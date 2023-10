Szybki i ekologiczny powrót na studia? W drodze na uczelnię postaw na hulajnogę elektryczną 

Kartki w kalendarzach prezentują już pierwsze dni października, a ten miesiąc dla studentów oznacza tylko jedno – rozpoczęcie semestru zimowego. Zimowy jednak początkowo tylko z nazwy, bo jeszcze przez dobre dwa miesiące pogoda będzie wystarczająco sprzyjająca, by na uczelnię wracać w sposób, który pozwala przy okazji zaczerpnąć świeżego powietrza i złapać ostatnie promienie jesiennego słońca. Drodzy studenci – zanim na dobre scalicie się z komunikacją miejską w okresie zimowym, może warto postawić na elektryczne jednoślady? W tej publikacji pomożemy wybrać Wam pojazdy, które świetnie nadadzą się do szybkich, tanich i bezpiecznych dojazdów na uczelnię.

Hulajnogi do 3000 zł

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że studia to czas kompromisów. Każdy zakup musi nieść ze sobą względnie uniwersalne korzyści, bo studenckie kieszenie do najpojemniejszych nie należą. Zaczynamy więc od przedziału cenowego do 3000 zł, w którym wybierzemy modele zapewniające optymalne rozwiązania z dobrym balansem między wysoką jakością a rozsądną ceną.

Zacznijmy od Motusa Scooty 10 Lite. Ten lekki i smukły model to dobry wybór dla studentów i studentek, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z elektrycznymi jednośladami. To typowo miejski pojazd , rozpędzający się do 20 km/h, wyposażony w szereg funkcjonalności, które ułatwiają codzienne podróże na uczelnie. O jakich funkcjonalnościach mowa? Choćby o aktywnym tempomacie, kierunkowskazach i systemie KERS, który odpowiada za odzyskiwanie energii kinetycznej pojazdu podczas hamowania.

Model ten może pochwalić się też całkiem sporym zasięgiem do 30 km, dzięki czemu dostaniecie się na uczelnię nawet na drugim końcu miasta. Ważna jest także jego widoczność. Jesień to szybsze zachody słońca, a co za tym idzie – gorsze warunki oświetleniowe. Z uwagi na to, w Motus Scooty 10 Lite 2023 zamontowane zostały dodatkowe odblaski i kierunkowskazy, które zwiększają bezpieczeństwo na trasie. Dzięki temu użytkownicy są bardziej widoczni, a inni uczestnicy ruchu od razu wychwycą ich zamiary zmiany manewru lub kierunku jazdy.

A co jeśli po zajęciach planuję szybki trening na siłowni i wizytę u znajomego? Wtedy potrzebny będzie nieco większy zasięg. Dla wytrawnych miejskich podróżników świetnym wyborem może okazać się Motus Scooty 10. Dlaczego? Bo model ten cechuje się zasięgiem nawet do 60 km! Użytkownik nie musi więc martwić się o częste ładowanie i ze spokojem w głowie może przemieszczać się po różnych punktach miasta, oddalonych od siebie nawet o kilkanaście kilometrów. Tu warto wyróżnić silnik o mocy szczytowej 700 W, doskonały do pokonywania wszelkich drogowych wzniesień.

Podobnie jak w przypadku wersji Lite dużą uwagę przyłożono do kwestii bezpieczeństwa i widoczności. Motus Scooty 10 wyposażono w jasną lampę LED, umiejscowioną na kierownicy, oraz system odblasków – dodatkowo na pokładzie znalazł się też hamulec bębnowy i system KERS. Bezpieczna jazda późnym wieczorem? Żaden problem.

Inne polecane modele: Kaabo Skywalker, Ruptor R1, Motus PRO 8,5 Lite

Hulajnogi do 4000 zł

Dysponujący większym budżetem studenci poszukujący ekologicznego i wygodnego środka transportu, powinni rozważyć przede wszystkim dwa modele – Motus Pro 10 oraz Dualtron Mini. Pojazdy te charakteryzują się bowiem bogatym wyposażeniem, dużym zasięgiem i wysokim komfortem jazdy, czyli wszystkim tym, co konieczne do swobodnej komunikacji po mieście.

Dualtron Mini to dobry wybór dla tych, którzy cenią sobie wybitne osiągi, ale preferują bardziej kompaktowe rozmiary. Hulajnoga ma wymiary 1170 x 1115 mm, jednak nie oznacza to, że w kwestii możliwości odstaje od większych konkurentów. Zasięg na poziomie 40 km i silnik o mocy 1450 W robią z Dualtron Mini świetnego kompana podróży, który w miejskim zgiełku pozwoli Wam na oszczędzenie nerwów i czasu w korkach. Gdy zaś dotrzemy na miejsce – na przykład na zajęcia – wystarczy odblokować zatrzask i złożyć ją do wariantu przenośnego. Hulajnoga waży 22 kilogramy, więc stosunkowo niewiele, biorąc pod uwagę jej możliwości.

Hulajnogi powyżej 4000 zł

Najwyższa półka cenowa w naszym zestawieniu to nie miejsce na kompromisy. W tym przypadku mamy do czynienia z wręcz wyczynowymi maszynami, zdolnymi do pokonywania ogromnych dystansów. To jednoślady uniwersalne, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej aktywnych studentów.

Weźmy na warsztat Motus Pro 10 Sport, który stawia głównie na zasięg. Hulajnoga może przejechać do 65 kilometrów na jednym naładowaniu, a imponujące połączenie dwóch silników 1300 W sprawia, że niestraszne są jej żadne przeszkody. To także model, który pozwala na czerpanie niemałej frajdy z jazdy, głównie dzięki przyspieszeniu 2,8 s do 24 km/h, więc jeśli zdarzy Wam się spóźnić na zajęcia, to taki pojazd z pewnością pomoże szybko dostać się na uczelnie i ominąć przy okazji irytujące korki. Na wyróżnienie zasługuje także amortyzacja wahaczowa i stosunkowo sztywna konstrukcja, zaprojektowana w taki sposób, by lepiej sprawdzać się na zakrętach.

Kaabo Mantis 10 ECO to zaś o tyle ciekawy model, że oprócz podróży miejskich świetnie sprawdza się także w terenie. Wszystko za sprawą 10-calowych opon, dobrze znoszących drogowe nierówności orazpodwójnego systemu sprężynowych amortyzatorów typu C. Niebagatelne znaczenie ma też tutaj silnik 800 W, który umożliwia komfortową jazdę nawet przy obciążeniu sięgającym 120 kg.

Pomimo tych imponujących osiągów i stosunkowo sporej konstrukcji, hulajnoga składa się w zaledwie 5 sekund, co ułatwia jej transportowanie lub – przykładowo – schowanie pod ławką na auli wykładowej. O zasięg także nie ma się co martwić, bo Kaabo Mantis 10 ECO na jednym ładowaniu przejedzie aż 75 km. Dodatkowo sama hulajnoga została wyposażona w designerski wyświetlacz LCD i ostre, kolorystyczne wstawki – to taki plusik dla osób, które lubią wyróżniać się w trakcie miejskich podróży.

Jeśli już mowa o hulajnogach do zadań specjalnych, to nie mogło zabraknąć tu modelu Dualtron Eagle. Moc silników tego jednośladu to aż 3000 W, a to oznacza, że w offroadzie będzie sprawdzał się równie dobrze, co w mieście. Bateria 24,5 Ah pozwala na przebycie dystansu 90 km, a 10-calowe koła zapewniają świetną stabilność. Dualtron Eagle cechuje się też szerokim podestem (243 mm), dzięki czemu użytkownik ma wystarczająco dużo miejsca na obie stopy, a przez to większy komfort prowadzenia pojazdu.

A może rower elektryczny?

Hulajnogi to świetne środki transportu, ale nie każdy lubi podczas jazdy stać. Motus ma w swej ofercie także rowery elektryczne, które realizują tę samą ideę bezpiecznego i ekologicznego przemieszczania się po mieście.

Jeśli jesteś studentką i szukasz niedrogiego roweru elektrycznego do dojazdów na uczelnię, to rzuć okiem na model Motus City White, który łączy w sobie technologię z klasycznym designem. Zasięg to aż 65 km (w zależności od warunków jazdy), a maksymalna prędkość to 25 km/h. Rower wyposażono w ramę o długości 45 cm i 26-calowe koła – o bezpieczne hamowanie dbają zaś hamulce tarczowe. Pomimo napakowania elektroniką rower utrzymuje kultowe wzornictwo, z koszykiem, bagażnikiem i ergonomicznym siodełkiem w roli głównej.

Osobom poszukującym bardziej drapieżnego modelu przypadnie do gustu Motus MTB. Ten rower elektryczny rozwija prędkość do 25 km/h, a jego maksymalny zasięg wynosi 65 km, dzięki baterii 12,5 Ah. To model, który nada się także do wypadów poza miasto, bo jego 27,5-calowe koła świetnie radzą sobie na nierównym terenie. Wszystkie niezbędne parametry – takie jak prędkość czy stan baterii – możemy zaś kontrolować z poziomu wyświetlacza na kierownicy – dokładnie tak, jak w przypadku hulajnóg elektrycznych.