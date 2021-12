Co potrafi odkurzacz Samsung Jet Bot AI+?

Przygotowanie odkurzacza do pracy ogranicza się do podłączenia zasilania, konfiguracji aplikacji Smart Things na smartfonie i mapowania pomieszczeń. Dzięki temu Jet Bot AI+ będzie sprzątał dokładnie i nie pominie żadnego kąta, a wszystko to dzięki między innymi sensorowi LiDAR, który skrupulatnie mierzy i skanuje pomieszczenie. To jednak nie wszystko, co wyróżnia ten model, bo Jet Bot to znacznie więcej niż odkurzacz - jest w stanie rozpoznawać obiekty napotykane na swojej drodze dzięki kamerze i sensorom 3D oraz sztucznej inteligencji.

A wiecie co jest najlepsze? Jet Bot AI+ posiada wbudowaną kamerę, więc w trakcie sprzątania i nie tylko możecie skorzystać z transmitowanego na żywo obrazu, który zobaczymy w aplikacji na smartfonie w dowolnym miejscu na Ziemi, sprawdzając na przykład, co u naszych zwierzaków. Jet Bot AI+ potrafi automatycznie dostosowywać siłę ssania, więc na bardziej wymagających powierzchniach - np. dywanach - włączony zostanie odpowiedni tryb. Wykonana z antystatycznego włosia szczotka skutecznie zbiera wszystkie zabrudzenia oraz przyciąga kurz, a specjalnie zaprojektowana konstrukcja przecina włosy i sierść zwierząt, aby nie wplątywały się wokół szczotki.

Wisienką na torcie jest robiąca wrażenie stacja czyszcząca służąca nie tylko do ładowania odkurzacza, ale jak wskazuje nazwa, także do oczyszczania i opróżniania pojemników. Jet Bot AI+ może to robić bez naszego udziału aż do 90 dni, więc na cały ten czas możemy zapomnieć o odkurzaniu mieszkania czy domu.

Po więcej informacji zapraszamy do wideo powyżej.

--

Materiał powstał we współpracy z marką Samsung.