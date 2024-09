W finale "Yellowstone" nie będzie Johna Duttona: kto go zastąpi?

John Dutton w dotychczasowych odcinkach "Yellowstone" był głównym bohaterem. Osią całej tej historii, wokół której kręciły się wszystkie inne wątki. Oczywiście po pięciu i pół sezonach pojawiło się na tyle interesujących postaci, że to już nie tylko dla bohatera odgrywanego przez Kevina Costnera ludzie zaglądają na malownicze ranczo.

Redakcja serwisu Screen Rant sugeruje, że w finale serii miejsce Johna Duttona zajmie Rip Wheeler. Skąd ten pomysł? Wszystkie te spekulacje związane są z ostatnim krótkim teaserem, gdzie w odbiciu konia widać Ripa przemierzającego ranczo z bronią i wchodzącego do posiadłości Duttonów. Wszystko to skwitowane jest tekstem "Generations of blood have led to it", co można przetłumaczyć jako "Doprowadziła do tego krew wielu pokoleń".

Rip pasuje na spadkobiercę po Johnie Duttonie

Jeżeli śledzicie "Yellowstone" na bieżąco to prawdopodobnie wiecie, że Rip idealnie nadaje się ma spadkobiercę schedy. Kieruje się tymi samymi wartościami, no i jest mężem córki Johna Duttona, której natura i temperament idealnie nadają się by dalej kroczyć ścieżką wydeptaną przez legendę. Co więcej: od początku mówiło się też, że w spin-offach / sequelach to właśnie Beth i Ripa miałoby nie zabraknąć w pierwszej kolejności.

Na tę chwilę to wciąż jeszcze domysły i analizy na bazie udostępnionych materiałów. Wcześniej mówiło się też, że postaci Johna Duttona również nie zabraknie dzięki jego młodzieńczemu wcieleniu. Na planie "Yellowstone" 5B nie zabrakło bowiem Josha Lucasa, który się w nieco wcielał.