Publika wciąż zniecierpliwiona czeka na wielki finał "Yellowstone". Ale skoro wiemy że ten jest już gotowy i bezpieczny, to więcej emocji obecnie budzi to co nadejdzie później i będzie działo się w tym samym uniwersum. Prace nad kontynuacją prequelu, "1923", już trwają - bo ekipa wróciła na plan wcześniej, niż pierwotnie planowano. Ważą się jednak losy spin-offu / kontynuacji "Yellowstone": "The Madison".

"The Madison": kogo zobaczymy w serialu będącego bezpośrednią kontynuacją "Yellowstone"?

Główną rolę w "The Madison" ma przejąć nikt inny, jak sama Michelle Pfeiffer. O tym mówi się już od kilku tygodni. Teraz jednak redakcja Deadline informuje także o kolejnych sławach, które mają zasilić projekt. Było sporo spekulacji i przecieków, a teraz przedstawiciele Paramount mówią wprost, że wśród ekipy zobaczymy m.in. Patricka J. Adamsa (znanego doskonale widzom "W garniturach"), Beau Garret, Amiah Miller czy Elle Chapman. Dużo serialowych i filmowych nazwisk, które możecie znać m.in. z "Dobrego doktora" czy "Mężczyzny imieniem Otto" czy "Mojej przyjaciółki opętanej".

Niestety, wśród oficjalnych zapowiedzi zabrakło miejsca na jakiekolwiek potwierdzenie doniesień na temat tego, czy faktycznie w serialu jedną z głównych ról zagra Kurt Russel lub Matheew McConaughey. Cisza zapadła również w kwestii informacji na temat powrotu uwielbianych Kelly Reilly, Luke'a Grimesa i Cole'a Hausera.