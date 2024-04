Xiaomi Tab 6S Pro to idealny kompan do wszystkich zadań

Nowy tablet z segmentu premium od Xiaomi to świetny kompan zarówno do pracy, jak i do rozrywki, już po obowiązkach służbowych. Poznajcie Xiaomi Pad 6S Pro.

Pomocnik w pracy i multimedialne źródło rozrywki. Xiaomi Pad 6S Pro jest naszym kompanem w każdej sytuacji

Work-life balance to bardzo istotna kwestia, szczególnie w dzisiejszym, pędzącym świecie. Rozrywka to równie istotny element jak praca, a z tego względu coraz większe znaczenie zyskują urządzenia, które potrafią sprostać zarówno wymaganiom profesjonalnym, jak i prywatnym. Tablet Xiaomi Pad 6S Pro to nowy sprzęt z segmentu premium chińskiej firmy, łącząc w sobie wysoką wydajność, która pozwala pracować z każdego miejsca na świecie, z wszechstronnością, która przydaje się po godzinach pracy. Od kreatywnej pracy, po relaksującą rozrywkę wieczorami — Xiaomi Pad 6S Pro jest w stanie zaoferować to wszystko.

Wiele osób poszukuje urządzenia, które nie tylko umożliwi im wykonywanie zadań związanych z pracą czy nauką, ale również pozwoli na wyrażenie ich kreatywności. Xiaomi Pad 6S Pro wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, pozwalając na pisanie, rysowanie, projektowanie i tworzenie, co przekształca ten tablet w mobilne studio dla artystów, projektantów, dziennikarzy, studentów — dosłownie dla wszystkich kreatywnych jednostek. Trzeba jednak pamiętać, że nie tylko praca definiuje jakość tego urządzenia. Rozrywka stanowi integralną część naszego życia, pozwalając na relaks, inspirację i po prostu dobrą zabawę. Xiaomi Pad 6S Pro, z imponującym wyświetlaczem i dobrym dźwiękiem, staje się multimedialnym centrum domowej rozrywki. Od oglądania ulubionych filmów i seriali po grę w najnowsze mobilne produkcje. Przejrzyjmy więc po kolei, czym ten tablet nas kusi.

Ekran w Xiaomi Tab 6S Pro pozytywnie zaskakuje

Tablet Xiaomi Pad 6S Pro wyróżnia się wyświetlaczem o proporcjach 3:2 oraz przekątnej 12,4 cala, oferującym imponującą rozdzielczość 3K oraz odświeżanie na poziomie 144 Hz — co jest kluczowe w dzisiejszych czasach. Produkty z segmentu premium nie mogą sobie pozwolić na odświeżanie na poziomie 60 Hz, które mimo to do tej pory pojawia się w wielu urządzeniach i Xiaomi na szczęście nie popełniło tego błędu. Warto również wspomnieć o tym, że mamy tutaj 7-stopniową zmienną częstotliwość odświeżania, która sama dobierze odpowiednie odświeżanie do tego, co aktualnie robimy na tablecie, co pomaga w oszczędzaniu baterii. Jeśli jednak zechcemy, sami możemy mieć nad tym pełną kontrolę.

Dodatkowo, ekran ten posiada rozdzielczość 3048 na 2032 piksele i gęstość 294 pikseli na cal, co przekłada się na świetną klarowność i wyrazistość obrazu. Proporcje sprawiają również, że tablet idealnie się sprawi do czytania, czemu pomaga również jasność na poziomie 900 nitów. W kontekście czytania z tabletu — wszyscy jesteśmy nieco zmęczeni wiecznym wpatrywaniem się w ekran i coraz chętniej sięgamy po papierowe rozwiązania lub tablety czy czytniki, które mniej działają na nasze oczy. Xiaomi o tym pomyślało, w efekcie czego Tab 6S Pro może pochwalić się potrójna certyfikacja chroniąca oczy użytkowników. Mowa tutaj o TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free oraz TÜV Rheinland Circadian Friendly.

Do tego ekran tabletu jest również chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 5, dzięki czemu nie musimy się martwić o sprzęt, nawet, jeśli przypadkowo wypadnie nam z rąk. Co prawda tabletem lepiej nie rzucać, ale przezorny zawsze ubezpieczony. W dodatku Xiaomi Tab 6S Pro może pochwalić się systemem 6 głośników, co jest idealnym dopełnieniem — oglądanie filmów czy seriali na tym sprzęcie to czysta przyjemność. Sprzęt ten obsługuje w końcu również technologie Dolby Vision i Dolby Atmos.

Co Xiaomi Tab 6S Pro kryje w środku? Jakie dodatkowe funkcje oferuje?

Sercem Xiaomi Pada 6S Pro jest chipset Snapdragon 8 Gen 2, wykonany w technologii 4 nm, który — jak mieliśmy okazję już wielokrotnie się przekonać — gwarantuje szybkość i wydajność pracy najwyższej klasy. Procesor od Qualcomm wspiera 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane. Tablet do tego obsługuje technologie Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 oraz NFC.

Ponadto, jak wszystkie nowe urządzenia Xiaomi, Tab 6S Pro działa na systemie HyperOS. To otwiera całe mnóstwo możliwości — a przede wszystkim wprowadza trzy innowacyjne funkcje: Home Screen+, Cross-device Collaboration oraz Xiaomi Smart Hub, które ustanawiają nowy standard integracji z innymi urządzeniami. Dzięki funkcji Home Screen+ możemy bezpośrednio komunikować się ze swoimi smartfonami z poziomu interfejsu tabletu, co umożliwia odpowiadanie na wiadomości i odbieranie połączeń bez konieczności dodatkowego sięgania po telefon.

Funkcja Cross-device Collaboration natomiast umożliwia wykorzystanie różnych urządzeń do fotografowania w aplikacji Notatki, co ułatwia tworzenie treści wizualnych; a to kluczowy aspekt przy kreatywnej pracy. Xiaomi Smart Hub za to integruje do siedmiu urządzeń Xiaomi AIoT jednocześnie, zapewniając użytkownikom wygodny dostęp do całego ekosystemu. Do tego tablet jest wyposażony w funkcję Tap to Share, która ułatwia udostępnianie plików pomiędzy różnymi urządzeniami. Tab 6S Pro to po prostu integralna i bardzo ważna część rodziny Xiaomi.

Potężna bestia w eleganckim garniturze

Wypada również wspomnieć o tym, jak ten tablet się prezentuje — a wygląda naprawdę godnie. Mówimy tu o sprzęcie z aluminiową obudową typu unibody w szarym kolorze o wymiarach 278.7 mm × 191.58 mm × 6.26 mm. Na wyróżnienie zasługuje również naprawdę niska waga tabletu, która wynosi zaledwie 590 g. Jeśli chodzi o aparaty, to z tyłu znajdziemy obiektyw 50 MP (f/1.8, nagrywanie wideo 4K / 60fps, za to z przodu 32 MP (f/2.2, nagrywanie wideo 1080p / 30fps).

Bateria i ładowanie, czyli kolejny as w rękawie Xiaomi Tab 6S Pro

Xiaomi Tab 6S Pro zasila bateria o pojemności 10 000 mAh, co jest niezwykle imponującym wynikiem, który ma zagwarantować nawet do 22 dni działania na jednym ładowaniu. A skoro o ładowaniu mowa, to mamy tutaj do czynienia z ultraszybkim ładowaniem HyperCharge 120 W, które sprawi, że tablet do 100% naładujemy zaledwie w 35 minut. W przypadku sprzętów tego typu, jest to prawdziwa rewelacja.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 — specyfikacja techniczna

Wyświetlacz:

Ekran 12.4”, rozdzielczość 3K (3048 × 2032), gęstość pikseli 294 ppi

Odświeżanie ekranu: 30/48/50/60/90/120/144Hz

68.7 mld kolorów

Dolby Vision

TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)

TÜV Rheinland Flicker Free C

TÜV Rheinland Circadian Friendly

Pokrycie ekranu szkłem Corning Gorilla Glass 5

Jasność: 700 nitów (typ), HBM 900 nitów

CPU i pamięć:

Procesor Snapdragon 8 Gen 2

Octa-core CPU, do 3.19GHz

Proces produkcyjny 4nm

Akumulator 10000 mAh (typ)

RAM+ROM: 8GB+256GB

Ładowanie: 120W HyperCharge

Aparat i dźwięk:

Tył: 50 MP f/1.8 Nagrywanie wideo 4K / 60fps

Przód: 32 MP f/2.2 Nagrywanie wideo 1080p / 30fps

Sześć głośników

4 mikrofony

Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless

Oprogramowanie:

Xiaomi HyperOS

Obsługa Home screen+

Funkcja Tap to Share

Xiaomi Smart Hub

Łączność:

USB 3.2 Gen 1

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 7

Wygląd i budowa:

Aluminiowa obudowa typu unibody (odlew)

Waga: 590 g

Wymiary: 278.7 mm × 191.58 mm × 6.26 mm

Kolor: Graphite Gray (szary)

Akcesoria (sprzedawane osobno):

Rysik Xiaomi Focus Pen14

Klawiatura Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad

Xiaomi Tab 6S Pro to uzupełnienie codzienności

Xiaomi Tab 6S Pro to świetne uzupełnienie naszej codzienności — od porannej pracy, przez popołudniowe szperanie po Internecie, aż po wieczorny relaks i czas dla siebie po całym, ciężkim dniu. Za sprzęt, który odnajduje się dobrze w każdej roli, musimy zapłacić 2999 zł — i jak na możliwości nowego tabletu, cena ta może się podobać.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Xiaomi.