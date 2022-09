Smartfon Xperia 1 IV powstał z myślą o szybkości. Ma aparat z trzema obiektywami, z których każdy może rejestrować obraz 4K HDR 120 kl/s Robi zdjęcia seryjne HDR z AE/AF z prędkością 20 kl/s i oferuje nowy obiektyw z prawdziwym zoomem optycznym 85–125 mm. Umożliwia udostępnianie wideo z podróży i transmisję strumieniową gier na żywo.

Xperia 1 IV ma być także dobrym wyborem dla graczy mobilnych - także tych bardziej zaawansowanych. Na dzisiejszej konferencji poświęconej mobilnemu graniu firma zaprezentowała Xperia Stream - dedykowane akcesorium do Xperii 1 IV rozszerzające smartfon o dodatkowe możliwości.

Xperia Stream to przede wszystkim dodatkowe chłodzenie, które sprawdzi się w najbardziej wymagających grach mobilnych. Dla tych, którzy lubią rozgrywkę na dużym ekranie, przygotowano możliwość podłączenia do telewizora lub monitora. Odbywa się ono z wykorzystaniem złączami HDMI oferującego maksymalną rozdzielczość 1080p z odświeżaniem 120 Hz.

Sony z nowym akcesorium dla graczy mobilnych? Oto Xperia Stream

Gracze lubiący rozgrywki online docenią obecność portu LAN. W urządzeniu nie zabrakło też tradycyjnego złącza słuchawkowego oraz USB-C, które przyda się do stałego dopływu prądu. Po podłączeniu akcesorium do smartfona w ustawieniach zarządzania grami pojawią się dodatkowe funkcje aktywujące m.in. automatyczne dostosowanie chłodzenia. Dla kogo jest to urządzenie? Chyba przede wszystkim do tych, którzy prowadzą transmisje w popularnych serwisach. Brak fizycznych przycisków, krzyżaka i gałek analogowych, moim zdaniem, całkowicie eliminuje to akcesorium, jako coś, stworzone z myślą o graczach.

Xperia Stream to jest też stosunkowo drogie. W Japonii wyceniono je na 23100 jenów (z wliczonym podatkiem) i w sklepach dostępne będzie 14 października. W bezpośrednim przełożeniu daje nam to ok. 750 zł. Nie wiadomo kiedy Xperia Stream trafi na zagraniczne rynki. Patrząc jednak na fakt, że Sony Xperia 1 IV, dla którego jest dedykowana ta przystawka, jest dostępna poza Japonią i została już przez nas zrecenzowana, można podejrzewać, że i ona trafi do sklepów w niedługim czasie. Pytanie tylko, kto będzie nią zainteresowany.

W sprzedaży będzie też dostępny zestaw składający się z Sony Xperia 1 IV i Xperia Stream. Xperia 1 IV Gaming Edition w Japonii kosztuje 189200 jenów (ok. 6124,55 zł) i w sklepach pojawi się 14 października. Za smartfona w Polsce trzeba obecnie zapłacić 6499 zł.