Do pracy, szkoły, a może na wycieczkę? Wybieramy odpowiednią hulajnogę elektryczną 

Hulajnoga to pojazd dla dzieci? Bzdura. Obecne na rynku modele dzięki dużemu zasięgowi, lekkiej konstrukcji i smukłemu designowi mogą stanowić ekologiczną alternatywę dla samochodu nie tylko w przypadku dojazdów do pracy czy szkoły, ale także pełnić rolę podstawowego środka komunikacji podczas zwiedzania miasta. Słoneczna pogoda tylko zachęca do jazdy hulajnogą, dlatego Xiaomi w ramach wakacyjnej promocji przygotowało specjalne oferty na 2 modele. Sprawdź, który najlepiej spełni Twoje potrzeby!

Mi Electric Scooter 3 – szybkie i stylowe dojazdy do szkoły

Wakacje jeszcze trwają, ale już niebawem wybije pierwszy dzwonek. Zamiast czekać na tramwaj czy autobus i ryzykować spóźnienie na zajęcia, po prostu wskocz na hulajnogę. Mi Electric Scooter 3 cechuje się przede wszystkim ciekawym designem, który pomoże wyróżnić się z tłumu. Do wyboru dwa kolory: Gravity Gray oraz Onyx Black. Jednak intrygująca kolorystyka to zaledwie jedna z zalet – to, co przemawia za nią w przypadku wyboru dla młodzieży, to jej lekka konstrukcja i niewielkie rozmiary. Hulajnoga waży 13 kg, a maksymalna moc wyjściowa to 600 W, więc pojazd poradzi sobie nawet z nachyleniem 16 stopni.

Lekkość konstrukcji idzie w parze z wytrzymałością, bo korpus wykonano z aluminium lotniczego o wysokiej wytrzymałości. Chodnikowe nierówności nie są jej straszne, bo 8,5-calowe opony pneumatyczne cechują się wysoką odpornością na wstrząsy, a tym samym zapewniają komfort jazdy po różnych nawierzchniach.

To idealna hulajnoga dla uczniów i studentów, którzy muszą dojeżdżać do szkoły z przedmieść. Mi Electric Scooter 3 pokona dystans 30 km na jednym ładowaniu, dlatego nie ma obaw o rozładowanie hulajnogi w trakcie podróży. Co ciekawe model ten wyposażono też w system odzyskiwania energii elektrycznej (KERS), umożliwiający ładowanie hulajnogi podczas hamowania. Sama jazda odbywa się zaś w oparciu o 3 tryby – pieszy, standardowy i sportowy. Użytkownik może łatwo przełączać je poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania.

W kwestii zarządzania energią istotny jest również tryb uśpienia. Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 30%, a hulajnoga nie będzie włączona przez 10 kolejnych dni, bateria przejdzie w tryb uśpienia, co przełoży się na wydłużenie jej żywotności. Sam akumulator ładuje się do pełna w 8.5 godzin, a jego pojemność wynosi 7650 mAh. Gdy jednak zdarzy się tak, że pojazd rozładuje się w drodze ze szkoły, to nic nie stoi na przeszkodzie, by zapakować ją do pociągu, autobusu czy tramwaju, bo prosty system składania pozwala szybkim ruchem zmniejszyć jej rozmiary.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro – bezpieczne zwiedzanie miasta

Wybierając hulajnogę na dłuższe podróże – przykładowo zwiedzanie nowego miasta – braliśmy pod uwagę przede wszystkim zasięg, moc silnika i odporność na ewentualne usterki w trakcie jazdy. Xiaomi Electric Scooter 4 Pro wyróżnia się od poprzednich generacji dopieszczeniem szczegółów. W zasadzie niemalże wszystkie aspekty zostały podrasowane i zmodernizowane. Mamy tu do czynienia z szerszą podstawą, wyższą kierownicą i wyżej umieszczonym magnetycznym portem ładowania. Hulajnoga zachowała przy tym smukłą i elegancką konstrukcję, wizualnie trzymającą się standardów jednośladów od chińskiego producenta.

Dlaczego akurat ten model sprawdzi się w dłuższej podróży po mieście? Kluczowe znaczenie ma tutaj zasięg. Xiaomi Electric Scooter 4 Pro pokona dystans nawet do 55 km na jednym naładowaniu. Taki zapas pozwoli spokojnie kursować od zabytku do zabytku, omijając przy tym korki i zatłoczoną komunikację miejską. Hulajnoga może pochwalić się także najmocniejszym silnikiem w tym zestawieniu, bo aż 700-watowym, co przekłada się na zdolność pokonywania wzniesień o nachyleniu 20%.

Podróżując do obcego miasta ostatnią rzeczą, jakiej oczekujemy, jest przebicie opony. Postawiliśmy na Electric Scooter 4 Pro głównie dlatego, że hulajnoga posiada 10-calowe, bezdętkowe opony Xiaomi DuraGel Tire. W przypadku niewielkich przebić opona samodzielnie się uczelni za sprawą specjalnego żelu, znajdującego się w jej wnętrzu. Zastosowanie większych niż w modelach Scooter Pro 2 i Scooter 3, 10-calowych opon to także wyższy komfort jazdy po nierównościach. W przypadku konstrukcji korpusu postawiono ponownie na sprawdzony stop aluminium klasy lotniczej, czyli materiał nie tylko lekki, ale także wytrzymały.

Pozostając w temacie bezpieczeństwa, warto wspomnieć także o hamulcach, bo i tu zaszły pewne zmiany w stosunku do poprzedników. Tylny hamulec tarczowy został zwiększony do 130 mm i ma podwójne klocki hamulcowe. W parze z nimi idzie system e-ABS, zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania.

Xiaomi Electric Scooter Pro 2 – dojeżdżaj do pracy omijając korki

Jeśli szukasz nieco bardziej eleganckiego modelu, przeznaczonego do dojazdów na drugi koniec miasta, to Xiaomi Electric Scooter Pro 2 będzie idealnym wyborem. Hulajnoga cechuje się minimalistycznym i eleganckim designem. Jej smukły korpus wykonano z aluminium lotniczego, co pozwala zachować dobry balans między wytrzymałością a wagą – pojazd waży tylko 14,2 kg.

W kwestii bezpieczeństwa niebagatelne znaczenie ma zastosowanie podwójnego układu hamulcowego oraz systemu e-ABS w przednim kole. Jeśli zaś chodzi o pokonywanie nierówności, to podobnie jak w modelu Mi Electric Scooter 3 wyposażono ją w 8,5-calowe oponowy pneumatyczne, absorbujące wstrząsy – czuć to przy większych podjazdach czy progach zwalniających. Hulajnoga radzi sobie też z maksymalnym nachyleniem terenu do 20 stopni.

Kilka słów o zasięgu, bo to jedna z największych zalet tego modelu. Wspomniałem o możliwości dojazdu do pracy na drugim końcu miasta i w istocie jest to możliwe, bo w przypadku Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 maksymalny zasięg wynosi 45 km. Sama zaś pojemność baterii – ładowanej do pełna w 9 godzin – wynosi 12 800 mAh. Tu także możliwe jest odzyskiwanie części energii kinetycznej dzięki hamowaniu.

Wartym wyróżnienia rozwiązaniem jest system zarządzania baterią BMS. Co to oznacza? System BMS monitoruje napięcie ogniw baterii, aby umożliwić dostarczenie docelowego zakresu napięcia i prądu przez określony czas w stosunku do oczekiwanych scenariuszy obciążenia – mówiąc prościej, zabezpiecza to ogniwo przed szkodliwym przegrzaniem.

A co gdy już dojadę hulajnogą do biura? Cóż, by ją złożyć, wystarczą tylko 3 sekundy, a w tak kompaktowej formie można zmieścić ją nawet pod biurkiem.

