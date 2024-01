Wszystko na ekranie czy fizyczne przyciski? W tym samochodzie to Ty zdecydujesz!

Chińscy producenci samochodów elektrycznych szykują się do tego, by szturmem podbić nie tylko lokalny rynek. Mają ambicję zdominować sprzedaż tego typu pojazdów na całym świecie. Do ich grona całkiem niedawno dołączył znany producent elektroniki użytkowej, czyli Xiaomi. To właśnie w pierwszym samochodzie tej marki zastosowanie znajdzie niezwykle ciekawe rozwiązanie technologiczne. Jego zadaniem będzie pogodzenie klientów o kompletnie różnych preferencjach i sprawienie, że zdecydują się na to samo auto. Mowa tu o zwolennikach komunikacji z samochodem przy pomocy fizycznych przycisków i tych, którzy preferują ekrany dotykowe. O czym konkretnie mowa?

Xiaomi SU7 z fizycznymi przyciskami? Spójrzcie na to rozwiązanie

W internecie krążą różne grafiki przedstawiające wnętrze Xiaomi SU7. Na części z nich widzimy bardzo duży wyświetlacz, mocno przypominający te stosowane w Teslach. Są również takie, na których pod ekranem widoczne są fizyczne przyciski i pokrętło, najprawdopodobniej o uniwersalnym zastosowaniu. O co w tym chodzi? Czyżby Xiaomi SU7 miało mieć dwie znacząco różne od siebie wersje wyposażenia?

Temat różnic w obsłudze Xiaomi SU7 postanowił zgłębić Adam Borusewicz, znany z podcastu Energia na zielono. Jak ustalił, panel fizycznych przycisków to osobny element wyposażenia samochodu, który będzie można doczepić, w zależności od potrzeb. Ktoś preferuje obsługę wyłącznie przy pomocy ekranu dotykowego? Nie ma problemu, panel można odłączyć. Ktoś nie wyobraża sobie samochodu bez najważniejszych elementów wyposażenia obsługiwanych przyciskami? Również żaden problem – wystarczy umieścić panel pod ekranem.

Rozwiązanie warte skopiowania

Chiński pomysł na doczepiane przyciski to idealny przykład na poparcie tezy, że geniusz tkwi w prostocie. Akcesorium w postaci dodatkowego panelu z fizycznymi przełącznikami to bardzo istotny element personalizacji obsługi samochodu. Jestem przekonany, że wielu użytkowników zdecyduje się na to rozwiązanie nawet wtedy, gdy trzeba będzie za nie dodatkowo zapłacić.

Pozostaje mieć nadzieję, że również europejscy producenci samochodów zdecydują się na ten krok. W końcu zawsze to dobrze mieć wybór.

Źródło: Adam Borusewicz (EVadam)