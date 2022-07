Xiaomi pokaże prototyp elektrycznego samochodu już w sierpniu

Założyciel Xiaomi Lei Jun chce ponoć jak najszybciej pokazać światu pierwszy samochód elektryczny swojej firmy. Jak donosi portal Sina Tech większość swojego czasu poświęca właśnie temu projektowi i praktycznie nie wychodzi z siedziby Xiaomi Auto. Nie ma się więc co dziwić, że przy tak zaangażowanym szefie prace idą bardzo szybko. Właśnie zapowiedziano, że przedprodukcyjny model elektryka zostanie zaprezentowany już w sierpniu.

Następnie firma zacznie przeprowadzać testy, w tym jazdy w warunkach zimowych. Masowa produkcja ma się rozpocząć w 2024 r.

Duże inwestycje firmy

Pierwszy prototyp samochodu elektrycznego Xiaomi jest projektowany przez HVST Automobile Design. Z raportu wynika również, że firma planuje zatrudnić dyrektora ds. PR, co wskazuje, że w najbliższych miesiącach może rozpocząć kampanię promocyjną.

Wejście na rynek pojazdów elektrycznych Xiaomi zapowiedziało w marcu 2021 r. Startowa inwestycja wynosi 1,5 miliarda dolarów, kolejne to 10 miliardów dolarów w ciągu następnych 10 lat. Siedziba Xiaomi Auto Co., Ltd mieści się w Yizhuang. Zakład zatrudnia ponad 1000 pracowników, podobno jest w stanie wyprodukować 300 000 samochodów rocznie. Pisał o tym Kamil Świtalski.

Xiaomi ma wypuścić na rynek samochody z segmentu A+ i B. Pierwsze będą oferowane ze wsparciem autonomicznej jazdy L2 (system kontroluje tylko prędkość i kierunek) w cenach od 150 000 do 200 000 juanów (ok. 22 230 USD i 29 640 USD). Drugie mają obsługiwać autonomiczną jazdę L3 (system kieruje, zmienia pas ruchu, prędkość) i mają być wyceniane od 200 000 do 300 000 juanów (29 640 i 44 460 USD).

Przy tworzeniu samochodów elektrycznych współpracują też Sony i Honda

Państwo napędza rozwój

Samochody elektryczne w Chinach są już bardzo popularne i coraz więcej tamtejszych marek w poszukiwaniu klientów wychodzi poza ojczyznę. To państwo chce się stać jednym ze światowych liderów nowej motoryzacyjnej technologii, korzystając na ograniczeniach emisji spalin przez kolejne państwa. W tym momencie w Europie swoich sił próbują takie marki jak Seres czy Nio, a Chiny są największym rynkiem aut elektrycznych. Oczywiście tam rozwój tego segmentu motoryzacji kontrolowany jest przez państwo. Producentom kazano, by w każdym roku określony procent ich produkcji stanowiły elektryki. To zmusiło ich do zainwestowania w badania oraz produkcję.

