Fabuła serialu "Rojst: Millenium" przenosi widzów w mroczny i duszny świat trylogii Rojst, która rozpoczęła się od serialu platformy Showmax, a który został przejęty przez Netfliksa. Poprzednia seria "Rojst '97" była bardzo klimatyczna, ale zebrana średnio-pozytywne recenzje. Wśród polskich produkcji była to jednak jedna z najciekawiej i najładniej nakręconych serii.

Antologia "Rojst" zabiera nas w podróż do przeszłości, gdzie będziemy mieli szansę odkryć sedno dotychczasowych śledztw i wspomnień. Akcja najnowszego sezonu "Rojst: Millenium" rozgrywa się w hotelu Centrum, a głównym przewodnikiem po tajemniczych wydarzeniach jest młody kierownik hotelu, w którego wciela się Filip Pławiak.

Tym razem zanurzymy się w historiach sprzed millenium, gdzie stare sprawy nabiorą nowego znaczenia, a znani bohaterowie zmierzą się z nowymi zbrodniami, kryminalnymi historiami i nieoczywistymi tropami. Odpowiedzi na pytania dotyczące pochodzenia i kierunku mroku ukrytego w lesie na Grontach będą kluczem do tej intrygującej opowieści.

Rojst: Millenium - fabuła

W obliczu nadejścia nowego millenium, ludzie pełni oczekiwań przygotowują się na czas zmian. Jednakże, w lesie na Grontach odkryto szkielet kobiety z naszyjnikiem, a podczas urodzinowego bankietu w hotelu "Centrum" doszło do tragicznego zabójstwa. Pojawiają się więc pytania, co i kto stoi za tymi tajemniczymi wydarzeniami. Aby poznać odpowiedzi, teraz historia przenosi nas aż do lat 60., gdzie zakopane klucze do kryminalnej zagadki zaczynają wychodzić na światło dzienne.

Twórcy i obsada Rojst: Millenium

Serial "Rojst: Millenium" to dzieło reżysera Jana Holoubka, który wspólnie z Kasperem Bajonem odpowiedzialny jest także za scenariusz. Producentem jest Edyta Krajewska, a za zdjęcia odpowiada Maciej Sobieraj. Cały projekt jest realizowany przez firmę Entrego sp. z o.o.

Twórcy serialu postawili na utalentowaną obsadę, w której główne role grają powracający aktorzy, ale też nowe twarze. W nowym sezonie "Rojst Millenium" widzowie będą mieli okazję poznać dalsze losy postaci, z którymi związali się w poprzednich seriach, takich jak Anna Jass (Magdalena Różczka), Witold Wanyecz (Andrzej Seweryn), Adam Mika (Łukasz Simlat), Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik), kierownik hotelu (Piotr Fronczewski), Nadia (Agnieszka Żulewska) czy Dzidzi (Michał Pawlik).

Wśród nowych postaci, które wprowadzą dodatkowe elementy kryminalnych tajemnic. Widzowie będą śledzić losy Jassieja, którego postać wcielają Janusz Gajos i Tomasz Schuchardt. W pozostałych ważnych rolach drugoplanowych zobaczymy Konrada Eleryka, Mariannę Gierszewską i Michalinę Łabacz.

Liczba odcinków Rojst: Millenium. Zwiastun i data premiery

Nowy sezon "Rojst" liczy 6 odcinków, a premiera zaplanowana jest na 28 lutego 2024 roku na platformie Netflix. Zwiastun produkcji nie zdradza jeszcze zbyt wiele, ale buduje napięcie pełne tajemniczych zwrotów akcji i emocji, które skłonią do zagłębienia się w historię tego mrocznego świata.

Wygląda jednak na to, że seria uzyska uznanie zarówno najwierniejszych fanów trylogii Rojst, jak i nowych widzów gotowych na fascynującą podróż przez czas i przestrzeń kryminalnych zagadek z poprzednich dekad, co jest znakiem rozpoznawczym serii.