Zaawansowany OLED, nowy webOS i smart home. LG prezentuje telewizory na 2023 rok!

10 lat telewizorów OLED od LG

Dziesięć lat temu firma LG zaprezentowała światu pierwszy w historii telewizor z dużym ekranem OLED. Technologia LG ma gwarantować jakość obrazu, żywe, dokładne odwzorowane kolory z głębokimi czerniami oraz nieskończony kontrast — co będzie w tym roku?

Źródło: LG

LG wyróżnia również zastosowanie samoświecących pikseli, które pozwoliło firmie stworzyć unikalne formaty telewizorów, w tym pierwszy na rynku model ze zwijanym ekranem LG SIGNATURE OLED R, a także wyginany LG OLED Flex, którego naszą recenzję możecie znaleźć pod tym linkiem. Co jednak przyniesie 2023 rok w tej kwestii?

LG odświeży modele OLED

Linia OLED 2023 firmy LG obejmuje zaktualizowane telewizory z serii Z3, G3 i C3 z ekranem OLED evo. Producent zapewnia, że precyzja i wydajność technologii LG OLED evo oraz nowy procesor α9 Gen6 AI sprawiają, że modele te gwarantują wyższy poziom jasności, a przy tym precyzję w reprodukcji barw oraz wyrazisty i szczegółowy obraz.

Źródło: LG

CPU α9 Gen6 AI wykorzystuje również wspomaganą sztuczną inteligencją technologię głębokiego uczenia, co ma zapewnić nie tylko dobry obraz, ale również dźwięk. Funkcja AI Picture Pro oferuje teraz ulepszone skalowanie obrazu oraz zawiera opcję OLED Dynamic Tone Mapping Pro. Pomaga ona ujawnić niektóre szczegóły i nadaje głębię każdej klatce filmu lub serialu — „dzieli” obraz na 20 tysięcy bloków, analizując każdy z nich w czasie rzeczywistym, by odnaleźć najciemniejsze i najjaśniejsze obszary. Efektem jest optymalizacja HDR.

Dodatkowo AI Picture Pro wykorzystuje HDR Expression Enhancer, czyli technologię przetwarzania obrazu. Wykrywa ona i udoskonala ważne obiekty (takie jak na przykład twarze bohaterów), nadając im bardziej realistyczny wygląd o zwiększonej ostrości i trójwymiarowości. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu mapowania tonów opartego na głębokim uczeniu się. Ponadto producent gwarantuje, że procesor α9 Gen6 AI zasila system LG AI Sound Pro, zapewniając wirtualny dźwięk przestrzenny 9.1.2 z wbudowanych głośników telewizora.

Źródło: LG

Nowości i innowacje w 2023 roku

Kolejną nowością w tegorocznej serii OLED evo G3 jest opracowana przez LG technologia Brightness Booster Max. Wykorzystuje ona nową architekturę sterowania światłem i algorytmy zwiększające jasność nawet o 70 procent. Jest ona mapowana i regulowana dla każdego piksela oddzielnie, co w efekcie daje ostrzejszy obraz. Dodatkowo zastosowanie technologii Super Anti Reflective skutecznie ogranicza zakłócenia wizualne, na przykład refleksy — a co za tym idzie, nawet w mocno oświetlonym otoczeniu obraz jest wyraźny.

Źródło: LG

Modele 2023 LG OLED evo serii G3 zostały wykonane w formie maksymalnie wtapiającej się w wystrój konstrukcji One Wall, co powinno przypaść do gustu wielu osobom. Po zamontowaniu na ścianie nie pozostawiają widocznej szczeliny, dodając pomieszczeniu stylu i elegancji. Przy produkcji najnowszych telewizorów LG OLED wykorzystano materiał kompozytowy z włókien, co zmniejsza masę całkowitą każdego urządzenia. Dzięki temu TV są łatwiejsze do przenoszenia i wieszania na ścianie.

Smart TV doczekało się zmian

Dzięki najnowszej wersji systemu operacyjnego webOS tegoroczne modele prezentują zupełnie nowy Panel domowy, czyli przeprojektowany interfejs użytkownika. Oferuje on wiele opcji personalizacji i wygodę korzystania. Nowe karty szybkiego dostępu – pogrupowane w wygodne kategorie, takie jak biuro domowe, gry, muzyka i sport – zapewniają szybki i prosty dostęp do najczęściej używanych treści i usług.

Źródło: LG

Karta Domowe biuro w telewizorze LG zawiera kilka aplikacji i usług zwiększających produktywność, które są idealne dla osób pracujących w domu. Telewizor LG oferuje między innymi system Windows 365, który oferuje komputery w chmurze firmy Microsoft – dostępne na dowolnym urządzeniu środowisko Windows. Karta Domowe biuro zawiera również przydatne aplikacje umożliwiające dostęp do kalendarza i jego edycję oraz aplikacje do połączeń głosowych i wideo. To duże ułatwienie komunikacji ze współpracownikami oraz klientami. Producent informuje również, że użytkownicy mogą podłączyć klawiaturę i mysz Bluetooth, aby w pełni korzystać z opcji zdalnego biura na telewizorze LG.

Karta Muzyka na nowym ekranie Panelu Domowego zapewnia szybki dostęp do serwisów muzycznych, a karta Sport oferuje aktualizacje i powiadomienia w czasie rzeczywistym – taki FlashScore na telewizorze. Aby mogli odbierać spersonalizowane treści na telewizorach LG, odpowiednio ustawione powiadomienia dostarczają im dane w czasie rzeczywistym: przypominają o zbliżającym się rozpoczęciu ważnego meczu, przesyłają informacje o zdobytych golach czy punktach, informują o ostatecznym wyniku rozgrywki tuż po jej zakończeniu.

Źródło: LG

Smart home i dźwięk

Nowe telewizory LG będą również kompatybilne z nowym standardem inteligentnego domu Matter. To sposób na obsługę i monitorowanie – jedynie za pomocą telewizora LG – szerokiej gamy urządzeń smart home od coraz większej liczby producentów. Cieszy, że smart hub powoli staje się standardem w nowych telewizorach.

Telewizory LG OLED obsługują poprawiające obraz i dźwięk funkcje Dolby Vision i Dolby Atmos. Naturalnie tegoroczne modele LG umożliwiają wygodne połączenie z najnowszymi soundbarami LG, które zapewniają wielokanałowy dźwięk przestrzenny o podwyższonej jakości IMAX generowany przez DTS:X. Telewizor i soundbar LG oferują również wspólnie funkcję WOW Orchestra, która wykorzystuje kanały audio obu produktów.

Źródło: LG

Są też telewizory QNED

Oprócz wielokrotnie nagradzanych telewizorów OLED firma LG dodała do swojej zróżnicowanej linii 2023 nowe telewizory QNED. Te urządzenia wykorzystują technologie Quantum Dot oraz NanoCell Color. Unikalne połączenie obu technologii pozwala uzyskać bogate, dokładne i realistyczne kolory, które tworzą niezapomniane i bardzo wciągające wrażenia wizualne. Najnowsze modele QNED MiniLED wyposażone są w technologię QNED Million Grey Scale BlockDimming, dzięki czemu zapewniają kontrast i poziomy czerni zbliżone do tych, które oferuje technologia OLED. Telewizory LG 2023 MiniLED poprawiają kontrast 64-krotnie w porównaniu do swoich poprzedników, osiągając milion dynamicznych gradacji.

LG wdrożyło również różne funkcje, które ułatwiają korzystanie z jej najnowszych telewizorów osobom z niepełnosprawnościami. Długie naciśnięcie przycisku wyciszenia na pilocie LG Magic wyświetla menu dostępności, gdzie użytkownicy mogą znaleźć program Learn TV Remote do nauki poszczególnych funkcji pilota. Rozwiązanie Sign Language Zoom pozwala dostosować rozmiar obszaru, w którym widoczny jest na ekranie tłumacz języka migowego, poprawiając dostępność dla osób niedosłyszących. Telewizory LG mogą również odtwarzać dźwięk jednocześnie przez wbudowane głośniki i urządzenie Bluetooth, np. aparat słuchowy. Osoby niedosłyszące mogą podłączyć swój aparat słuchowy do telewizora przez Bluetooth lub za pomocą jednego z portów HDMI telewizora i regulować głośność bezpośrednio za pomocą odpowiednich opcji w aparacie słuchowym.

Źródło: LG

