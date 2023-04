Oczyszczacze powietrza coraz popularniejsze. Jaki wybrać?

Do wyboru mam naprawdę przeróżne modele, od niedużych po całkiem spore potrafiące działać w większych pomieszczeniach, a także z dodatkowymi funkcjami istotnymi dla poszczególnych użytkowników. Przyjrzyjmy się im i zobaczmy też, jak wypada ranking takich urządzeń.

Wzrost popularności home office oraz rosnąca świadomość sprawiły, że z większą uwagą staramy się zadbać i zorganizować naszą przestrzeń do pracy i odpoczynku. Nie brakuje informacji o tym, co może powodować problemy zdrowotne (w tym z układem oddechowym), a przecież są wśród nas mniej lub bardziej wrażliwi alergicy oraz osoby, które muszą w szczególny sposób dbać o najbliższe otoczenie. Jako, że coraz częściej pracujemy i odpoczywamy w domu, warto skorzystać z dodatkowych możliwości urządzeń, które mogą sprawić, że nie odbije się to w większym stopniu na naszej kondycji zdrowotnej. Dbanie o czyste powietrze w swoich czterech kątach to dla wielu podstawowa sprawa, dlatego w odpowiedzi na duże i zróżnicowane zapotrzebowanie możemy przebierać w szerokich i bogatych ofertach wielu firm.

Źródło zdjęcia: Euro RTV AGD

Przeglądając dostępne w sklepach oczyszczacze powietrza warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych cech. Dla użytkowników najważniejsze są rozmiary, skuteczność i głośność pracy urządzenia. To dlatego przy każdym z nich podawane są takie informacje, jak poziom generowanego przez oczyszczacz powietrza hałasu, dokładne wymiary, a także filtry, z których korzysta dany model. Co istotne, filtry te należy regularnie monitorować i wymieniać, ponieważ to one zatrzymują kłopotliwy kurz i inne drobinki, więc w przypadku spadku jego efektywności, skuteczność całego urządzenia drastycznie spada. Niektóre modele informują o złym stanie filtra, ale są to przede wszystkim droższe urządzenia. W tych tańszych, podstawowych modelach pozostaje to w naszej gestii, więc warto ustawić sobie powracające przypomnienie w kalendarzu, by nie zagapić się. Najpopularniejsze filtry to HEPA, których nazwa pochodzi od skrótu od frazy High Efficiency Particulate Air Filter. Są to czyli wysokosprawne filtry powietrza, a ich historia sięga 40. lat XX wieku.

Dziś są one opracowywane w taki sposób, by zatrzymywać zawieszone pyły, zarodniki pleśni, sierść, pyłki roślinne, sadzę, pył węglowy, roztocza kurzu, wirusy czy bakterie. Filtry HEPA nie zatrzymują zanieczyszczeń gazowych. Powstała też oczywiście klasyfikacja filtrów, dzięki czemu możemy wiedzieć, z jaką skutecznością mamy dokładnie do czynienia. Skuteczność filtracji zaczyna się już od 85% przy EPA H10, przez 99,95% przy HEPA H13, aż na ULPA z 99,9999% skutecznością. Domowe oczyszczacze powietrza plasują się więc mniej więcej w środku tego zestawienia i pozwalają zadbać o czystość powietrza filtrując nawet 99,975% problematycznych drobinek - mowa tu o standardzie HEPA H14. Warto zapamiętać, że niewskazane jest czyszczenia filtrów HEPA, chyba że zostało to wprost zasugerowane w instrukcji urządzenia. Czyszczenie na mokro jest nieodpowiednie dla filtrów, gdyż woda może je uszkodzić.

Wśród najpopularniejszych marek są oczyszczacze powietrza Dyson, których ceny zaczynają się od 1799 zł. Wydajność modelu Dyson TP00 określana jest na 1563 m3/h przy maksymalnej głośności pracy na poziomie 63 dB, a najniższej 35 dB. Wśród czujników, którymi dysponuje, znalazły się miernik jakości powietrza, temperatury oraz wilgotności. Wyposażono go w filtry: wstępny, węglowy oraz HEPA. Bardzo dobrze oceniany jest model Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09, który oferuje filtry HEPA, węglowy i wstępne, ale także selektywnego utleniania katalitycznego (SCO). Dedykowany jest pomieszczeniom o powierzchni 27 m2, a poziom generowanego przez niego hałasu to 50-61,4 dB. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się oczyszczacze powietrza z funkcją nawilżacza.

Przeglądając ofertę w sklepie EURO RTV AGD zauważymy, że ceny takich modeli zaczynają się od 799 zł i potrafią sięgać nawet kilku tysięcy, ale są to już zazwyczaj urządzenia będące w stanie zapewnić wydajność na 240 m3 w ciągu godzin i posiadają dodatkowe czujniki, np. kurzu , nieprzyjemnych zapachów, ruchu i światła. Dzięki temu są w stanie pracować samodzielnie po wstępnej konfiguracji, gdyż uaktywniają się tylko w przypadku konkretnej potrzeby albo według harmonogramu. Część modeli można też dodać do naszego systemu smart home, by współpracowały z resztą urządzeń. Bez problemu można wtedy uzależnić ich działanie od naszej obecności, wywoływania innych funkcji w ekosystemie i tak dalej.

Przygotowany przez Euro RTV AGD ranking oczyszczaczy powietrza pokazuje też nam, które z modeli są najczęściej wybierane i oferują najlepszy współczynnik ceny do jakości. Numerem jeden jest obecnie model Xiaomi Air 3C, który kosztuje 599 zł i oferuje potrójną filtrację, czujnik jakości powietrza działający w trybie ciągłym, kompaktowe wymiary i wyświetlacz OLED. W pojedynkę wystarczy, by działać w pomieszczeniu o powierzchni do 40 m2 i cechuje się wysoką wydajnością: aż 320 m3/h. Współpracuje oczywiście z aplikacją, a filtr w zestawie znajduje się filtr HEPA 13. Drugi w rankingu znalazł się Samsung AX60R5080WD/EU, za którego zapłacimy więcej, bo 1699 zł, ale w zamian dostajemy urządzenie potrafiące wykrywać nieprzyjemne zapachy i szkodliwe dla zdrowia gazy, a maksymalna wydajność to aż 467 m3/h.

Poradzi sobie z oczyszczaniem powietrza w pomieszczeniu do 60 m2, a aplikacja SmartThings umożliwia monitorowanie i zdalne sterowanie z dowolnego miejsca na Ziemi. Podium zamyka oczyszczacz z nawilżaniem Dyson Purifier Humidify + Cool Autore PH3A kosztujący 3699 zł. Wyposażono go w technologię Dyson Air Multiplier, która sprawia, że oczyszczone i nawilżone powietrze rozprowadzane jest w całym pomieszczeniu, zaś tryb rozproszony potrafi skierować przepływ powietrza na tył urządzenia. W tym przypadku mówimy o wydajności na poziomie 1152 m3/h, a z dodatkowych cech warto wymienić trzy automatyczne czujniki, tryb bryzy oraz opcję utrzymywania docelowego poziomu nawilżenia.

Oczyszczacze powietrza to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków, dzięki czemu za rozsądne pieniądze możemy kupić urządzenie zapewniające nie tylko podstawowe funkcje, ale także dodatkowe opcje pozwalające lepiej zadbać o nasze najbliższe otoczenie. Jednocześnie najwyżej wyceniane modele oferują rozwiązania, które wcześniej nie były tak łatwo dostępne dla każdego zainteresowanego.