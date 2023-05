Recenzja Jabra Evolve2 Buds. Najlepsze słuchawki TWS do pracy?

Jak słuchawki mogą generować pieniądze? Na wiele sposobów – począwszy poprzez efektywniejsze prowadzenie spotkań online z każdego miejsca na świecie, a na skutecznym odcinaniu dźwięków otoczenia podczas wykonywania swoich obowiązków w skupieniu. Być może dla niektórych zabrzmi to abstrakcyjnie, ale świadomy pracodawca zdaje sobie z korzyści płynących z odpowiedniego wyposażenia swoich pracowników. Zresztą w świetle nowych przepisów o pracy zdalnej ma też więcej obowiązków pod tym kątem (i praw – czym nie można zapominać).

Jabra Evolve2 Buds to typowe słuchawki do pracy – zresztą jak cała seria Evolve. Tym razem jednak nie mamy do czynienia z klasyczną konstrukcją z pałąkiem, a w pełni bezprzewodowymi (TWS) „pchełkami” w dedykowanym etui. W odróżnieniu od setek innych obecnych na rynku słuchawek tego typu tu w etui kryje się też dedykowany nadajnik USB (typu A lub C – zależnie od wersji; do mnie trafił ten pierwszy).

Jabra Evovle2 Buds - specyfikacja

Wymiary : słuchawka - 19 x 16 x 18 mm , etui - 75 x 38 x 28 mm

: słuchawka - 19 x 16 x 18 mm , etui - 75 x 38 x 28 mm Przetworniki : 6 mm

: 6 mm Pasmo przenoszenia : 20-20 000 Hz (80-8000 Hz w trybie rozmów)

: 20-20 000 Hz (80-8000 Hz w trybie rozmów) Aktywna redukcja szumu (ANC) : tak, regulowana + tryb HearThrough

: tak, regulowana + tryb HearThrough Mikrofony : MEKS, 4 do ANC, 2 do rozmów

: MEKS, 4 do ANC, 2 do rozmów Łączność : Bluetooth 5.2, zasięg do 20 metrów. Maks. 8 sparowanych urządzeń. Maks. 2 jednocześnie podłączonych urządzeń

: Bluetooth 5.2, zasięg do 20 metrów. Maks. 8 sparowanych urządzeń. Maks. 2 jednocześnie podłączonych urządzeń Kodeki: AAC, SBC

AAC, SBC Bateria: Etui: do 33 godzin pracy z ANC. Słuchawki: 10 godz. (bez ANC) lub 8 godz. (z ANC), czas rozmów do 5 godz.

Konstrukcja i design

Jabra Evovle2 Buds są łudząco podobne do innego modelu Jabry z linii konsumenckiej – Elite 7 Pro. To ergonomiczna konstrukcja, która dobrze dopasowuje się do ucha. Waga zaledwie 5,4 grama sprawia, że są ledwie wyczuwalne. Odtwarzaniem oraz funkcjami sterujemy za pomocą fizycznych przycisków – po jednym na każdej słuchawce. Osobiście zdecydowanie wolę to rozwiązanie niż dotykowe panele. Całość posiada certyfikat IP57, co czyni Evolve2 Buds odpornymi na deszcz, pot… i łzy.

Design jest stonowany, minimalistyczny, a nawet ciut surowy. Nie ma tutaj miejsca na żadne zbędne ozdobniki. Słuchawki mają służyć do pracy i tak też wyglądają. Trudno się zatem nad tym aspektem rozwodzić dłużej.

Dołączone etui jest stosunkowo duże, bo musi pomieścić jeszcze nadajnik USB. Oczywiście, wzorem innych konstrukcji tego typu, etui posiada własny akumulator, który ładuje słuchawki w trakcie, gdy ich nie używamy. Przy dolnej krawędzi umieszczono złącze USB-C. Nie zabrakło też diody LED informującej o statusie headsetu. Etui wspiera też ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi.

W zestawie otrzymujemy 3 pary wymiennych końcówek gumowych o różnych rozmiarach, a także kabelek USB. To dość standardowe wyposażenie w przypadku tej kategorii produktów.

Możliwości i brzmienie

Jabra Evolve2 Buds zostały wyposażone w Bluetooth 5.2. Słuchawki możemy sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W jednym momencie mogą natomiast być podłączone maksymalnie do dwóch. Producent deklaruje, że, dzięki dedykowanemu nadajnikowi, ich zasięg wynosi maksymalnie 20 metrów. W praktyce wpływa na to wiele czynników jak wiatr czy ściany. Ogólnie jednak z powodzeniem powinny się sprawdzić w średniej wielkości mieszkaniu.

Jabra już przyzwyczaiła swoich użytkowników do pewnych standardów. Mamy zatem tutaj funkcję aktywnej redukcji szumów, która działa bardzo przyzwoicie - podobnie jak w innych modelach z linii konsumenckiej. Nie zabrakło też trybu HearThrough, który działa odwrotnie - wykorzystuje wbudowane w słuchawki mikrofony do rejestrowania dźwięków otoczenia i kierowania ich do naszych uszu. Bywa to przydatne w sytuacjach, kiedy chcemy bez zdejmowania słuchawek prowadzić rozmowę lub po prostu wiedzieć, co się dzieje wokół nas.

Same mikrofony oczywiście są też wykorzystywane podczas prowadzenia rozmów. I tu się spisują nieźle. Nie powiedziałbym, że jest to absolutny top z jakim miałem do czynienia (ciągle mam wrażenie, że Apple Airpods pod tym względem brylują), ale nasz głos jest dla rozmówcy w większości sytuacji wyraźny i klarowny (a to najważniejsze). Warto dodać, że Evolve2 Buds posiadają certyfikat Microsoft Teams, a także wbudowanego asystenta głosowego Alexa (są też zgodne z systemowymi asystentami wbudowanymi w Androida i iOS.

Instalując dedykowaną aplikację Sound+ otrzymujemy dostęp do kilku dodatkowych funkcji – equalizera wraz z wbudowanymi presetami, a także opcji dostosowujących działanie fizycznych przycisków (możemy przypisać inne akcje dla pojedynczego, podwójnego i potrójnego wciśnięcia dla każdej słuchawki osobno). Aplikacja posiada też funkcje, które kalibrują i personalizują brzmienie oraz ANC pod kątem struktury naszego ucha. Osobiście mam wrażenie, że ich efektywność jest marginalna.

Jakość dźwięku jest więcej niż przyzwoita. Słuchawki potrafią mile zaskoczyć czystym i ciepłym basem. Mają też sporą rozpiętość i skutecznie separują instrumenty, czyniąc muzykę dość szczegółową. Ogółem brzmienie jest dobrze wyważone, choć da się to oczywiście zmienić za pomocą korektora w aplikacji. Nie zapominajmy jednak, że na koniec dnia są to słuchawki przede wszystkim do pracy, więc dobre brzmienie muzyki nie było tutaj priorytetem dla producenta. Niemniej wyszło naprawdę nieźle.

Bateria pozwala na 10 godzin pracy. Jeżeli aktywujemy tryb ANC lub HearThrough czas ten spada do 5-8 godzin. Etui ma pozwalać na nawet kilkukrotnie naładowanie słuchawek, co łącznie daje 33 godziny pracy z aktywnym ANC.

Czy to idealne słuchawki do pracy?

Jeżeli jesteście gotowi wydać ok. tysiąc złotych na słuchawki TWS do pracy, Jabra Evolve2 Buds mogą być świetną inwestycją. Dużym atutem tego modelu jest na pewno dołączony do zestawu dongle USB, który ma swoje miejsce w etui. Doskonale zatem sprawdzą się one w podróży, kiedy musimy wielokrotnie podłączać się na „calle” za pomocą laptopa.

Pod pozostałymi względami jednak to po prostu solidny headset ze świetnie działającą redukcją dźwięków otoczenia, dobrą jakością dźwięku i przyzwoitymi mikrofonami. Nie znajdziemy tutaj innowacji rewolucjonizujących w żaden sposób kwestię słuchawek w pracy. Ale tez pewnie nikt, kto kupuje słuchawki z myślą o takim zastosowaniu, ich tutaj nie będzie szukał.