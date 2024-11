Do tej pory Xiaomi miało bardzo bliską współpracę z Qualcommem. Wystarczy wspomnieć, że jednym z pierwszych smartfonów wyposażonych w procesor Snapdragon 8 Elite był właśnie Xiaomi 15 Pro. Część tańszych modeli sprzedawana jest natomiast z procesorami MediaTeka. Wkrótce ma się to jednak zmienić, bo jak donosi Bloomberg, chińska firma już w przyszłym roku rozpocznie produkcję własnych chipów.

Xiaomi idzie śladem Google

Design własnych chipów nie jest prosty o czym przekonało się Google. Ich procesor Tensor, przez cztery pierwsze generacje mocno bazował na Exynosie stworzonym przez Samsunga i dopiero w przyszłym roku, Tensor G5 będzie faktycznie układem w całości zaprojektowanym przez Google. Xiaomi nie zdradziło jeszcze żadnych szczegółów na temat swojego układu, więc trudno powiedzieć czy również tworzy go przy współpracy z innym podmiotem. Nie wiadomo nawet kto go będzie produkował, ale z oczywistych względów wygląda na to, że nie będzie to TSMC. W takim wypadku może być trudno stworzyć układ konkurując z najlepszymi na rynku.

Xiaomi ma w całym tym planie jednak nieco inny cel. Spółka nie chce znaleźć się w sytuacji podobnej do Huawei, które zostało nagle odcięte od najbardziej zaawansowanych technologii. Własne projekty chipów oraz ich produkcja pozwolą firmie uniezależnić się w jakimś stopniu. Nie jest jednak wykluczone, że w początkowej fazie nowy układ trafi raczej do tańszych smartfonów. W tej chwili to tylko spekulacje, bo jedyne co wiemy, to że produkcja procesora ma rozpocząć się w przyszłym roku. Co ciekawe trafi on również do samochodów tego producenta. To całkiem logiczne, bo obecne systemu inforozrywki bardzo mocno przypominają to co oferują nam smartfony.

Z pewnością jest to ciekawy ruch jednego z największych producentów smartfonów na świecie. Może być także niepokojący dla Qualcomma, który w najbliższych latach może stracić kolejnego klienta. Zakończenie współpracy z Apple, które w przyszłym zacznie korzystać z własnych modemów jest już praktycznie przesądzone. Współpraca z Xiaomi do tej pory układała się Amerykanom wzorowo, ale wygląda na to, że tutaj również nadejdą spore zmiany.

