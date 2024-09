Meryl Streep gwiazdą nowego serialu na podstawie kultowej powieści

Meryl Streep to jedna z tych gwiazd, których nie trzeba nikomu przedstawiać. Oscarowa gwiazda coraz chętniej pojawia się na małym ekranie. I niebawem będziemy mogli ją podziwiać w adaptacji książki "Korekty" autorstwa Jonathana Franzena.

Meryl Streep dołącza do obsady "Korekty"

CBS Studios pracuje nad adaptacją kultowej powieści Jonathana Franzena, która zadebiutowała już ponad dwie dekady temu. Jak czytamy na Wikipedii o zarysie fabuły:

Po niemal pięćdziesięciu latach w roli żony i matki, Enid chce wreszcie zaznać przyjemności życia. Na nieszczęście jej mąż, Alfred, zmaga się z postępującą demencją, a dzieci - troje nieszczęśliwych dorosłych ludzi dawno wyfrunęły już z rodzinnego gniazda. Rozpaczliwie poszukując radości i prawdziwego szczęścia, Enid próbuje zrealizować swoje marzenie: zebrać całą rodzinę w domu, na ostatnie wspólne święta Bożego Narodzenia.

Serial ma trafić do widzów w formie zamkniętej historii (jako mini seria). Co ważne: nad projektem ma trzymać pieczę sam autor powieści, a Meryl Streep wcieli się w jedną z głównych ról.

Co ciekawe: nie jest to pierwszy raz, kiedy ktoś podejmuje się próby ekranizacji powieści Jonathana Franzena. W 2011 roku pierwszy raz próbowała ekipa Noaha Baumchema dla HBO i ze względu na to, jak skompolikowany to projekt - poddała się. Dlatego też nowa adaptacja wydaje się być tak interesująca: wielu spogląda w jej kierunku z ogromnymi oczekiwaniami. Czy uda się je spełnic? Dowiemy się niebawem.