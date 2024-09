"Alien: Earth" — FX udostępnia pierwszą zajawkę nadchodzącego serialu z Obcym

O tym że FX pracuje nad serialem w uniwersum Obcego - wiemy od jakiegoś czasu. Producenci byli jednak niezwykle ostrożni w kwestii dzielenia się jakimikolwiek szczegółami, prawdopodobnie nie chcąc odciągać uwagi od kinowego hitu. Teraz czas jednak ruszyć z promocją "Alien: Earth". Serial zabierze nas do realiów, w których to statek nieznanego pochodzenia rozbija się na naszej planecie, a grupa żołnierzy odkrywa w jego wnętrzu największe zagrożenie dla Ziemi. Jakie to zagrożenie - prawdopodobnie już się domyślacie, ale idealnie obrazuje to poniższa zajawka, która jest jednocześnie pierwszym materiałem z serialowego Obcego:

Ksenomorf pierwszy raz zaatakuje na Ziemi. Szykuje się wielkie widowisko

Obcy to marka którą kochają na całym świecie. Utrzymanie konwencji horroru w serialu jest znacznie trudniejsze niż w krótszej formie, jaką jest film. Dlatego przed twórcami ogromne wyzwanie, ale... myślę, że pole do popisu jest. A patrząc na dotychczasowe produkcje FX - potencjał jest ogromny, podobnie zresztą jak i oczekiwania ze strony widzów.

"Alien: Earth" — kiedy premiera pierwszego serialu w uniwersum Obcego?

Niestety - złe wieści są takie, że mimo iż wszystko zapowiada się znakomicie to... musimy uzbroić się w cierpliwość. Ksenomorf zaatakuje Ziemię dopiero w przyszłym roku. Na tę chwilę nie znamy jeszcze konkretów poza tym, że serial trafi do katalogu Hulu (więc w Polsce - Disney+) w 2025 roku.