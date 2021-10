Sprawdziłem płatności opaską Mi Smart Band 6 NFC - to faktycznie działa

Opaskę Xiaomi Mi Smart Band 6 użytkuję od pół roku i zgodnie z tym co napisałem kilka miesięcy temu w recenzji, jest to moim zdaniem jedno z najlepszych urządzeń tego typu na rynku. Teraz jednak pojawiła się wersja NFC, którą ma jedną, dużą zaletę.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

Jeśli jesteście ciekawi co potrafi i oferuje Mi Smart Band 6 to zachęcam do lektury recenzji, w której dokładnie to opisałem. Nowy model z NFC na pokładzie dodaje w zasadzie tylko jedną istotną funkcję, a mianowicie płatności zbliżeniowe. Szczerze powiedziawszy gdy pojawiły się pierwsze plotki na temat tego modelu, byłem sceptyczny. Zakładałem, że jednak potrwa to nieco dłużej, bo jak pokazał to chociażby przykład Samsung Pay, współpraca z bankami nie jest łatwa. Ale Xiaomi pokazało, że potrafi się dogadać z dużymi graczami i "dowiozło" produkt, z którego już dzisiaj można bez większych problemów korzystać do płacenia za zakupy. Reszta zmian jest kosmetyczna, z zewnątrz obie opaski wyglądają tak samo, a NFC nie wpływa nawet szczególnie na baterię. Smart Band 6 NFC działa u mnie średnio nawet o 1 dzień dłużej, niż mój półroczny model.

Owszem Mi Smart Band 6 NFC ma swoje ograniczenia, będzie działał tylko z kartami Mastercard, bo to z tą organizacją płatniczą współpracuje Xiaomi. Co więcej obecnie karty zgodne z nowym systemem płatności ma tylko 3 wystawców - Bank Pocztowy oraz fintechy ZEN.com oraz Curve. Niedługo do tego grona ma dołączyć mBank, Getin Bank, BNP Paribas oraz sieć banków spółdzielczych SGB. Nie jest to może mocno rozbudowana lista, ale konta w takich instytucjach jak ZEN czy Curve można założyć dosłownie w kilka minut, a dostęp do wirtualnej karty płatniczej dostajecie już na etapie rejestracji. Ja osobiście skorzystałem z Curve, bo skusiła mnie promocja dla nowych użytkowników, w ramach której można otrzymać bonus - 14 GBP. Curve ma też jedną istotną zaletę, ale to nie o tym miał być ten artykuł. Okazało się jednak, że ta współpraca nie była taka bezbolesna jak tego oczekiwałem.

Dodawanie nowej karty w aplikacji Mi Fit

Dobra wiadomość jest taka, że przejście z jednej opaski Mi Band na nową jest praktycznie bezbolesne. Nowy model przejął wszystkie ustawienia poprzedniego, a cały proces sprowadził się do sparowania i aktualizacji opaski. Po kilku minutach mogłem już dodać kartę do płatności zbliżeniowych, w ustawieniach opaski pojawiła się nowa zakładka - Karty. Żeby to zrobić trzeba jednak najpierw ustawić na opasce kod zabezpieczający. Przy jego pomocy można odblokować opaskę do płatności, a także dostęp do dodatkowych funkcji. Jeśli nie ściągniecie opaski, to kod wystarczy wpisać raz na 24 godziny. Jest to sześciocyfrowy PIN, który niestety trzeba wklepać na opasce, jak ktoś ma duże palce to może to być nieco utrudnione.

Po tej operacji możemy już dodać kartę. Możliwości są dwie, albo zrobimy zdjęcie awersu karty albo podamy jej numer ręcznie. W przypadku wirtualnej karty w grę wchodzi tylko ta druga opcja. Trzeba też podać datę ważności i kod CVC, po czym następuje weryfikacja karty i jej "instalacja" na opasce. Całość trwa około minuty, a w trakcie tej operacji może też pojawić się prośba o akceptację regulaminu wystawcy karty. W tym czasie w aplikacji pojawia się poniższa animacja.

Po dodaniu nowej karty nie możemy jeszcze z niej korzystać. Trzeba ją najpierw aktywować i tutaj przez kilka pierwszych dni był problem w przypadku Curve. Po kliknięciu na przycisk "Aktywuj kartę" pojawia się nowe okno dialogowe i powinniśmy dostać kod aktywacji SMSem. Nic takiego jednak nie miało miejsca, kod nie przychodził. Po interwencji wsparcia technicznego po kilku dniach przyszła wiadomość, że problem jest już rozwiązany i kartę udało się aktywować. Dopiero wtedy można było dokonać pierwszej płatności.

Mi Smart Band 6 NFC - dokonywanie płatności

Sam proces płatności nie różni się już niczym od płacenia kartą czy telefonem. Jeśli opaska jest zablokowana, to trzeba podać kod PIN, który ustawiliśmy na samym początku. Jeśli kod nie był potrzebny to wystarczy przesunąć palcem w lewo aby przejść do ekranu płatności.

Aktywacja karty trwa dosłownie kilka sekund, a później mamy minutę na dokonanie płatności. Zasięg NFC jest bardzo dobry, wystarczy zbliżyć rękę do terminala i dane karty zostaną wczytane, a płatność autoryzowana. Działa to bardzo sprawnie i co ważniejsze nie wymaga obecności telefonu, więc jeśli chcecie kupić sobie wodę po treningu biegowym, nawet jeśli nie macie ze sobą portfela ani smartfona.

Podsumowując Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC robi to co do niego należy i spisuje się w swojej roli bez zarzutu. W promocyjnej cenie 199 PLN to najlepsza opaska fitness na rynku, a nawet w standardowej kwocie 249 PLN, trudno obecnie byłoby znaleźć bardziej kompletne urządzenie. W zasadzie jedyne czego mi w niej jeszcze brakuje to moduł GPS, ale obawiam się, że wtedy zbyt mocno ucierpi czas pracy. Osobiście od wersji Mi Band 5 nie rozstaje się już z opaską dłużej niż na kilka minut w ciągu dnia i bardzo się do niej przyzwyczaiłem. Czy kupie model z NFC? Pewnie za jakiś czas tak, jednak wymiana modelu 6 na wersję NFC nie ma większego sensu dlatego poczekam pewnie na wersję 7 ;-). Jeśli jednak chcecie sobie sprawić prezent, to Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC wydaje się obecnie najlepszym wyborem na rynku.