Dreame Bot D9 Max - automatyczny odkurzacz bez kompromisów

Udowadnia to między innymi Dreame, spółka zależna od Xiaomi, która wprowadza do oferty swój najnowszy topowy model - Dream Bot D9 Max. To odkurzacz z funkcją mopa, który poradzi sobie w każdych warunkach, a do tego oferuje kilka unikatowych funkcji, które wyróżniają go na tle konkurencji. W dodatku już w dniu premiery dostępny będzie w świetnej, promocyjnej cenie 259,99 euro.

Wielu Millenialsów nie może sobie dzisiaj wyobrazić życia bez różnych zdobyczy techniki takich jak smartfony, komputery czy telewizory ze Smart TV. Coraz częściej sięgamy jednak również po inteligentne rozwiązania ułatwiające nam codzienne czynności. Zmywarka czy pralka nikogo już w domu nie dziwi i podobnie rzecz się ma ze zrobotyzowanymi odkurzaczami. Coraz częściej w wielu domach można spotkać charakterystyczny okrągłe roboty, które żmudnie pokonują kolejne metry odkurzając i zamiatając brud. Taki pomocnik potrafi to dzisiaj zrobić już całkowicie bez naszej ingerencji i pozwala utrzymać mieszkanie lub dom w idealnej czystości, nawet jeśli na co dzień brakuje nam na to czasu. Jednak aby wszystko działało idealnie, potrzeba nam odpowiedniego kompana, który nie tylko dokładnie posprząta, ale też poradzi sobie ze skomplikowanym układem pomieszczeń, dywanami oraz delikatnymi podłogami. Takim odkurzaczem jest właśnie Dreame Bot D9 Max.

Unikalne rozwiązania ułatwiające życie

Kupując zrobotyzowany odkurzacz powinniśmy zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii, które w dużej mierze odbijają się również na tym, ile trzeba za niego zapłacić. Są jednak aspekty konstrukcyjne nie wpływające na cenę, a jednak u jednych zaprojektowane lepiej, a u innych gorzej. W przypadku Dreame Bot D9 Max zastosowano unikalną konstrukcję szczotki do odkurzania, która doskonale radzi sobie z sierścią i włosami. I nie chodzi tu nawet o samą wysoką skuteczność, ale również o odporność na wkręcanie się włosów w szczotkę, co w wielu odkurzaczach jest nagminne i wymaga częstego czyszczenia. W D9 Max szczotka ma aż 16,8 cm szerokości i specjalną konstrukcję włosia, dzięki któremu dociera do wszystkich zakamarków podłogi (np. gdy mamy panele z fugami) wykazując świetną skuteczność.

Dodatkowo Dreame Bot D9 Max posiada czujnik wykrywający dywany, który automatycznie aktywuje specjalny tryb pracy. Gdy tylko odkurzacz wykryje, że wjechał na dywan lub wykładzinę, to automatycznie wzmacnia siłę ciągu aby skuteczniej oczyścić go z zabrudzeń. Wszystko dzieje się bez naszego udziału, dzięki specjalnym czujnikom, których w tym modelu jest całkiem sporo. Począwszy od wykrywania typu powierzchni, przez laserowy sensor do skanowania pomieszczeń, a na czujniku wykrywającym np. schody skończywszy. Dreame Bot D9 Max to prawdziwie inteligentny robot.

Moc i czas pracy na baterii

Przy zakupie odkurzacza automatycznego warto zwrócić też uwagę na takie parametry jak czas pracy na jednym ładowaniu i moc ssąca. Ten pierwszy może być istotny jeśli chcemy na szybko posprzątać podłogi np. przed wizytą gości. Wtedy nie urządza nas fakt, że odkurzacz potrafi po rozładowaniu baterii sam dotrzeć do stacji dokującej się podładować, a potrzebujemy długiego czasu pracy na jednym ładowaniu. Dreame Bot D9 Max dzięki baterii o pojemności aż 5200 mAh potrafi działać nawet przez 150 minut, czyli 2,5 godziny. W takim czasie jest w stanie posprzątać nawet 250 m^2, czyli powierzchnię dużego domu. I oczywiście jak przystało na inteligentnego robota, gdy zaczyna mu brakować energii, sam wraca do stacji bazowej.

Warto też podkreślić rekordową siłę ssania, która w tym modelu może osiągnąć nawet 4000 Pa, co przekłada się na wysoką skuteczność sprzątania dywanów. Bezszczotkowy silnik napędzający ten model oferuje dużą moc, a dzięki specjalnie ukształtowanym kanałom ssącym zapewnia odpowiednią skuteczność czyszczenia każdej powierzchni. W połączeniu z nowym designem szczotki i miotełki wymiatającej brud z kątów pomieszczeń możemy być pewni, że na podłodze nie zostanie nawet ziarnko piasku. Pojemnik na brud ma 570 ml, co pozwala pomieścić zanieczyszczenia z więcej niż jednego cyklu sprzątania, dzięki czemu nie musimy do odkurzacza zbyt często zaglądać.

Co więcej Dreame Bot D9 Max ma też wbudowanego mopa, który tuż po odkurzeniu może umyć podłogę zapewniając jeszcze wyższy poziom czystości. Zbiornik ma aż 270 ml pojemności, a ilość dozowanej wody można zaprogramować na jeden z 3 poziomów, w zależności czy zmywamy panele z laminatu czy np. kafelki.

Zaprogramuj i zapomnij

Wreszcie ostatnim elementem skutecznego robota sprzątającego jest niezawodna nawigacja. Proste modele jeżdżą często losowymi ścieżkami, przez co potrafią jedno miejsce sprzątać pięć razy, a inne całkiem ominąć. Dreame D9 Max do takich robotów nie należy. Dzięki laserowym czujnikom (LIDAR) jest w stanie zmapować całe mieszkanie, które odzwierciedlone zostanie w aplikacji na smartfonie. Dzięki temu z każdym kolejnym sprzątaniem robot coraz lepiej uczy się rozkładu pomieszczeń, a sprzątanie trwa krócej i jest dokładniejsze. Dzięki aplikacji możemy ponadto tworzyć strefy zakazane, do których robot ma nie wjeżdżać, a także wyznaczyć miejsca w pomieszczeniach gdzie robot nie powinien się zapuszczać (tzw. wirtualna ściana). To wszystko sprawia, że cie, który będzie bardzo szybko zapomnimy o robocie, który będzie wykonywał swoje zadanie niezależnie. Co jakiś czas przypomni nam tylko w aplikacji aby opróżnić pojemnik na brud.

Przy okazji warto też zwrócić uwagę na głośność pracy odkurzacza. Dreame Bot D9 Max generuje tylko 55 dB, co czyni go jednym z najcichszych urządzeń w swojej klasie. Dzięki temu nie będzie wam nadmiernie przeszkadzał nawet gdy rozpocznie sprzątanie w ciągu dnia. Dzięki aplikacji można zaplanować nie tylko gdzie robot ma sprzątać, ale również kiedy. Harmonogram jest bardzo rozbudowany i daje duże możliwości dopasowania do własnych preferencji.

Kup Dreame Bot D9 Max jako jeden z pierwszych za pół ceny

Jak już wspominałem na samym początku, Dreame Bot D9 Max trafi do sprzedaży już 20 września w promocyjnej cenie 259,99 euro. Ale to nie wszystko:

1. Z kodem CLD9MAX10 dostaniecie dodatkowe 10 euro zniżki w dniach 20-26 września

2. Pierwsze 5 zamówień w dniach 20-26 września dostanie zniżkę 50%.

3. Kupując Dreame Bot D9 Max będziecie mogli dokupić za 50 euro oczyszczacz powietrza Xiaomi 3H (tylko 50 sztuk)

Szczegóły promocji znajdziecie pod tym linkiem.

Artykuł powstał przy współpracy z marką Dreame.