Szybki, niezawodny i uniwersalny. Taki jest Smart TV w Samsungach

Inteligentny telewizor to podstawa

Wybierając telewizor, zawsze patrzymy na specyfikację — wielkość ekranu, technologia wyświetlania, jakość dźwięku i wiele, wiele więcej. To są oczywiście niezwykle ważne aspekty — w końcu telewizor zazwyczaj jest sercem naszego salonu, największym ekranem ustawionym w centralnym punkcie pokoju gościnnego, bardzo często nadającym tej przestrzeni życia i wyjątkowego klimatu. Co, jeśli jednak okaże się, że telewizor może odgrywać dużo ważniejszą rolę, stając się wręcz naszym centrum dowodzenia?

Czym wygrywają telewizory koreańskiego giganta oprócz zaawansowanych technologii i jakości obrazu? Odpowiedź jest prosta — Samsung Smart TV.

Co to jest Smart TV i co to znaczy? Krótko mówiąc, telewizor Smart TV jest wielofunkcyjnym urządzeniem nowej generacji, pozwalającym na dużo więcej, niż tylko odtwarzanie obrazu z anteny czy dekodera. Jeśli zastanawiacie się, jak sprawdzić czy telewizor ma Smart TV, to w przypadku firmy Samsung nie musicie tego robić. Od kilku lat raczej nie znajdziecie w ofercie tego producenta innego telewizora. Przejdźmy jednak do tego, co najlepsze — czyli wszystkich funkcji, jakie Smart TV nam oferuje.

Samsung to ekspert od Smart TV

Fakt, że telewizory łączą się z Internetem, nie jest już żadną nowością — ba, urządzenia Samsunga robiły to już w 2009 roku. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że była to pierwsza firma, która postawiła na podłączenie telewizora do sieci. Od tego czasu, już pod nazwą Samsung Smart TV, platforma jest ciągle rozbudowywana i unowocześniana. Aktualnie oferuje ponad 500 aplikacji, w tym prawie 200 polskojęzycznych, a wśród nich wszystkie najważniejsze aplikacje VOD, gry w chmurze bez konsoli, muzyczne i informacyjne. Umożliwia oglądanie przez Internet telewizji, budowanie własnej „ramówki’ poprzez wybór i układ aplikacji, wśród których mogą się np. znaleźć aplikacje VOD i takie, które przesyłają swoje programy za pośrednictwem Internetu, a nie anteny czy dekodera. To także możliwość zarządzania inteligentnym domem czy ułatwienia w pracy zdalnej — ilość benefitów i udogodnień jest naprawdę długa i ciężko nie odnieść wrażenia, że Samsung oferuje najlepszy Smart TV.

Na to zresztą wskazują same liczby. Samsung szacuje, że w połowie 2023 roku w Polsce zostanie przekroczona liczba ponad 3 milionów telewizorów Smart TV z systemem Tizen oraz jego poprzednikiem, aktywnie wykorzystywanych do oglądania filmów, wydarzeń sportowych czy koncertów za pośrednictwem Internetu. Można więc śmiało stwierdzić, że w około 3 milionach gospodarstw domowych jest już Samsung Smart TV i warto zacząć go wykorzystywać. Jeśli chodzi o nowe telewizory to już ponad 85 procent nowych telewizorów Samsung Smart TV jest podłączanych do sieci. A to doskonały dowód, że znajdujemy tam, to czego szukamy.

Mnóstwo aplikacji i źródło nieskończonej rozrywki

Smart w telewizorze nie zawsze jest taki sam. Telewizory ze Smart TV od firmy Samsung charakteryzują się intuicyjnym, szybkim menu co w dużej mierze udało się osiągnąć dzięki wcześniej wspomnianemu systemowi Tizen. Mamy do czynienia ze specjalnie przygotowanym menu Smart Hub, które jest intuicyjne i pozwala na dostosowanie całości do potrzeb i preferencji użytkownika. To właśnie w Smart Hub znajdziemy wszystkie funkcje oraz aplikacje Smart TV, które w dzisiejszych czasach są absolutną podstawą do relaksu i odpoczynku.

Jeśli w Smart Hub nie widzicie aplikacji, której chcecie użyć i zastanawiacie się, jak dodać aplikacje do Smart TV — nic prostszego. Jedyne, co musicie zrobić, to kliknąć przycisk Home na pilocie, następnie wybrać APPS i w tym miejscu wyszukać nazwę programu, który chcecie pobrać. Znajdziecie tam wszystkie największe aplikacje, takie jak Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Player.pl, CANAL+, Polsat Box Go, niedawno wprowadzone na nasz rynek SkyShowtime czy nawet TikTok. Tutaj po prostu każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście, jeśli z jakiejś aplikacji przestaniemy korzystać lub pobraliśmy ją przypadkowo, w każdej chwili możemy ją usunąć ze Smart Hub, żeby utrzymać jak największą przejrzystość i porządek.

Rozrywka to jednak nie tylko filmy i seriale, ale również sport. Obecnie użytkownicy telewizorów Samsung mają do wyboru kilkadziesiąt aplikacji sportowych, a wśród nich TVP Sport, Eleven Sports, Viaplay czy wcześniej wspomniany CANAL+. Takie możliwości pozwalają na śledzenie spotkań ligi hiszpańskiej, włoskiej, francuskiej, portugalskiej, belgijskiej, Pucharu Anglii, Pucharu Niemiec oraz wyścigów Formuły 1. Wśród aplikacji nie zabrakło również platform sprofilowanych pod konkretne dyscypliny, na przykład NFL Game Pass International do futbolu amerykańskiego, Tennis TV do — jak się pewnie domyślacie — tenisa, UFC do sztuk walki czy ligowe rozgrywki piłkarskie, wliczając w to poczynania polskich drużyn, które dostępne są w aplikacji Ekstraklasa TV.

Samsung Smart TV to gaming w najlepszym możliwym wydaniu

Branża gier wideo na przestrzeni lat diametralnie się zmieniła. Jakkolwiek to nie brzmi, czasy, w których do cieszenia się nowymi, zaawansowanymi grami potrzebowaliśmy konsoli lub gamingowego komputera, już minęły — i żeby doświadczać rozgrywki na najwyższym poziomie czy sprawdzać najnowsze premiery, wystarczy nam… telewizor.

Do niedawna granie w chmurze w produkcje z Xbox Game Pass było dostępne na smartfonach i tabletach z Androidem, na komputerach z systemem Microsoft Windows oraz w przeglądarkach internetowych. Od jakiegoś czasu jednak aplikacja XBOX jest dostępna w prawie każdym telewizorze Samsunga od modeli wprowadzonych w 2021 roku, oferując pełnię możliwości — wystarczy nam dostęp do Internetu, wykupiony abonament Xbox Game Pass Ultimate oraz kompatybilny kontroler od Xboksa, PlayStation lub inny, wykorzystujący Bluetooth. Kiedy spełnimy wszystkie te warunki, możemy cieszyć się katalogiem kilkuset gier… zupełnie tak, jakby do telewizora była podłączona konsola nowej generacji.

Na graniu w chmurze bez konsoli na Xboksie jednak się nie kończy. Chociaż ciężko nie odnieść wrażenia, że to właśnie usługa Microsoftu jest najbardziej popularna i przyciąga do siebie największą ilość graczy. Samsung zauważył, jak istotny dla posiadaczy Smart TV jest gaming i dlatego niedawno rozszerzono katalog dostępnych rozwiązań dla graczy o takie aplikacje jak NVIDIA GeForce NOW (​​która pozwala na streamowanie gier PC w natywnej rozdzielczości do 4K i 60 klatkach na sekundę, spełniając oczekiwania najbardziej wymagających graczy), Utomik oraz nawet Blacknut, która zapewnia katalog ponad 500 gier premium na komputery PC i konsole, stanowiąc tym samym największy nieograniczony dostęp do gier na ekranach telewizorów. Z taką ilością kultowych aplikacji — a co za tym idzie, mnóstwem doskonałych gier — zakup konsoli jest… cóż, zwyczajnie zbędny.

Skoro o graniu już mowa, warto wspomnieć o nowościach od Samsunga. W najnowszych modelach telewizorów pojawił się tak zwany Panel Gracza 3.0, który ma funkcję udostępniania minimap (MiniMap Sharing), co pozwala szybko zobaczyć minimapę swojej gry na dowolnym wyświetlaczu. Należy również wspomnieć o innym udogodnieniu dla gamerów, jakim jest wirtualny punkt celowania (Virtual Aim Point), dzięki któremu gracze uzyskają wyraźniejszy celownik w dowolnej grze, co niejednokrotnie ułatwi im zadanie. To wszystko sprawia, że granie przez Samsung Smart TV nie jest propozycją tylko dla niedzielnych graczy — nawet hardcore’owi gamerzy znajdą tutaj wszystko, czego mogą zapragnąć.

Telewizor jako centrum sterowania całym domem. Wystarczy pilot lub smartfon, żeby kontrolować całe mieszkanie!

Jak wspomniałem na początku, Samsung Smart TV może stać się naszym centrum dowodzenia. To wszystko dzięki aplikacji SmartThings dla nowszych systemów Android i iOS, która jest swego rodzaju mostkiem dla wszystkich kompatybilnych i inteligentnych urządzeń w naszym domu. Dzięki niej możemy połączyć wszystkie kompatybilne sprzęty znajdujące się w domowej sieci bezprzewodowej w jedno wirtualne miejsce, co pozwoli nam na pełne kontrolowanie środowiska naszego codziennego życia. O co dokładnie chodzi?

SmartThings pozwala nam na wygodną pracę z domu — łącząc swoje kompatybilne urządzenia, jednym kliknięciem jesteśmy w stanie przenieść wideorozmowę na ekran telewizora, przesłać pliki z telefonu na nasz laptop czy siedząc wygodnie we własnym mieszkaniu, połączyć się z komputerem służbowym, znajdującym się w biurze. Do tego z poziomu SmartThings możemy kontrolować oświetlenie całego domu, tworząc przy tym niepowtarzalny klimat, a nawet w wygodny sposób nadzorować swojego zwierzaka, kiedy nie ma nas w domu. Z poziomu aplikacji możemy kontrolować nawet pralkę, lodówkę czy klimatyzację — a to wszystko przekłada się również na większą ekologię w naszym domu. Teraz także dowiemy się ile nasze urządzenia zużywają energii, a taka wiedza to często pierwszy krok do oszczędzania. Warto też wiedzieć, że w nowych telewizorach od modelu Samsung QLED 60C wzwyż znajdziemy HUB IoT umożliwiający obsługę urządzeń pracujących w standardzie Matter oraz Zigbee/Thread. Dzięki temu możemy do naszego inteligentnego domu podłączyć olbrzymią liczbę urządzeń i czujników wielu firm.

Samsung = inteligencja

Telewizory Samsunga są w moim przekonaniu definicją Smart TV. Nie tylko dostarczają rozrywkę pod każdym możliwym względem i pozwalają na zarządzanie całym naszym domem, ale również dbają o każdego użytkownika — czego efektem są takie dodatki jak Tryb Inteligentny, po uruchomieniu którego telewizor będzie dobierał sposób wyświetlania obrazu do oświetlenia pomieszczenia, czy dopasowanie się wyświetlacza do rytmu okołodobowego dzięki Trybowi Komfort dla Oczu. Wśród funkcji znajdziemy też Tryb Relumino. To pierwsza tego typu technologia, która pozwala osobom słabowidzącym cieszyć się ulubionymi programami telewizyjnymi, filmami i grami bez konieczności posiadania dodatkowego sprzętu. Do optymalizacji parametrów obrazu Relumino wykorzystuje opracowaną przez firmę Samsung sztuczną inteligencję. Dzięki niej możliwe jest dynamiczne obrysowywanie krawędzi elementów na ekranie i przywracanie równowagi kolorów, co wpływa na lepsze widzenie ludzi, obiektów i tekstu. Powiększanie napisów, możliwość odtwarzania dźwięku np. na głośniku i dla osoby słabo słyszącej głośniej na słuchawkach, to tylko jedno z wielu udogodnień, które znajdziemy w telewizorach Samsung. Jeśli więc szukacie telewizora, który swoimi funkcjami przewyższy Wasze oczekiwania i który łatwo dostosujecie do Waszych potrzeb — warto mieć na uwadze Smart TV Samsung.