Powrót do szkoły na hulajnodze, czyli korzyści nie tylko dla dzieci, ale i rodziców

Hulajnogi elektryczne to uniwersalne pojazdy, które młodszych użytkowników uczą odpowiedzialności i samodzielności, a starszym nastolatkom dostarczają sportowej frajdy. Pokazujemy, jak wybrać jednoślad dostosowany do wieku.

Wakacje nieubłaganie dobiegają końca, a to oznacza, że uczniowie i studenci już niebawem wrócą do ławek. Jasne – powrót do nauki nie jest łatwy i najtrudniejsze jest ponowne przyzwyczajenie się do dojazdów do szkoły, ale kto powiedział, że ta podróż nie może być przyjemna? Wystarczy odpowiednio ją urozmaicić, by już sama droga dostarczała przyjemnych wrażeń i adrenaliny. W tym pomoże hulajnoga elektryczna, która będzie nie tylko sprawiać frajdę dziecku, ale przyniesie także korzyści rodzicom. Taki pojazd można wdrożyć już od najmłodszych lat i dzięki jego uniwersalności kontynuować przygodę z jednośladami przez cały okres edukacji. Jak jednak dobrać hulajnogę elektryczną do wieku i na jakie modele zwracać uwagę? W tym materiale pomożemy to wyjaśnić.

Hulajnogi dla dzieci od 3 do 7 lat

Pierwsze lata edukacji bywają trudne. Najmłodsi uczniowie mogą niechętnie uczęszczać do szkoły, bo wiąże się to z pierwszym poczuciem obowiązku. Można jednak sprawić, że podróż do szkoły będzie kojarzyć się z zabawą, jeśli odpowiednio zadbamy o atmosferę. Dojazd autobusem czy autem? Nuda. Zamiast tego młody uczeń chętniej wskoczy na hulajnogę, dzięki czemu nie tylko już od rana zaczerpnie nieco świeżego powietrza i aktywności, ale także pod okiem rodzica nauczy się odpowiedzialności. Zwłaszcza jeśli rodzic będzie towarzyszyć mu na swojej hulajnodze.

Hulajnogi elektryczne dla dzieci to bezpieczne urządzenia, głównie dzięki ograniczonej prędkości od ok. 6 do 8 km na godzinę, czyli nieco więcej niż tempo marszu. Nie ma więc obaw, że pociecha czmychnie podopiecznemu, bo takie ograniczenia niejako zmuszają hulajnogę do poruszania się przy nodze rodzica, dając obopólne poczucie bezpieczeństwa. Same urządzenia są przy tym proste w obsłudze, więc poradzą sobie z nimi nawet najmłodsi użytkownicy, a dzięki zwrotności i komfortowi jazdy podróże do szkoły staną się po prostu przyjemnością.

Już sam fakt tego, że dziecko będzie mogło podróżować na swoim pojeździe, będzie budował pewność siebie, a jeśli także i rodzic będzie towarzyszyć mu na swojej hulajnodze, to nudna droga do szkoły stanie się okazją do nawiązania bliższej więzi. Oczywiście szkoła jest tu tylko punktem wyjścia – hulajnogę można zabrać na wspólne wyprawy rodzinne, spacery i pikniki, zachęcając tym samym dziecko do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dla rodziców zaś jest to nie tylko oszczędność na paliwie, ale także mniej nerwów straconych na staniu w korkach.

Przechodząc bezpośrednio do polecanego modelu, warto zaznaczyć, że hulajnoga dla dziecka w przedziale wiekowym od 3 do 7 lat powinna być lekka, bezpieczna i łatwa w użyciu. W tym wypadku idealnie sprawdzi się Motus KID, nie tylko z uwagi na fakt prędkości jazdy ograniczonej do maksymalnie 8 km/h i zasięgowi od 14 do 18 km na jednym naładowaniu, ale także 3 wariantach kolorystycznych – czarnym, niebieskim i różowym. Dziecko będzie mogło więc dopasować ją do swojego indywidualnego charakteru, a przez to korzystać z niej z większą chęcią.

Hulajnogi dla dzieci od 6 do 12 lat

Okres szkoły podstawowej to dobry czas, by zacząć kształtować u dziecka pierwsze postawy ekologiczne. Zamiast dojeżdżać do szkoły autem lub komunikacją miejską, lepiej wskoczyć na hulajnogę, która nie szkodzi środowisku, a przy okazji rodzic nie musi wydawać pieniędzy na bilety i eksploatacje auta. Paradoksalnie taka forma transportu może być nawet szybsza i mniej stresująca dla dziecka, bo unikamy w ten sposób zakorkowanych ulic czy spóźnionych autobusów.

Rodzice cenią sobie bliskość szkół, ale nawet jeśli placówka znajduje się kilka kilometrów od domu, to hulajnoga spełni swoje zadanie dzięki dużemu zasięgowi, nawet do 18 km na jednym naładowaniu. To pozwala na komfortową podróż do szkoły, a gdy pociecha już do niej dotrze, to pojazd można łatwo schować w szkolnej szatni dzięki kompaktowym rozmiarom i prostym systemie składania.

A co jeśli dziecko kończy zajęcia w późniejszych godzinach, gdy na ulicach powoli zaczyna zapadać zmrok? To też nie problem, bo hulajnogi są dobrze oświetlone i wyposażone w odblaski, więc pod okiem rodzica nie będzie obaw o bezpieczeństwo. Poza tym samo używania hulajnogi ma też charakter prozdrowotny – wyprostowana jazda na jednośladzie dba o prawidłowe ułożenie kręgosłupa (niezwykle ważne w okresie dojrzewania) i daje dziecku okazję do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Hulajnoga w tym przedziale wiekowym to wciąż pojazd dla dziecka, ale powinna mieć nieco designerski charakter, bo w tym wieku pojawiają się już pierwsze przejawy indywidualnego stylu. Stawiamy więc na Siver City, czyli modele nawiązujące wyglądem do klasycznych hulajnóg, ale kryjące w sobie silnik 250 W, który pozwala pojazdowi rozpędzić się maksymalnie do 20 km/h w trzech trybach jazdy. To lekka i subtelna konstrukcja z maksymalnym zasięgiem do 18 km, wyróżniającą się nie tylko pięcioma wersjami kolorystycznymi, ale także możliwością wyboru jednego z kilku ciekawych wzorów na podeście.

Hulajnogi dla dzieci 12+

Urządzenia dla „starszaków” to specyficzna grupa, bo musi łączyć w sobie pewne znamiona uniwersalności. Nastolatek będzie mógł już samodzielnie wybierać się do szkoły bez obecności rodzica, więc hulajnoga musi spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa, takie jak choćby szybko reagujące hamulce, odporność na wstrząsy i dobre oświetlenie.

Dla rodzica to długo wyczekiwana oszczędność czasu na dojazdach z dzieckiem do szkoły – dla wchodzącej w nastoletnie życie pociechy to okazja do nauki samodzielności i wyróżnienia się pośród rówieśników. To pierwsze spotkania ze znajomymi, zajęcia sportowe poza domem i dojazdy do grona bliskich kolegów – zamiast prosić rodzica o podwózkę, dziecko może po postu wskoczyć na hulajnogę.

Młodszym użytkownikom przypadną do gustu modele Motus Scooty 10 Lite. To nieco mniejsze i lżejsze (tylko 12.5 kg) konstrukcje przeznaczone dla nastolatków z zasięgiem nawet do 30 km! Na wyróżnienie zasługują 10-calowe koła wypełnione powietrzem, które świetnie znoszą chodnikowe nierówności i amortyzują wstrząsy. Bezpieczeństwo przede wszystkim dlatego model ten wyposażono w hamulce tarczowe i mocne oświetlenie – zarówno z przodu, jak i z tyłu. Gumowa mata na podeście utrzymuje zaś dobrą przyczepność stóp i zapewnia stabilną pozycję.

Dla starszych nastolatków dobrym wyborem będzie zaś Motus Scooty 10 2023. Dlaczego? Bo model ten cechuje się naprawdę dużym zasięgiem – aż 60 km na jednym naładowaniu. Dzięki temu użytkownik bez trudu dotrze do szkoły na drugim końcu miasta bez obaw o rozładowanie baterii. Posiada trzy tryby jazdy – ECO (do 5 km/h), DRIVE (do 15 km/h) oraz SPORT (do 20 km/h) i jest wyposażony w kierunkowskazy oraz dwustronne oświetlenie. Z wyglądu przypomina zaś już bardziej dojrzałe, minimalistyczne konstrukcje, z wyróżnieniem czytelnego i futurystycznego ekranu LCD, który pozwala kontrolować prędkość, tryb jazdy i stan naładowania.

Hulajnogi dla użytkowników 17+

Ta grupa wiekowa to już w zasadzie młodzi dorośli – osoby, które mają doświadczenie w korzystaniu z hulajnóg elektrycznych – a co za tym idzie – konkretne wymagania i określone preferencje. Mogą więc pozwolić sobie na większą moc urządzenia, służącego nie tylko do transportu po mieście, a także dostarczającego wrażeń i adrenaliny. W przypadku tej konkretnej grupy odbiorców nie mówimy już tylko o dojazdach do zlokalizowanej nieopodal szkoły. Hulajnoga będzie wykorzystywana do podróży na oddaloną uczelnię lub do pracy, dlatego jednym z kluczowych czynników jest tutaj zasięg – nawet do 80 km.

To szybkie, zwrotne i wygodne jednoślady, które zostaną docenione przez uczniów liceum oraz studentów za czysty fun z jazdy, dlatego chętnie korzystać będą z nich także w czasie wolnym, co dodatkowo zachęci do aktywności na zewnątrz. Młodzi ludzie poważnie traktują kwestie ekologiczne, więc wybór hulajnogi to też realizacja pewnych założeń moralnych, czyli odrzucenie samochodów na korzyść pojazdów mniej szkodliwych dla środowiska. Nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie – młodość, to bowiem nierzadko brawurowość, dlatego polecane maszyny cechują się dobrą amortyzacją na nierównościach, skutecznymi systemami hamulcowymi i wyposażeniem w pełne oświetlenie.

Z uwagi na to, że gama urządzeń dla dojrzalszych użytkowników jest dość szeroka, postawiliśmy na trzy przedziały cenowe – do 3000, 4000 zł i powyżej 4000 zł.

Hulajnogi do 3000 zł:

Kaabo Skywalker:

Zasięg do 80 km

Hamulec bębnowy

Regulowana kierownica

Przednie i tylne amortyzatory sprężynowe

Ruptor M1

Zasięg do 80 km

Zawieszenie wahaczowe

Mata antypoślizgowa

Pancerna konstrukcja

Motus Pro 8.5 Lite

Zasięg do 35 km

Kompaktowa konstrukcja

Wiele wariantów kolorystycznych

Przednia i tylna amortyzacja

To hulajnogi, które łączą w sobie młodzieżowy design z dużymi osiągami. Idealnie nadają się do miejskich podróży do pracy lub na uczelnie dzięki systemom amortyzacji, sprawiającym że jazda po drogowych wybojach i chodnikach jest bezpieczna oraz komfortowa. Niewątpliwą zaletą jest też duży zasięg – podróż z domu do biura, przystanek na siłownie i powrót do mieszkania? Bez problemu na jednym naładowaniu.

Hulajnogi do 4000 zł:

Motus PRO 10

Zasięg do 70 km

Amortyzacja wahaczowa

Dwa hamulce tarczowe

Wyprofilowana kierownica

Dualtron Mini

Zasięg do 40 km

9-calowe koła

Hamulec bębnowy + elektryczny ABS

Silnik o mocy aż 1450 W

Ruptor 3

Zasięg do 75 km

10-calowe koła

Drapieżny design

Hamulce tarczowe

Nieco droższe propozycje, ale wyróżniające się szczególnie futurystycznym i przyciągającym oko wyglądem. To pojazdy o dużej mocy przeznaczone dla doświadczonych użytkowników, ze świetną amortyzacją, która sprawdzi się nawet poza ulicznymi szlakami.

Hulajnogi powyżej 4000 zł:

Kaabo Mantis 10 ECO

Zasięg do 75 km

10-calowe koła

Sprężynowe amortyzatory typu C

Motus PRO Sport

Zasięg do 65 km

Podwójny silnik o mocy 1000 W

Przyspieszenie 2,8 s do 24 km/s

Dualtron Raptor II

Zasięg do 60 km

Moc silnika 3300 W

Sygnalizator hamowania

Zestawienie zamykają zdecydowanie najpotężniejsze maszyn, które dostarczają niepowtarzalnych wrażeń z jazdy. Niektóre z nich posiadają system podwójnych silników, przez co są niezwykle zrywne i dynamiczne, a to wręcz równa się ze sportowymi emocjami.

Doskonała amortyzacja w przypadku jazdy po mieście i bezdrożach to ich dodatkowa, ale niejedyna zaleta. Wszystkie cechują się bowiem imponująco dużym zasięgiem i żywotną baterią, dzięki czemu posłużą przez długie lata. Spinając klamrą można więc paradoksalnie stwierdzić, że choć to pojazdy dla dorosłych, to zapewniają wręcz dziecięcą frajdę z jazdy.