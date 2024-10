Ten film miał się nie ukazać! Wszystkie nowości Max na październik

Co nowego w październiku na Max? Oto pełna lista premier - nowe filmy i seriale, wśród których są "Miasteczko Salem" czy "Wszystko wszędzie naraz".

W październiku platforma Max przygotowała dla swoich widzów wiele nowości, które będą dobrymi propozycjami dla miłośników kina oraz fanów seriali. Jednym z najbardziej (nie)oczekiwanych filmów jest "Miasteczko Salem" w reżyserii Gary’ego Daubermana. Film oparty na powieści Stephena Kinga opowiada historię pisarza Bena Mearsa, który wraca do rodzinnego miasteczka w poszukiwaniu inspiracji do nowej książki. Na miejscu odkrywa, że miejscowość została opanowana przez wampira, a on sam staje na czele grupy wyrzutków walczących ze złem. W rolach głównych zobaczymy Lewisa Pullmana jako Bena Mearsa oraz Maksa Minghellę i Pilou Asbæka. Film miał się w ogóle nie ukazać, ale ostatecznie zmieniono zdanie.

Kolejną nowością jest "Lighthouse", psychologiczny horror w reżyserii Roberta Eggersa. Film opowiada o dwóch latarnikach, granych przez Willema Dafoe i Roberta Pattinsona, którzy zostają uwięzieni na odległej wyspie w Nowej Anglii. W miarę jak izolacja i trudne warunki zaczynają wpływać na ich psychikę, bohaterowie doświadczają coraz bardziej przerażających wizji i popadają w szaleństwo. Na platformie Max pojawi się również animowany film "Liga Sprawiedliwości: Kryzys na Nieskończonych Ziemiach". Jest to adaptacja kultowego komiksu DC, w którym Monitor zbiera największych bohaterów z różnych zakątków multiwersum, aby stawić czoła złowrogiemu Anti-Monitorowi. W filmie usłyszymy głosy takich aktorów jak Jensen Ackles jako Bruce Wayne, Troy Baker jako Joker, Zack Callison jako Robin oraz Stana Katic jako Superwoman. Filmowe animacje DC nie trafiają zbyt często do polskiej oferty Max, więc jest to istotna premiera.

Wśród nowości na Max znajdzie się także "Wszystko wszędzie naraz", film w reżyserii Daniela Kwana i Daniela Scheinerta. Opowiada on historię Evelyn Wang, granej przez Michelle Yeoh, która zostaje wciągnięta w szaloną przygodę, podczas której musi uratować istnienie, eksplorując różne wszechświaty i łącząc się z życiami, które mogła prowadzić. W obsadzie znaleźli się również Stephanie Hsu, Ke Huy Quan i James Hong. Warto też wspomnieć o serii filmów "Epoka lodowcowa", które również będą dostępne na Max. Pierwszy film z serii, "Epoka lodowcowa" z 2002 roku, opowiada o przygodach mamuta Manny’ego, leniwca Sida i tygrysa szablozębnego Diego, którzy starają się zwrócić ludzkie dziecko jego rodzinie. Kolejne części, takie jak "Epoka lodowcowa 2: Odwilż", "Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów" i "Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów", kontynuują przygody bohaterów.

Nowe seriale Max październik 2024

Pora na przygodę: Fionna i Cake (Adventure Time: Fionna & Cake) - Fionna i Cake - z pomocą byłego Króla Lodu, Simona Petrikova - wyruszają w pełną przygód podróż do multiwersum.

(Adventure Time: Fionna & Cake) - Fionna i Cake - z pomocą byłego Króla Lodu, Simona Petrikova - wyruszają w pełną przygód podróż do multiwersum. Szadź IV - W ostatnim, finałowym sezonie, Piotr Wolnicki (Maciej Stuhr) odbywa karę w więzieniu. Z zasięgu wzroku nie traci go Agnieszka Polkowska (Aleksandra Popławska), ale osób pragnących sprawiedliwości jest więcej.

- W ostatnim, finałowym sezonie, Piotr Wolnicki (Maciej Stuhr) odbywa karę w więzieniu. Z zasięgu wzroku nie traci go Agnieszka Polkowska (Aleksandra Popławska), ale osób pragnących sprawiedliwości jest więcej. Franczyza (The Franchise) - Ekipa nielubianego filmu walczy o swoje miejsce w dzikim i nieokiełznanym uniwersum filmowym.

(The Franchise) - Ekipa nielubianego filmu walczy o swoje miejsce w dzikim i nieokiełznanym uniwersum filmowym. Odnalezieni II (Found) - Specjalistka ds. PR Gabi Mosley i jej zespół ruszają na ratunek zaginionym.

(Found) - Specjalistka ds. PR Gabi Mosley i jej zespół ruszają na ratunek zaginionym. Oddana przyjaciółka (The Confidante) - Po atakach terrorystycznych w Paryżu zrozpaczona Christelle dołącza do społeczności ocalałych.

Nowe filmy Max październik 2024

Miasteczko Salem (Salem's Lot) - jedna z najbardziej znanych książek Stephena Kinga ukazała się po raz pierwszy w 1975 roku. Opowiada historię Bena Mearsa, który wraca do rodzinnego miasteczka w poszukiwaniu inspiracji do swojej kolejnej książki. Bardzo szybko orientuje się, że w Salem dzieją się dziwne rzeczy, a jego mieszkańcy zaczynają umierać w zagadkowych okolicznościach.

(Salem's Lot) - jedna z najbardziej znanych książek Stephena Kinga ukazała się po raz pierwszy w 1975 roku. Opowiada historię Bena Mearsa, który wraca do rodzinnego miasteczka w poszukiwaniu inspiracji do swojej kolejnej książki. Bardzo szybko orientuje się, że w Salem dzieją się dziwne rzeczy, a jego mieszkańcy zaczynają umierać w zagadkowych okolicznościach. Milcząca pokojówka (Quiet Maid) - Podczas wakacji w rezydencji na hiszpańskim Costa Brava młoda latynoska pokojówka musi służyć dwójce bogatych dzieciaków.

(Quiet Maid) - Podczas wakacji w rezydencji na hiszpańskim Costa Brava młoda latynoska pokojówka musi służyć dwójce bogatych dzieciaków. Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii (The Witch: A New England Folktale) - Angielski farmer przeprowadza się z rodziną na położone na odludziu gospodarstwo w pobliżu ponurego lasu. Niedługo potem na miejscu zaczyna dochodzić do dziwnych i bardzo niepokojących wydarzeń. Anya Taylor-Joy w jednej z głównych ról.

(The Witch: A New England Folktale) - Angielski farmer przeprowadza się z rodziną na położone na odludziu gospodarstwo w pobliżu ponurego lasu. Niedługo potem na miejscu zaczyna dochodzić do dziwnych i bardzo niepokojących wydarzeń. Anya Taylor-Joy w jednej z głównych ról. Twierdzenie Marguerite (Marguerite Theorem) - Marguerite jest genialną studentką matematyki, ale w ważnym dla niej dniu błąd wstrząsa wszystkimi pewnikami w jej skrupulatnie zaplanowanym życiu.

(Marguerite Theorem) - Marguerite jest genialną studentką matematyki, ale w ważnym dla niej dniu błąd wstrząsa wszystkimi pewnikami w jej skrupulatnie zaplanowanym życiu. Przyczajony tygrys, ukryty smok (Crouching Tiger, Hidden Dragon) - Nagrodzona czterema Oscarami, olśniewająca wizualnie opowieść o dzielnym wojowniku oraz zakochanej w nim kobiecie.

(Crouching Tiger, Hidden Dragon) - Nagrodzona czterema Oscarami, olśniewająca wizualnie opowieść o dzielnym wojowniku oraz zakochanej w nim kobiecie. Puste sieci (Empty Nets) - Amir kocha Narges, a Narges kocha Amira. Jednak ich marzenia o wspólnym życiu zderzają się z tradycjami, korupcją i hierarchią społeczną w Iranie.

(Empty Nets) - Amir kocha Narges, a Narges kocha Amira. Jednak ich marzenia o wspólnym życiu zderzają się z tradycjami, korupcją i hierarchią społeczną w Iranie. Pozwól mi wejść (Let the Right One In) - 12-letni wrażliwy Oscar znajduje miłość i zemstę za sprawą Eli, osobliwej dziewczyny, która wprowadza się do sąsiedztwa.

(Let the Right One In) - 12-letni wrażliwy Oscar znajduje miłość i zemstę za sprawą Eli, osobliwej dziewczyny, która wprowadza się do sąsiedztwa. Obywatel Milk (Milk) - Obsypana nagrodami historia Harveya Milka – amerykańskiego działacza na rzecz równouprawnienia gejów i lesbijek, który w 1978 roku zginął z rąk konserwatysty.

Milk (Milk) - Obsypana nagrodami historia Harveya Milka – amerykańskiego działacza na rzecz równouprawnienia gejów i lesbijek, który w 1978 roku zginął z rąk konserwatysty. Lighthouse - Dwaj latarnicy starają się zachować zdrowy rozsądek, mieszkając na odległej i tajemniczej wyspie w latach 90. XIX wieku.

- Dwaj latarnicy starają się zachować zdrowy rozsądek, mieszkając na odległej i tajemniczej wyspie w latach 90. XIX wieku. Matka, kanapa (Mother, Couch) - Pewna matka siada na zielonej kanapie w sklepie meblowym i odmawia wstania, zmuszając tym samym trójkę skłóconych z nią dzieci do namysłu.

(Mother, Couch) - Pewna matka siada na zielonej kanapie w sklepie meblowym i odmawia wstania, zmuszając tym samym trójkę skłóconych z nią dzieci do namysłu. Miasteczko South Park (South Park: Biger, Longer, Uncut) - Kinowa wersja epatującego makabrycznym humorem i szargającego wszelkie świętości kontrowersyjnego serialu animowanego pod tym samym tytułem.

(South Park: Biger, Longer, Uncut) - Kinowa wersja epatującego makabrycznym humorem i szargającego wszelkie świętości kontrowersyjnego serialu animowanego pod tym samym tytułem. Liga Sprawiedliwości: Kryzys na Nieskończonych Ziemiach, cz. 1 (Justice League: Crisis On Infinite Earths - Part One) - Superman, Wonder Woman, Batman i inni bohaterowie łączą siły, aby uratować świat przed Armagedonem.

(Justice League: Crisis On Infinite Earths - Part One) - Superman, Wonder Woman, Batman i inni bohaterowie łączą siły, aby uratować świat przed Armagedonem. Liga Sprawiedliwości: Kryzys na Nieskończonych Ziemiach, cz. 2 (Justice League: Crisis On Infinite Earths - Part Two) - Alternatywne Ziemie wpadają w ręce Antymonitora i tylko jeden bohater może spowolnić ścieżkę zniszczenia.

(Justice League: Crisis On Infinite Earths - Part Two) - Alternatywne Ziemie wpadają w ręce Antymonitora i tylko jeden bohater może spowolnić ścieżkę zniszczenia. Wszystko wszędzie naraz (Everything Everywhere All at Once) - Aby uratować swój świat, chińska imigrantka musi przekroczyć kilka równoległych wszechświatów i zbadać życie, którego nigdy nie dane jej było przeżyć.

(Everything Everywhere All at Once) - Aby uratować swój świat, chińska imigrantka musi przekroczyć kilka równoległych wszechświatów i zbadać życie, którego nigdy nie dane jej było przeżyć. Żarty się skończyły (I Used to Be Funny) - Komiczka i opiekunka do dzieci, która zmaga się z zespołem stresu pourazowego, zastanawia się, czy przyłączyć się do poszukiwań zaginionej nastolatki.

(I Used to Be Funny) - Komiczka i opiekunka do dzieci, która zmaga się z zespołem stresu pourazowego, zastanawia się, czy przyłączyć się do poszukiwań zaginionej nastolatki. Caddo Lake - Zaginięcie 8-letniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają tajemnicę trwającą od dziesięcioleci w wiejskiej społeczności Caddo Lake.

- Zaginięcie 8-letniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają tajemnicę trwającą od dziesięcioleci w wiejskiej społeczności Caddo Lake. Aniołowie są wśród nas (Ordinary Angels) - Sharon robi wszystko, aby pomóc zupełnie obcemu człowiekowi i jego chorej córce.

(Ordinary Angels) - Sharon robi wszystko, aby pomóc zupełnie obcemu człowiekowi i jego chorej córce. Cisza w koronach drzew (Nocni Klid) - Pewien człowiek widzi podejrzanie wyglądającego mężczyznę na lotnisku. Wymiana spojrzeń i kilka słów wprawiają w ruch serię zdarzeń.

(Nocni Klid) - Pewien człowiek widzi podejrzanie wyglądającego mężczyznę na lotnisku. Wymiana spojrzeń i kilka słów wprawiają w ruch serię zdarzeń. Już cię nie kocham (I don't love you anymore) - Zmagający się z życiem Marek i Tereza uciekają pociągiem, przeżywając serię spontanicznych i niespodziewnych przygód.

(I don't love you anymore) - Zmagający się z życiem Marek i Tereza uciekają pociągiem, przeżywając serię spontanicznych i niespodziewnych przygód. W martwym punkcie (In the Blind Spot) - W odległej kurdyjskiej wiosce splatają się historie niemieckiej ekipy filmowej i tureckiego tajnego agenta, którego córkę prześladuje tajemnicza siła.

(In the Blind Spot) - W odległej kurdyjskiej wiosce splatają się historie niemieckiej ekipy filmowej i tureckiego tajnego agenta, którego córkę prześladuje tajemnicza siła. Boogeyman - Mroczna nadprzyrodzona istota dręczy pogrążoną w żałobie rodzinę.

- Mroczna nadprzyrodzona istota dręczy pogrążoną w żałobie rodzinę. Epoka lodowcowa (Ice Age) - Rozpoczyna się epoka lodowcowa, a kwartet outsiderów łączy siły w celu zwrócenia ludzkiego niemowlęcia jego ojcu.

(Ice Age) - Rozpoczyna się epoka lodowcowa, a kwartet outsiderów łączy siły w celu zwrócenia ludzkiego niemowlęcia jego ojcu. Epoka lodowcowa 2: Odwilż (Ice Age: The Meltdown) - Epoka lodowcowa dobiega końca, a zwierzęta cieszą się roztapiającym się rajem, który staje się ich nowym domem.

(Ice Age: The Meltdown) - Epoka lodowcowa dobiega końca, a zwierzęta cieszą się roztapiającym się rajem, który staje się ich nowym domem. Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie (Ice Age: Collision Course) - Wiewiórka sieje spustoszenie w kosmosie, co rozpoczyna serię zdarzeń, które wysyłają asteroidę w kierunku Ziemi.

(Ice Age: Collision Course) - Wiewiórka sieje spustoszenie w kosmosie, co rozpoczyna serię zdarzeń, które wysyłają asteroidę w kierunku Ziemi. Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów (Ice Age: The Dawn of the Dinosaurs) - Maniek i jego brygada wyruszają do zaginionego świata dinozaurów, by pomóc przyjacielowi.

(Ice Age: The Dawn of the Dinosaurs) - Maniek i jego brygada wyruszają do zaginionego świata dinozaurów, by pomóc przyjacielowi. Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów (Ice Age: Continental Drift) - Czwarta część przygód Mańka i jego kolegów, którzy przemierzają świat w poszukiwaniu przygód.

(Ice Age: Continental Drift) - Czwarta część przygód Mańka i jego kolegów, którzy przemierzają świat w poszukiwaniu przygód. Marie-Line i jej sędzia (Take a Chance on Me) - Marie-Line jest energiczną i hałaśliwą kelnerką. Jej spotkanie z marudnym sędzią, który zatrudnia ją jako kierowcę, wywróci jej życie do góry nogami.

Premiery na Max październik 2024 lista dzień po dniu