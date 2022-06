Musk, SpaceX i Tesla pozwane na 258 mld USD za... Dogecoina

Elon Musk oskarżony o organizację piramidy finansowej

Do sądu w Nowym Jorku wpłynął pozew przeciwko Elonowi Muskowi oraz jego spółkom - SpaceX oraz Tesla, w którym pozywający twierdzi, że wszyscy są organizatorami piramidy finansowej związanej z kryptowalutą Dogecoin. Poszkodowany zamierza poszukać innych osób, które straciły przez ogromny spadek wartości kryptowaluty i domaga się 258 miliardów dolarów zadośćuczynienia. Skąd akurat taka kwota? Od szczytu w maju 2021 roku kapitalizacja Dogecoina spadła o 86 miliardów USD, a pozywający w domaga się trzykrotności tej kwoty.

Najpierw musi jednak udowodnić przed sądem, że Elon Musk faktycznie manipulował kursem kryptowaluty Dogecoin tak jakby była to piramida finansowa. Patrząc na historię jego tweetów nie powinno być to specjalnie trudne. Elon często wspominał Dogecoina, kurs zaczął dynamicznie rosnąć w grudniu 2020 roku właśnie bo tym gdy miliarder wspomniał o tej walucie na Twitterze. Apogeum osiągnął pod koniec kwietnia gdy miliarder mianował się ojcem Doge'a, ale kilka dni później zaczął spadać. Można to powiązać z występem Muska w SNL, gdzie odgrywał w scence analityka finansowego i stwierdził, że Doge to oszustwo.

Najważniejsze będzie jednak sprawdzenie, czy Elon i jego firmy odniosły z tytułu manipulacji kursem jakiekolwiek korzyści finansowe. Jeśli Musk faktycznie handlował w tym czasie kryptowalutą Dogecoin to może mieć spore problemy. Wiele wskazuje na to, że sąd będzie musiał to zbadać.

Kryptowaluty to hazard?

Keith Johnson, który złożył pozew chce również aby sąd uznał handel kryptowalutą Dogecoin jako grę hazardową i zaaplikował w związku z tym odpowiednie ograniczenia. Od swojego szczytu w zeszłym roku wartość Dogecoina spadła ponad dziesięciokrotnie. W przeszłości kosztował nawet 76 centów, dzisiaj jest to niewiele powyżej 5 centów. Warto jednak wspomnieć, że w ostatnich miesiącach mocno tracą wszystkie kryptowaluty, co też nie jest bez znaczenia.

źródło: Reuters