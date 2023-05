Huawei FreeBuds 5 - nowy model lubianych słuchawek

Wszyscy lubimy słuchać muzyki w dobrej jakości, wygodnie rozmawiać przez telefon i nie przejmować się ładowaniem baterii. To dlatego tak popularne są słuchawki typu true wireless, czyli totalnie bezprzewodowe. Huawei FreeBuds 5 to model, który trudno pomylić z innymi słuchawkami, a wszystko przez futurystyczny design i sposób wykończenia słuchawek. W kolorze srebrnym są one błyszczące, a kształt nie przypomina żadnej innej propozycji na rynku.

Opływowy profil i rozłożenie ciężaru na dwie części sprawia, że słuchawki świetnie leżą w uchu, a w razie potrzeby możemy skorzystać z dołączonych do zestawu gumek, które pozwolą jeszcze pewniej i wygodniej wsunąć słuchawki do ucha. Może to być bardzo pomocne na przykład dla osób trenujących w słuchawkach, ponieważ gumki są dodatkowym zabezpieczeniem np. podczas przebieżki przed wypadnięciem słuchawek z uszu. W odróżnieniu od słuchawek dokanałowych i nausznych, Huawei FreeBuds 5 nie izolują nas od tego, co dzieje się dookoła i dla wielu osób będzie to też bardziej komfortowy, mniej inwazyjny wybór. Huawei jako jeden z niewielu postawił na taki typ słuchawek nie rezygnując z odpowiedniej jakości dźwięku, ale o tym nieco później.

Taki kształt słuchawek pozwolił też umieścić wewnątrz nich ultra magnetyczny przetwornik odpowiadający za wyrazisty bas, co usłyszycie już przy pierwszym odsłuchu, gdyż dźwięk jest głęboki i mocny. A skoro już jesteśmy przy brzmieniu, to mam dla wszystkich dobrą wiadomość: Huawei FreeBuds 5 obsługują dźwięk bezprzewodowy Hi-Res - wsparcie dla kodeka LDAC pozwala przesyłać nawet dwa razy więcej informacji przez Bluetooth, dokładnie 990 kb na sekundę. Dźwięk jest bardziej szczegółowy, czystszy i dokładniej odwzorowane są brzmienia poszczególnych instrumentów oraz wokal. W słuchawki wbudowano trzy mikrofony, więc wasi rozmówcy będą was dobrze słyszeć, także dzięki obsłudze algorytmów głębokiej sieci neuronowej wyodrębniających i wzmacniających głos użytkownika. Słuchawki Free Buds mogą wam towarzyszyć także podczas treningu - dzięki klasie szczelności IPX4 są odporne na lekki deszcz i pot.

Nieduży rozmiar mógłby sugerować częste ładowanie, ale nic z tych rzeczy - ze słuchawek możecie korzystać aż do 30 godzin co jest rewelacyjnym wynikiem. W pełni naładowane słuchawki będą działać do 5 godzin, ale dobrze wiemy że czasem potrzebujemy ich jeszcze dłużej. Tutaj do akcji wkracza możliwość błyskawicznego uzupełnienia energii: w zaledwie 5 minut słuchawki naładują się w etui na dodatkowe 2 godziny działania. Wspomniane etui posiada złącze USB-C, więc naładujecie je razem ze słuchawkami już posiadanym przewodem, ale dla większej wygody możecie też skorzystać z ładowarki bezprzewodowej Qi po prostu kładąc na niej etui.

FreeBuds 5 podłączycie jednocześnie do dwóch urządzeń, pomiędzy którymi słuchawki będą się inteligentnie przełączać - praca na komputerze i odbieranie połączeń z telefonu to czysta przyjemność. Huawei Freebuds 5 kupicie za 699 zł i to w trzech kolorach: srebrnym, który widzicie na wideo, a także w białym i koralowym. Więcej informacji znajdziecie na stronie Huawei oraz w wideo powyżej.