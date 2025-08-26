Nadciąga rewolucja. Szybciej załatwisz sprawy urzędowe

Polska administracja zmienia się na naszych oczach. Coraz więcej spraw możemy załatwić online, bez konieczności stania wielu godzin w kolejkach do urzędów. Wkrótce będzie jeszcze wygodniej.

Pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało Strategię Cyfryzacji Polski. To pierwszy w historii naszego kraju dokument opisujący plan transformacji na najbliższe 10 lat. Jego głównym celem jest poprawa jakości życia obywateli poprzez rozwój administracji, która nie wymaga osobistego stawiennictwa w urzędach. Wraz z dokumentem, przedstawiono jego główne założenia:

Reklama

Koniec z silosowością – która sprawia, że poszczególne części administracji nie widzą się wzajemnie, podwyższa koszty i radykalnie utrudnia budowę korzystnych dla obywateli rozwiązań; Pieniądze, ludzie i lepsza organizacja – ludzie, którzy tworzą potencjał cyfrowy państwa nie mogą tego robić za płacę minimalną; Współpraca – międzynarodowa, ale też między państwem a akademią, społeczeństwem i biznesem. Współpraca, w której wszyscy – również międzynarodowe korporacje – dokładają swoje cegiełki do budowy wspólnego dobra; Obywatele – nowe rozwiązania nigdy nie mogą być wprowadzane kosztem bezpieczeństwa, zarówno w odniesieniu do cyberbezpieczeństwa, jak i do praw podstawowych; Sprawiedliwa transformacja cyfrowa – rozwijające się cyfrowe państwo musi dbać o klimat, prawa pracowników platformowych i wsparcie osób, których miejsca pracy są zagrożone przez technologię. Nie może też myśleć, że technologia sama rozwiąże wszystkie problemy; Bezpieczeństwo – w cyberprzestrzeni, w wykorzystaniu AI, w bezpiecznym korzystaniu z technologii w ogóle – przede wszystkim przez dzieci.

Teraz, niemal rok po prezentacji dokumentu, przyszła pora na konkrety. Jak informuje resort cyfryzacji, w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, dzięki której możliwe będzie wprowadzenie w życie Strategii Cyfryzacji Polski i dalszy rozwój e-usług.

Cyfrowa rewolucja nabiera tempa. Sprawy urzędowe załatwimy znacznie szybciej

Jesteśmy krok bliżej do stworzenia spójnej struktury cyfrowej państwa, dzięki której e-usługi będą działać sprawniej i bezpieczniej. Nowa ustawa daje nam narzędzia, żeby wszystkie elementy tego systemu dobrze ze sobą współpracowały – z korzyścią dla każdego. To inwestycja w nowoczesne państwo, które działa szybciej i prościej. Zabieramy się do pracy nad wdrożeniem nowego prawa.

– mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Głównym celem ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego oraz zapewnienie spójności pomiędzy krajowymi systemami informatycznymi a rozwiązaniami funkcjonującymi w Unii Europejskiej. Regulacje wprowadzą m.in. minimalne wymagania dotyczące rejestrów publicznych, wymiany danych i infrastruktury teleinformatycznej wykorzystywanej w instytucjach publicznych. Dzięki temu systemy mają ze sobą lepiej współdziałać, a wymiana informacji między urzędami odbywać się będzie w bezpiecznym cyfrowym standardzie, co pozwoli ograniczyć konieczność wielokrotnego podawania tych samych danych przez obywateli.

Ustawa zakłada też wprowadzenie Architektury Informacyjnej Państwa. Jest to model zarządzania systemami oraz danymi publicznymi usprawniające funkcjonowanie e-administracji, eliminujące dublowanie informacji i ograniczające ryzyko błędów. Z jednoczesnym zapewnieniem wysokiej jakość usług świadczonych obywatelom i przedsiębiorcom. Nadzór nad procesem cyfryzacji przejmie minister odpowiedzialny za ten obszar, który będzie zobowiązany do przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących i planowanych rejestrów oraz systemów teleinformatycznych.

By zapewnić lepszą koordynację powołany zostanie utworzony Komitet do spraw Cyfryzacji, który zajmie się nadzorowaniem kluczowych projektów informatycznych realizowanych w sektorze publicznym. Centralne zarządzanie pozwoli uniknąć powielania przedsięwzięć i zwiększy efektywność wykorzystania funduszy publicznych. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw.