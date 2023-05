Wspaniały dzień dla fanów smart oświetlenia. Yeelight Pro w standardzie Matter!

Yeelight Pro oficjalnie ze wsparciem Matter!

Matter jest standardem, który pozwala na korzystanie z inteligentnych sprzętów bez względu na to, kto jest jego producentem. Jest on zgodny z urządzeniami ponad 200 firm, w tych takich gigantów jak Philips, Amazon, Google, Connectivity Standards Alliance, Samsung, czy Apple. Język komunikacji Matter wykorzystuje technologie Thread, Wi-Fi, Bluetooth i Ethernet, co umożliwia wszystkim urządzeniom komunikowanie się ze sobą lokalnie, bez potrzeby podłączenia do chmury. W istocie standard ten jest niesamowicie wygodny dla użytkownika — decydując się na rozszerzenie inteligentnego domu o kolejne urządzenie, nie musimy się w ogóle martwić o kwestie łączności i komunikacji między pozostałymi smart urządzeniami.

Źródło: Yeelight Pro

Teraz do tego grona dołączają również wszystkie produkty firmy Yeelight Pro — czyli oświetlenie, czujniki czy smart przełączniki — co jest naprawdę doskonałą informacją. Yeelight jest jedną z lepszych firm zajmujących się smart oświetleniem, lecz znanych z tego, że nie trzeba wydać fortuny, żeby oświetlić nimi swój dom — co jest największym problemem w przypadku moim zdaniem najlepszych inteligentnych lamp na rynku, czyli Philips Hue.

Wygoda bez wydawania fortuny? Poproszę!

Coaster Li, wiceprezes Yeelight Overseas Division, komentuje wejście produktów z linii Yeelight Pro w standard Matter:

Z przyjemnością ogłaszamy udaną integrację protokołu Matter z naszą linią produktów Yeelight Pro. Ta integracja umożliwia naszym produktom bezproblemową interakcję z rosnącą liczbą inteligentnych urządzeń domowych, zapewniając klientom większą swobodę i elastyczność w tworzeniu pożądanych środowisk oświetleniowych.

Źródło: Yeelight Pro

Pozostaje jedynie czekać na podobne ogłoszenia dotyczące pozostałych linii produktów Yeelight. Co sądzicie o ogłoszonej nowości? Czy będzie w stanie Was to skłonić do zakupu oświetlenia właśnie z tej firmy, a może już wcześniej korzystaliście z rozwiązań Yeelight?

Źródło, grafika wyróżniająca: Yeelight