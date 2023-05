Yamaha zapowiada nowe amplitunery i kolumny głośnikowe dla fanów solidnego brzmienia

Nowe amplitunery mają być dostosowane do ery streamingów dzięki kompatybilności ze Spotify i Apple Music.

Podczas tegorocznej edycji monachijskich targów High End Yamaha zaprezentowała nowe sprzęty, które zasilą ofertę audio japońskiego koncernu. To dwa amplitunery stereo i dwa modele podstawkowych kolumn głośnikowych, opracowane z autorską koncepcją „True Sound”.

R-N800A i R-N1000 – nowe amplitunery z funkcjami sieciowymi

High End to monachijskie targi branży audio z wieloletnią tradycją, przyciągające fanów dźwięku klasy Hi-Fi i wszelkiej maści audiofilów. To właśnie tam Yamaha poinformowała o nowych sprzętach stworzonych z myślą o szerokim gronie użytkowników.

R-N800A i R-N1000 to dwa nowe amplitunery stereo, nawiązujące do modelu R-N2000A, który pojawił się na rynku w ubiegłym roku. Yamaha chwali się, że oba urządzenia zostały wyposażone w funkcje dostosowane do ery streamingu, bo pozwalają na słuchanie muzyki z takich serwisów jak Spotify czy Apple Music. Użytkownicy będą mogli więc korzystać z bezstratnych formatów audio, a przydatnym dodatkiem jest kompatybilność z systemem AirPlay 2 i multiroom MusicCast.

Urządzenia wspierają autorski system automatycznej kalibracji akustyki Yamahy, czyli YPAO. Reguluje on parametry dźwięku, w odniesieniu do warunków akustycznych pomieszczenia – dzięki temu łatwiej uzyskać lepsze brzmienie w zwykłej przestrzeni mieszkalnej.

Amplituner R-N1000A w odróżnieniu od modelu R-N800A posiada jedno wejście koaksjalne więcej oraz złącze HDMI ze zwrotnym kanałem audio, przez co można podłączyć go do telewizora i sterować podstawowymi parametrami odtwarzania przy pomocy pilota.

NS - 600A i NS - 800A – designerskie kolumny głośnikowe

Dlaczego designerskie? Bo wykończono je czarnym lakierem fortepianowym, a sama konstrukcja czerpie inspirację z bogatego doświadczenia Yamahy w tworzeniu instrumentów muzycznych.

W przetwornikach elektroakustycznych nowych kolumnach podstawkowych zastosowano membranę Harmonious Diaphragm dla uzyskania spójnej równowagi tonalnej w całym spektrum przetwarzanych częstotliwości. Wykonano ją z materiału Zylon cechującą się dobrą szybkością reakcji i minimalnym rozproszeniem zewnętrznym. Producent w procesie opracowywania sprzętów korzystał z wibrometrów laserowych – stosowanych między innymi w nadaniach nad instrumentami – by lepiej dostosować ich dynamikę. W nowych modelach wzmocniono też poprzeczną część obudowy, co przełożył się na lepsze przenoszenie basu.

NS-800A i NS-600A różnią się rozmiarami przetworników nisko-średniotonowych.

„NS-800A woofer ma średnicę 16 cm, a w mniejszej kolumnie podstawkowej średnica tego elementu wynosi 13 cm. Przekłada się to na szerokość pasma przenoszenia, a także gabaryty kolumn i ich masę”

Nie znamy jeszcze daty dostępności nowych urządzeń – Yamaha w komunikacie prasowym przekazała, że pojawią się one u partnerów handlowych tak szybko, jak będzie to możliwe. Informacje o przewidywanym terminie polskiej premiery urządzeń mają pojawić się „już wkrótce”.

Stock image from Depositphotos