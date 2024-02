Zacznijmy od opaski. Oto Xiaomi Smart Band 8 Pro

Opaska Xiaomi Smart Band 8 Pro ma nowy ekran AMOLED o wymiarach 1,74 cala, charakteryzujący się częstotliwością odświeżania 60 Hz i rozdzielczością 336×480 pikseli. Ekran jest osadzony w metalowej ramce, zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass Victus. Opaska jest kompaktowa i lekka, ma grubość zaledwie 9,99 mm i waży 22,5 g. Dodatkowo, wyposażona jest w czujnik światła, który automatycznie dostosowuje jasność ekranu do warunków oświetleniowych. Xiaomi Smart Band 8 Pro umożliwia oczywiście wymianę pasków — dostępne są warianty kolorystyczne czarne i srebrne, wraz z szeroką gamą firmowych pasków dostępnych w różnych materiałach i kolorach, co pozwala na pełną personalizację urządzenia. Ponadto, użytkownicy mają do wyboru ponad 200 tarcz zegarka.

Opaska Xiaomi Smart Band 8 Pro oferuje ponad 150 trybów śledzenia aktywności fizycznej, które można dostosować do indywidualnych preferencji i rodzaju treningu. Funkcja „inteligentnego biegania” pozwala na ustawienie pożądanej prędkości biegu przed treningiem, z przypomnieniami o tempie. Opaska zawiera również 10 gotowych kursów biegania, które oferują intuicyjne wskazówki dotyczące techniki biegania. Dodatkowo, wbudowane funkcje monitorowania zdrowia, takie jak 4-kanałowy moduł kontroli tętna, zapewniają bieżące informacje o stanie organizmu.

Bateria Xiaomi Smart Band 8 Pro o pojemności 289 mAh zapewnia dłuższy czas działania w porównaniu do poprzednich modeli — jest to nawet do 14 dni przy typowym użytkowaniu. Opaska posiada również wbudowane pozycjonowanie GNSS, umożliwiając lokalizację bez konieczności posiadania telefonu. Warto również wspomnieć, że posiada certyfikat 5ATM i jest wyposażona w przydatne funkcje, takie jak asystent głosowy Alexa czy funkcja „znajdź mój smartfon”.

Więcej stylu, czyli Xiaomi Watch S3

Xiaomi Watch S3 jest smartwatchem o klasycznym wyglądzie — posiada duży, okrągły ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala i lekką ramkę ze stopu aluminium, co nawiązuje do tradycyjnego designu zegarków. Dzięki możliwości wymiany frontów i pasków użytkownicy mogą personalizować wygląd zegarka, a dostępnych jest ponad 180 dostępnych opcji. Xiaomi Watch S3 działa na nowym systemie Xiaomi HyperOS. Zegarek wyróżnia się także długim czasem pracy na baterii — nawet do 15 dni — oraz szybkim ładowaniem, gdzie już po 5 minutach ładowania można zyskać baterię na dwa dni użytkowania.

Xiaomi Watch S3 oferuje ponad 150 trybów sportowych, w tym obsługę sportów zimowych, co jest nowością podczas globalnej premiery. Dodatkowo, dzięki dwuzakresowemu modułowi nawigacji satelitarnej, smartwatch radzi sobie z monitorowaniem aktywności w sportach zimowych. Istnieje także możliwość wyboru spośród 10 różnych stylów biegania, które pomagają zoptymalizować treningi biegowe dla różnych poziomów doświadczenia. Xiaomi Watch S3 zapewnia zaawansowane opcje monitorowania stanu zdrowia, w tym funkcję analizy wzorców snu. Po noszeniu zegarka przez siedem kolejnych dni i nocy, system tworzy „zwierzę snu”, które przedstawia indywidualne cechy użytkownika na podstawie 7-dniowej analizy zachowania podczas snu.

Wisienka na torcie: Xiaomi Watch 2

Xiaomi Watch 2 wykorzystuje system Google Wear OS, który według producenta gwarantuje płynną i stabilną pracę smartwatcha, umożliwiając korzystanie z pięciu najczęściej używanych aplikacji oraz ponad 200 innych aplikacji firm trzecich. Sercem zegarka jest procesor Snapdragon W5+Gen 1 Wearable, który zapewnia wysoką wydajność i niskie zużycie energii, co przekłada się na długi czas pracy bez konieczności ładowania, nawet do 65 godzin przy standardowym użytkowaniu dzięki baterii o pojemności 495 mAh i pamięci 32 GB.

Xiaomi Watch 2 wyposażony jest w 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED oraz lekką ramkę ze stopu aluminium. Dostępny jest w wersji z czarnym lub srebrnym paskiem. Dodatkowo, smartwatch oferuje funkcję zdalnego sterowania aparatem w telefonie, umożliwiając podgląd obrazu z aparatu smartfonu bezpośrednio na ekranie zegarka. Xiaomi Watch 2 obsługuje ponad 160 różnych trybów sportowych, włączając w to nowe tryby zimowe. Może mierzyć odległość i średnią prędkość podczas zjazdów narciarskich oraz mapować trasy użytkowników. Dzięki dwuzakresowemu systemowi nawigacji satelitarnej (GNSS L1 + L5), użytkownicy mogą precyzyjnie określić swoje położenie na trasie lub w trudnych warunkach. Dodatkowo, dzięki współpracy z aplikacjami takimi jak Strava i Suunto, użytkownicy mogą łatwo synchronizować dane dotyczące aktywności fizycznej i snu między aplikacją Mi Fitness a innymi aplikacjami.

Xiaomi Watch 2 oferuje również ulepszone i precyzyjne funkcje monitorowania zdrowia. 12-kanałowy moduł monitorowania tętna gwarantuje dokładniejsze pomiary, a ulepszony algorytm monitorowania snu integruje dane dotyczące poziomu tlenu we krwi i oddechu, co pozwala na bardziej kompleksową analizę i uzyskanie precyzyjniejszych parametrów związanych ze zdrowiem. Funkcja Sleep Animals generuje również wzorzec snu użytkownika na podstawie siedmiodniowego okresu analizy, który jest reprezentowany w formie postaci zwierzęcia.

Xiaomi Smart Band 8 Pro, Watch S3 i Watch 2 — ceny

Xiaomi Smart Band 8 Pro kosztuje 349 zł. Xiaomi Watch S3 został wyceniony na 649 zł, a Xiaomi Watch 2 — 899 zł. Na razie nic nie wiadomo o promocji na start, lecz jeśli poznamy jakieś szczegóły, z pewnością Was o tym poinformujemy.

