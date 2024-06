Chcesz kupić ten telefon? Szykuj się na nowe funkcje

Dziś smartfony w dużej mierze zapewniają bardzo zbliżone doświadczenia, jeżeli chodzi o ich używanie, niezależnie od marki. Większość z nich potrafi zrobić dobrze wyglądające zdjęcie, uruchomić te same aplikacje i naładować się z podobną szybkością. Oczywiście, każda marka ma swoje własne podejśćie do pewnych rzeczy, i osoba, która interesuje się technologią, z pewnością te różnice zauważy, ale "przeciętny" konsument na tym polu bardzo łatwo może się pomylić.

Dlatego marki mocno inwestują w to, co ma sprawić, że będą się wyróżniały z tłumu. Dlatego każda ma swoją, bardzo rozpoznawalną nakładkę na Androida, oraz szereg funkcjonalności, które są dostępne tylko w danym modelu. Jedną z taki funkcji, która dziś jest bardzo mocno przypisana do poszczególnych producentów jest oczywiście AI. Swoje rozwiązania mają tu Samsung i Google, ale nie na długo. Teraz do tego grona dołącza także kolejny producent, a jest nim chińska firma Oppo.

Na co mogą liczyć klienci marki?

Oppo zaktualizuje telefony - przygotujcie się na nadejście AI

Jak podaje marka, w ciągu ostatnich lat firma Oppo złożyła ponad 5000 patentów związanych ze sztuczną inteligencją. Teraz, podczas konferencji w Londynie, marka zapowiedziała swoje zaangażowanie w udostępnienie technologii AI każdemu użytkownikowi smartfona Oppo. Firma w towarzystwie swoich partnerów, Google i MediaTeka zaznaczyła, że nie chce być podmiotem, który zaawansowane funkcje AI rezerwuje tylko dla flagowców (jak Samsung), ale chce, by wszyscy użytkownicy mieli dostęp do najnowszych rozwiązań, bez względu na to, jaki telefon kupią.

Do końca roku Oppo planuje udostępnić funkcje AI około 50 milionom użytkowników telefonów marki. Niestety, nie mamy listy konkretnych modeli, ale zapowiedzi o "demokratyzacji AI" oznaczają, że na liście znajdą się zarówno średniaki, jak i urządzenia budżetowe z serii "A". Niestety, tutaj nie wiemy, czy będą one dostępne wyłącznie w nowych telefonach, czy też jest szansa, aby nowe funkcje trafiły też na obecne modele jako aktualizacja.

A jakie konkretnie funkcje zmierzają do telefonów marki? Tutaj Oppo chwali się wieloma rozwiązaniami, z których część jest już znana z urządzeń innych marek. Mamy tu chociażby opcje natychmiastowego tłumaczenia w czasie rzeczywistym, ulepszoną edycję zdjęć możliwości tworzenia spersonalizowanych treści dzięki technologii generacji multimodalnej i generacji ruchu. Dodatkowo, dzięki współpracy z Google seria OPPO Reno12 oraz następna generacja flagowego modelu Find X będą wyposażone w LLM z rodziny Google Gemini, zapewniając użytkownikom jeszcze bardziej innowacyjne i wygodne funkcje AI, takie jak AI Toolbox, w tym funkcje AI Writer i AI Recording Summary.

W tym wypadku rozpowszechnienie się funkcji AI ma też drugą konsekwencje. Popularność telefonów Oppo sprawia, że w tym wypadku praktycznie wszystkie inne marki po prostu muszą zareagować. Mowa tu przede wszystkim o urządzeniach ze stajni Xiaomi/Redmi/POCO, a także takich producentach jak Infinix/Tecno i Motorola/Lenovo. W tym wypadku brak "AI", nawet jeżeli sami użytkownicy nie do końca mogą potrzebować tego rozwiązania na codzień, to, podobnie jak aparaty o szalonych rozdzielczościach, olbrzymia ilość pamięci RAM czy superszybkie ładowanie, AI stanie się polem marketingowej walki pomiędzy producentami.

Co z tego wyniknie? O tym przekonamy się zapewne niedługo.