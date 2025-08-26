Netflix z nowymi wytycznymi. Rozsierdzi wielu użytkowników

Netflix oficjalnie opublikował nowe wytyczne dla twórców i partnerów produkcyjnych dotyczące wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w procesie powstawania filmów i seriali. Platforma streamingowa podkreśla, że sztuczna inteligencja może być "cennym, kreatywnym wsparciem", ale tylko wtedy, gdy jest stosowana w sposób przejrzysty i odpowiedzialny.

Netflix widzi potencjał w GenAI

W dokumencie, który ma stanowić praktyczne narzędzie dla filmowców i dostawców treści, Netflix jasno określa granice stosowania AI. Generatywna sztuczna inteligencja może być wykorzystywana m.in. do burzy mózgów, tworzenia materiałów referencyjnych czy tymczasowych efektów wizualnych. Dopuszczalne jest również używanie jej do tworzenia elementów tła, takich jak plakaty czy detale scenograficzne, pod warunkiem że nie mają one kluczowego znaczenia dla fabuły.

Z drugiej strony, Netflix ostrzega przed stosowaniem AI w obszarach wymagających szczególnej uwagi prawnej. Generowanie postaci czy trenowanie nowych modeli na danych wykorzystywanych do produkcji treści wymaga każdorazowej eskalacji i przeglądu prawnego.

Firma zwraca uwagę, że zasady zostały stworzone po to, by chronić prawa autorskie, dane osobowe i zapewnić zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Szczególny nacisk położono także na poszanowanie pracy osób zrzeszonych w związkach zawodowych. Netflix podkreśla, że korzystanie z AI nie może zastępować ani ograniczać pracy aktorów, scenarzystów czy ekip technicznych, chyba że zostaną zawarte odpowiednie porozumienia.

Generatywna sztuczna inteligencja już teraz znajduje zastosowanie w działaniach Netflixa. Firma wykorzystuje ją m.in. do przyspieszania procesów związanych z efektami specjalnymi oraz w produkcji materiałów reklamowych. W przyszłości rola AI w procesie produkcyjnym platformy ma się jeszcze zwiększyć, jednak wytyczne mają zagwarantować, że rozwój będzie przebiegał w sposób zrównoważony i transparentny.

Pomimo tego, że podejście Netfliksa do GenAI wydaje się być aktualnie dość zachowawcze, tak przedstawienie nowych wytycznych może wywołać burzę wśród użytkowników, którzy nie chcą, by sztuczna inteligencja zabierała pracę prawdziwemu twórcy. I oczywiście, aktualne wytyczne mają temu po części zapobiegać, lecz jednocześnie uchylają niebezpieczną furtkę.

Grafika: depositphotos.com