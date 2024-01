Gdzie Elon Musk nie może tam klient pomoże. Tak wygląda Tesla z fotowoltaiką

Musk nie zrobił, to klienci zrobili sobie sami. Tesla z panelami słonecznymi pojawiła się na drogach

Mnóstwo kierowców, i to nie tylko miłośnicy elektromobilności, od dawna życzą sobie Tesli z panelami słonecznymi na dachu — a przynajmniej mieć możliwość poświęcenia przeszklonego dachu na rzecz paneli słonecznych. Elon Musk nie robi jednak nic w tym kierunku, więc w końcu jeden z kierowców, który na co dzień jeździ Teslą Model Y, postanowił sam coś z tym zrobić. Użytkownik Reddita o pseudonimie somid3 zaprezentował swój projekt, który nazywa się Beta One.

Źródło: DartSolar

Czym to właściwie jest? Beta One to rozkładany dach solarny, który waży blisko 50 kilogramów i można go złożyć, gdy samochód jest w ruchu. Jak możemy dowiedzieć się z oficjalnej strony internetowej tego projektu, DartSolar, po rozłożeniu Beta One bez problemu mieści się na standardowym miejscu parkingowym i generuje „w 100% czystą energię elektryczną ze słońca”.

Źródło: DartSolar

Jakie są korzyści z Beta One? Jak przekłada się to na zasięg Tesli?

somid3 podkreśla, że Beta One korzysta z dziewięciu 175-watowych paneli słonecznych, co sprawia, że może dziennie dodać 6 kWh do pojazdu elektrycznego — co daje zasięg około 30 km. Nie jest jednak jasne, czy podana wartość uwzględnia dodatkową wagę. Jak jednak korzystanie z Beta One wypada w praktyce? Twórca zaznacza, że są one łatwe w montażu, a na stronie internetowej możemy znaleźć informację, że można z nich korzystać na dachach wszystkich pojazdów elektrycznych — w tym, oczywiście, również Tesli.

Źródło: DartSolar

Ile za takie cacko musimy zapłacić? Na stronie internetowej projektu widnieje informacja, że finalna cena może wynosić nawet 4 tysiące dolarów (około 16 tysięcy złotych), to somid3 zaznacza, że projekt jest wciąż na dość wczesnym etapie — a poza tym już teraz trwają prace nad ulepszoną wersją o nazwie Beta Two. Na ten moment całość przede wszystkim kuleje estetycznie — wygląda dość pokracznie zarówno w wersji złożonej, jak i rozłożonej. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło, grafika wyróżniająca: DartSolar