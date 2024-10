"Yellowstone" powróci ze wspaniałym spin-offem. Fani będą zachwyceni

"Yellowstone" nie ma łatwego czasu. W przypadku realizacji finału serialu: problem goni problem. Jak oficjalnie wiadomo: w drugiej połowie piątego sezonu ("Yellowstone 5B") zabraknie głównego bohatera. Kevin Costner który przez kilkadziesiąt odcinków wcielał się w Johna Duttona nie powróci - co budzi ogrom spekulacji na temat tego, w jaki sposób twórcy zechcą zakończyć tę opowieść.

Nie zmienia to jednak faktu, że uniwersum "Yellowstone" to nie tylko główny serial - ale także stale rozrastająca się baza spin-offów. Pierwszy sezon "1923" został niezwykle ciepło przyjęty zarówno przez widzów, jak i krytyków. Nic więc dziwnego, że serial z Harrisonem Fordem i Helen Mirren doczekać się musi kontynuacji. Na nią, co prawda, trochę przyjdzie nam czekać. Ale prace miały już ruszyć pełną parą - ekipa wróciła na plan i mimo zmiany lokacji zdjęć, w serialu ma nie zabraknąć uwielbianych miejscówek.

"1923" - sezon drugi. Prace trwają, są na zaawansowanym poziomie. Na szczęście kultowych miejsc nie zabraknie

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że serial nie jest już kręcony w Montanie, a Teksasie. Miało to być podyktowane lepszymi warunkami oferowanymi przez lokalne władze. Kiedy jednak się o tym dowiedzieliśmy pojawiło się wiele pytań o przyszłość rancza Duttonów. Na szczęście takowego w serialu nie zabraknie.

Już za kilka tygodni ekipa ma przenieść plan z Austin w stanie Teksas, do kultowych miejscówek z Montany. Tym samym możemy być pewni, że nie zabraknie tamtejszych przepięknych widoków. Na tę chwilę nie wiadomo jednak co z podróżami po świecie, które odbyto przy realizacji pierwszego sezonu. Tamtejszy rozmach naprawdę się odznaczał - i poza Stanami Zjednoczonymi, zdjęcia do serialu kręcone były m.in. w RPA, Kenii czy Tanzanii.

Co z premierą 2. sezonu "1923"? Tutaj, niestety, same niewiadome

Na tę chwilę twórcy nie zdradzają nic na temat premiery serialu. Wiadomo że prace się toczą i są na dość zaawansowanym poziomie - wiedząc zatem jak wymagający jest proces postprodukcji, można założyć że rozciągnie się to jeszcze w czasie. Optymistycznie mówi się o tym, że drugi sezon "1923" ma trafić na ekrany telewizorów w przyszłym roku. Na tę chwilę nie wiadomo jednak kiedy dokładnie.

Nie brakuje też optymistycznych plotek na temat tego, że "1923" z drugim sezonem miałoby wystartować tuż po tym, jak zakończona zostanie emisja ostatniego sezonu "Yellowstone". To jednak wciąż nie są potwierdzone -- dlatego nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wypatrywać oficjalnych zapowiedzi ze strony twórców. A póki co - już w listopadzie będziemy mogli ogladać finał serialu "Yellowstone", który w Polsce będzie dostępny na platformie SkyShowtime.

Źródło: Screen Rant