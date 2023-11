Lepszej okazji na zakup hulajnogi Motus nie będzie – wybieramy pojazdy z promocyjnej oferty Black Friday

Zaleta życia w Polsce? Jesień i zimy wystarczająco ciepłe, żeby bez problemów wykorzystywać hulajnogi elektryczne do przemieszczania się po mieście. Lekkie, zwinne i szybkie jednoślady świetnie nadają się do unikania korków podczas dojazdów do pracy, szkoły lub na uczelnie, a teraz – dzięki wyjątkowym promocjom z okazji Black Friday – możecie nabyć hulajnogi od Motus w dużo niższych cenach. Nie szukasz hulajnogi dla siebie? Nie szkodzi! To ostatni dzwonek, by nabyć hulajnogę na świąteczny prezent i jeszcze przy tym oszczędzić. Rzućmy okiem na uniwersalne modele, dobrane pod takim kątem, by spełnić oczekiwania jak najszerszej grupy użytkowników.

Wszystkie poniższe modele dostępne są w promocyjnych cenach tylko w ramach ograniczonej czasowo oferty Motus Black Weeks. Spieszcie się, bo promocja kończy się 26 listopada!

Motus Scooty 10

Zacznijmy od modelu charakteryzującego się klasycznym i minimalistycznym designem. Motus Scooty 10 to typowo miejski pojazd, z wygodną konstrukcją nawet dla wysokich osób. Kierownica wysoka na 102 centymetry sprawia, że użytkownik nie krzywi kręgosłupa podczas jazdy, a deck o szerokości 17 cm umożliwia ułożenie stóp obok siebie, co przekłada się na stabilność i komfort prowadzenia hulajnogi.

Miejskie przeznaczenie wcale nie oznacza, że Motus Scooty 10 nadaje się jedynie na krótki dojazd do sklepu oddalonego o kilka ulic. Hulajnoga może pochwalić się zasięgiem do 65 km, a to oznacza, że można na niej bezpiecznie dojechać na drugi koniec miasta i bezpiecznie wrócić –bez obaw o rozładowanie. Skoro już poruszamy temat komfortu jazdy, to warto zaznaczyć, że Motus Scooty 10 wyposażono w duże koła o średnicy 10 cali, a to gwarantuje nie tylko dobrą przyczepność, ale także ułatwia przejeżdżanie przez nierówności i krawężniki. Jeśli zaś użytkownik będzie musiał gwałtownie zahamować, to tu swoją rolę spełni hamulec bębnowy umieszczony z przodu – w trakcie hamowania hulajnoga odzyskuje energie dzięki zaimplementowaniu systemu KERS.

Motus Scooty 10 w skrócie:

65 km zasięgu

Duże koła o średnicy 10 cali

Maksymalna prędkość do 20 km/h

Motus Scooty 10 kupicie teraz w promocyjnej cenie dostępnej tylko w ofercie Black Weeks za 1 999,00 zł!

Alternatywą dla tego modelu jest nieco tańszy Motus Scooty 10 2022 z zasięgiem do 60 km.

Motus Scooty 10 LITE

Motus Scooty 10 LITE to w zasadzie młodszy brat Motusa Scooty 10 o podobnym designie, ale wyraźnych różnicach w specyfikacji. To przede wszystkim hulajnoga dedykowana osobom, które nie potrzebują dużego zasięgu, a zamiast tego wolą zaoszczędzić nieco więcej pieniędzy w portfelu. Motus Scooty 10 LITE na jednym naładowaniu przejedzie do 30 km z maksymalną prędkością do 20 km/h. Warte wyróżnienia są systemy bezpieczeństwa, czyli ochrona przed przypadkowym złożeniem się hulajnogi w trakcie jazdy dzięki zabezpieczeniu pierścieniem, skuteczne hamulce tarczowe, gumowa mata z wypustkami ułatwiająca utrzymanie stabilnej pozycji i mocne oświetlenie przednie, tylne i boczne – dzięki temu hulajnoga może być dobrym wyborem dla nastolatków i młodszych użytkowników.

W kwestii pozostałych zalet nie można pominąć czytelnego wyświetlacza LED, prezentującego aktualną prędkość i stan naładowania baterii, a także wspomnianego już wcześniej przy poprzednim modelu systemu KERS, służącego do odzyskiwania energii w trakcie hamowania.

Motus Scooty 10 LITE w skrócie:

30 km zasięgu

Hamulce tarczowe

Odporność na zachlapania IP54

Motus Scooty 10 LITE kupicie teraz w promocyjnej cenie dostępnej tylko w ofercie Black Weeks za 1 299,00 zł!

Motus Scooty 8.5

Teraz model z gatunku budżetowego, ale nie ma tutaj mowy o kompromisach. Napędzany silnikiem 350 W Motus Scooty 8.5 pozwala pokonywać wzniesienia

do 15 st. i jeździć z bagażem nawet do 100 kg, rozwijając przy tym prędkość do 20 km/h. Jego zalety to lekka konstrukcja, dwa tryby jazdy – ECO oraz NORMAL – i czytelny wyświetlacz, prezentujący najważniejsze informacje w trakcie prowadzenia pojazdu.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to hulajnoga Motus Scooty 8.5 wykorzystuje niezawodne hamulce tarczowe, antypoślizgowy podest i amortyzowane koła pneumatyczne, które zapewnią stabilność na drogowych nierównościach. Istotna jest także odporność na zachlapania, potwierdzona certyfikatem IP54 – niezwykle ważna w okresie deszczowej jesieni.

Motus Scooty 8.5 w skrócie:

Dwa tryby jazdy

Odporność na zachlapania IP54

Amortyzowane koła pneumatyczne

Motus Scooty 8.5 kupicie teraz w promocyjnej cenie dostępnej tylko w ofercie Black Weeks za 1 099,00 zł!

Motus Scooty 8.5 Lite

Chcecie wyróżnić się kolorami w miejskiej dżungli? Postawcie na Motus Scooty 8.5 Lite. Ta designerska hulajnoga występuje w aż 5 wariantach kolorystycznych i cechuje się nieco bardziej futurystycznym wyglądem, niż jego tańszy poprzednik. Różnice widoczne są także w zasięgu – Motus Scooty 8.5 Lite pozwoli na podróż do 35 km na jednym naładowaniu, a po dotarciu na miejsce złożysz ją do kompaktowej formy w dosłownie 2 sekundy – to świetny model dla osób, które chcą pojazd schować pod biurkiem w pracy lub w szkolnej szafce.

Jesienno zimowa pogoda bywa kapryśna, dlatego priorytetem są skuteczne hamulce bębnowe i dobra przyczepność na wilgotnej nawierzchni. Motus Scooty 8.5 Lite radzi sobie z tymi wyzwaniami dzięki wytrzymałym amortyzatorom z przodu i z tyłu oraz trzem trybom jazdy, które pozwolą dobrać stosowną prędkość do warunków panujących na jezdni. Maksymalny udźwig dla tego modelu to 120 kg, więc nie można mu przykleić łatki zabawki dla dzieci – to świetny środek miejskiego transportu także dla dorosłych użytkowników.

Motus Scooty 8.5 Lite w skrócie:

Zasięg do 35 km

Trzy tryby jazdy

5 wariantów kolorystycznych

Motus Scooty 8.5 Lite kupicie teraz w promocyjnej cenie dostępnej tylko w ofercie Black Weeks za 1 899,00 zł

Motus Pro 10 2022

Jeśli szukacie hulajnogi do zadań specjalnych dla prawdziwych heavy userów, to nie możecie przejść obojętnie obok Motus Pro 10 2022. Ten potwór wyposażony w silnik 810 W osiąga nawet do 70 km zasięgu, więc bez żadnych zmartwień dojedziecie nim rano na uczelnie, skoczycie na siłownie i wrócicie do mieszkania z zapasem energii. Drapieżny design to jedno, ale w tym modelu najważniejsza jest świetna specyfikacja techniczna.

Konkrety? Proszę bardzo – profesjonalna amortyzacja z zawieszeniem wahaczowym dla niwelowania wstrząsów, wzmocniona rama wykonana z kutego aluminium, podwójny system hamulców tarczowych i wyprofilowana kierownica, wyposażona w wygodne gripy. Czego chcieć więcej? Jeśli pomyślałeś o odporności na zachlapania, to uprzedzę, że Motus Pro 10 2022 także ją posiada, a na dodatek ma też antypoślizgową gumę i matę z wypustkami, dla jeszcze większej stabilność stopy w deszczowe dni.

Motus Pro 10 2022 w skrócie:

Aż do 70 km zasięgu

Amortyzacja z zawieszeniem wahaczowym

Antypoślizgowa mata z wypustkami

Motus Pro 10 2022 kupicie teraz w promocyjnej cenie dostępnej tylko w ofercie Black Weeks 3 499,00 zł!

Motus PRO 10 sport 2021

Czas na najpotężniejszy pojazd w zestawieniu promocyjnych hulajnóg z oferty Motus Black Weeks. Motus PRO 10 sport 2021 to iście wyczynowy jednoślad wyposażony w dwa silniki 1000 W, któremu niestraszne żadne przeszkody – zarówno te drogowe, jak i poza granicami miast. Cel modelu jest prosty – ma być szybko, zwrotnie i dynamicznie, dlatego producent pozbył się niepotrzebnej masy i dodał to, co najważniejsze, czyli między innymi nowe zawieszenie oraz lepsze światła. Dwa silniki sprawiają, że hulajnoga osiąga przyspieszenie 2,8 s do 24 km/h, a pojemna bateria 18,2 Ah pozwala przejechać do 65 km na jednym naładowaniu.

Przy takiej mocy niezbędne są skuteczne hamulce sportowe, dlatego w przypadku modelu Motus PRO 10 sport 2021 postawiono na podwójny system tarczowy. Za stabilność w trakcie jazdy odpowiadają nie tylko wahacze w przednim i tylnym zawieszeniu, ale także nowy system amortyzacji i co najważniejsze – 10-calowe koła, z możliwością szybkie wymiany opon na terenowe, dla fanów off-roadowych wrażeń.

Wsiadając na Motus PRO 10 sport 2021 można w zasadzie poczuć się jak na motocyklu i to nie tylko dlatego, że kierownica wizualnie do niego nawiązuje, ale także z uwagi na fakt, że posiada stacyjkę i kluczyk. Równie mocnym punktem jest także oświetlenie hulajnogi – na pokładzie znalazło się miejsce dla reflektorów z tylu i z przodu, a także lampy ostrzegające o hamowaniu pulsującym światłem. Z boku umieszczono zaś dwie listwy ledowe, dodające charakteru.

Motus PRO 10 sport 2021 w skrócie:

Dwa silniki 1000 W

Przyspieszenie 2,8 s do 24 km/h

Bogaty system oświetlenia

Motus PRO 10 sport 2021 kupicie teraz w promocyjnej cenie dostępnej tylko w ofercie Black Weeks za 4 999,00 zł!