Znakomity polski serial wraca w nowej odsłonie

Twórcy "Klangora" znaleźli sposób na to, by nakręcić 2. sezon serialu. Nowe odcinki już powstają!

Klangor to serial, który podbił serca polskich widzów i krytyków - wystarczy spojrzeć na średnią ocen na Filmwebie, która wynosi 7,7. Pierwszy sezon, który ukazał się w 2021 roku, był pełen napięcia, zaskoczeń i emocji. Opowiadał historię Rafała Wejmana, który pracuje i mieszka w Świnoujściu. Tam musi zmierzyć się z przeszłością, tajemnicami i zagrożeniami, które czyhają na niego i jego bliskich. W rolach głównych wystąpili Arkadiusz Jakubik i Maja Ostaszewska. Serial otrzymał nominację do Orłów i nagród Filmwebu za najlepszy serial fabularny.

Pierwszy sezon Klangoru zaskakiwał nie tylko fabułą, ale także świetnymi kreacjami aktorskimi. Arkadiusz Jakubik w roli Rafała Wejmana pokazał, że potrafi zagrać zarówno bohatera, jak i antybohatera, budząc sympatię i nienawiść. Nie wszystkie jego działania popierała widownia, ale część mogła zrozumieć. Maja Ostaszewska jako jego żona, Anna, zagrała rolę pełną cierpienia, ale nie zabrakło wyrazów miłości i ekspresyjnego wyrażania poczucia zdrady. W serialu wystąpili także Wojciech Mecwaldowski, Piotr Witkowski, Katarzyna Gałązka, Konrad Eleryk i Maciej Musiał. Teraz twórcy zapowiadają drugi sezon, który nie będzie bezpośrednią kontynuacją.

Klangor 2. sezon - o czym jest?

Drugi sezon Klangoru będzie przygotowany w formacie antologii, czyli każdy sezon będzie opowiadał odrębną historię, związaną jednak z tym samym miejscem i niektórymi postaciami. Tym razem akcja skupi się na kobietach, które będą grały pierwsze skrzypce. W rolach głównych zobaczymy Małgorzatę Gorol, nominowaną do Orłów za rolę w serialu Śubuk, a niedawno oglądaliśmy ją w "The Office PL", oraz Magdalenę Czerwińską, która powraca z pierwszego sezonu. Pozostałych bohaterów poznamy niebawem. Drugi sezon ma być jeszcze bardziej mroczny, złożony i poruszający ważne tematy społeczne. Scenarzyści zapowiadają, że będziemy mieli do czynienia z toksyczną męskością, współczesnym macierzyństwem i sprawiedliwością.

Klimat i atmosfera serialu nie zmienią się

Za drugi sezon Klangoru ponownie odpowiadają twórcy pierwszego sezonu: reżyser Łukasz Kośmicki i scenarzysta Kacper Wysocki. Dołączył do nich Kirk Kjeldsen, amerykański pisarz i scenarzysta, autor powieści The Depths. Za zdjęcia odpowiadają Witold Płóciennik i Piotr Niemyjski, a za produkcję Beata Ryczkowska i Agnieszka Nejman z CANAL+ oraz Łukasz Dzięcioł i Piotr Dzięcioł z Opus TV. Zdjęcia do drugiego sezonu ruszyły na początku stycznia 2024 roku, a premiera zaplanowana jest na 2025 rok w CANAL+ ONLINE i na CANAL+ PREMIUM.

Ciekawe, czy drugi sezon Klangoru okaże się być jeszcze lepszy pod względem scenariusza, reżyserii i zdjęć. Twórcy zapewniają, że nie zabraknie zwrotów akcji i emocji, a to one odpowiadały w dużej mierze za udaną pierwszą serię. Budowanie napięcia poprzez odpowiednią realizację scen oraz muzykę powodowało, że "Klangor" naprawdę angażował. Tym razem będziemy śledzić losy kobiet, które muszą zmierzyć się z przemocą, dyskryminacją i niesprawiedliwością, więc można spodziewać się odrobinę innego podejścia do całej produkcji, ale coś mi się wydaje, że duch "Klangora" zostanie zachowany. Co więcej, jeszcze bardziej niecierpliwie czekam na wieści odnośnie ewentualnych kolejnych sezonów, ponieważ format antologii otwiera przed twórcami zupełnie nowe możliwości.

Jeśli nie możecie się doczekać drugiego sezonu Klangoru, to przypominamy, że pierwszy sezon jest dostępny na platformie CANAL+ online. To idealna okazja, aby odświeżyć sobie pamięć lub poznać ten serial od początku.