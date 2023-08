Xiaomi prezentuje nowy tablet i serwuje solidną promocję cen innych produktów!

Xiaomi przez lata przyzwyczaiło nas do niskich cen swoich produktów i choć przez lata te fluktuowały, wciąż jest to firma która niejednokrotnie pokazała, że potrafi zaoferować bardzo dobrą cenę. Przekonujemy się o tym za każdym razem, kiedy o portfele konsumentów walczy chociażby seria Redmi czy Redmi Note. Teraz z okazji powrotu do szkoły oferuje całkiem pokaźne obniżki cen smartfonów, a także - prezentuje zupełnie nowe urządzenie, czyli Xiaomi Mi Pad 6.

Xiaomi Mi Pad 6 - nowy tablet premium. Co trzeba o nim wiedzieć?

Mi Pad 6 to nowa propozycja marki w segmencie tabletów premium i zdecydowanie ma on wszystko, co powinno mieć urządzenie tej klasy. Mamy tu więc Snapdragona 870, 6/8 GB pamięci ram i 128/356 GB miejsca na dane. Bateria tu ma 8840 mAh i jest ładowana z mocą 33 W. Ekran to 11 calowa matryca WQHD+ (2880x1800 px) o odświeżaniu od 20 do 144 Hz, z miliardem kolorów i 99 proc. pokryciem DCI-P3. Ma też certyfikat Dolby Vision i jasność maksymalną na poziomie 450 nitów.

Urządzenie kosztuje 1999 zł i wspiera rysik Xiaomi Smart Pen 2. generacji, który możemy dokupić za 499 zł. Dodatkowo mamy też Xiaomi Pad 6 Keyboard za 499 zł i etui Xiaomi Pad 6 Cover za 119 zł.

Oprócz tego Xiaomi przygotowuje promocje z okazji powrotu do szkoły

Oprócz nowego tabletu od dziś (18 sierpnia) do 31 sierpnia będzie trwała promocja na niemal wszystkie możliwe modele telefonów producenta. Zaczynając od Redmi A1 i A2, tu ceny spadły z 499 na odpowiednio 349 i 399 zł. Redmi 9C to obniżka z 699 na 429 zł. Za Redmi 12C w zależności od wersji pamięciowej zapłacimy po obniżce 399 (3/32), 449 (3/64) bądź 549 zł (4/128). Podstawowe Redmi 12 też będzie tańsze - 649 zł (4/128) i 799 (8/256).

Xiaomi Redmi Note 12

Przechodząc do serii Redmi Note - tutaj prawie wszystkei telefony z rodziny Redmi Note 12 (a więc 12, 12s, 12 Pro i Pro+) zostały przecenione o 200 zł. Wyjątkiem są Note 12 Pro 5G (6/128) i Noe 12 Pro+ (8/256) które zostały przecenione o 300. Promocje dotyczą też Xiaomi 12 Lite, któe kupimy za 1799 zł i Xioami 13, którego cena spadła do 4499 zł.

Promocja dotyczy także niektórych innych produktów marki, jak Mu Ekectric Scooter Pro 2 NE (z 2799 na 2399 zł) czy Xiaomi Robot Vacuum s10+EU (z 1999 na 1799 zł).

Na co się skusicie?