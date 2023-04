Zarządzanie domem z... samochodu. Aplikacje smart home pojawią się w Android Auto

Już nie tylko Samsung. Wiele nowych aplikacji smart home zawita do Android Auto

Do tej pory jedyną aplikacją związaną ze smart home czy Internet of Thing (IoT) było SmartThings od Samsunga. Jak się okazuje, ta „ekskluzywność” koreańskiego giganta dobiega końca — i Google otwiera drzwi dla wielu innych aplikacji pozwalających na zarządzanie domem do swojej platformy.

Do wszystkiego będziemy mieli dostęp z poziomu dotykowego ekranu — i z aplikacji w Android Auto będziemy mogli między innymi otworzyć wjazdową bramę, włączyć wybrane światło w naszym domu, kazać robotowi sprzątającemu rozpocząć pracę, sprawdzić temperaturę wewnątrz domu lub podejrzeć obraz z monitoringu. Jest to więc spora wygoda — a jeśli nie będzie chciało Wam się klikać, zawsze możecie zdecydować się na komendy głosowe do Asystenta Google.

Google chce więcej aplikacji, ale może to chwilę potrwać

Warto jednak zaznaczyć, że chociaż Google otwiera drzwi dla nowych deweloperów ze swoimi aplikacjami, to nie oznacza to, że propozycje pojawią się od razu. Każda firma musi stworzyć interfejs swojej aplikacji, który będzie odpowiedni do samochodu i spełni wszystkie standardy giganta z Mountain View — może się więc okazać, że na nowe aplikacje trochę sobie poczekamy.

Jeśli zastanawiacie się, jak mniej więcej aplikacje będą wyglądać, to spokojnie można założyć, że będą bardzo podobne do wcześniej wspomnianego SmartThings od Samsunga. Należy również wspomnieć o tym, że wszystkie te aplikacje trafią również na drugą platformę wielkiego G, czyli Android Automotive.

Jak widać fakt, że General Motors zrezygnowało z Car Play i Android Auto, nie wpływa na koniec rozwoju platform — a wręcz przeciwnie, i bardzo dobrze. Korzystacie z Android Auto lub Automotive? Co sądzicie o nowych aplikacjach smart home?

Źródło: 9to5Google