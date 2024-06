Nie chcesz, żeby Xiaomi samo zmieniało Ci tapetę w smartfonie? Mamy na to sposób!

Smartfony oferują użytkownikom coraz to nowsze funkcje i możliwości personalizacji. Jednakże, choć niezaprzeczalnie przydatne, niektóre z tych rozwiązań mogą być uciążliwe lub zużywać zbyt wiele zasobów urządzenia. Za przykład może posłużyć funkcja codzienne tapety, znana również pod nazwą "Wallpaper Carousel". Jest ona dostępna w nakładce systemowej MIUI na Androida, stworzonej przez Xiaomi. Chcesz wyłączyć tę opcję? Podpowiemy, jak to zrobić.

Jak wyłączyć codzienne tapety?

MIUI, jako niestandardowy interfejs Xiaomi dla systemu Android, oferuje szereg zaawansowanych funkcji, które mają poprawić doświadczenie użytkownika. Jedną z tych funkcji są codzienne tapety. Dzięki niej smartfon cyklicznie zmienia tło ekranu blokady, dodając odrobinę świeżości do codziennej rutyny. Pomimo pozornie pozytywnego charakteru tej funkcji, nie wszystkim musi się ona podobać. Wpływ na żywotność baterii oraz uciążliwe reklamy są często wymieniane jako główne kwestie, które skłaniają do poszukiwania sposobu na wyłączenie codziennych tapet.

Dlaczego warto wyłączyć "Codzienne tapety"?

Codzienne tapety, choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się atrakcyjną funkcją, nie zawsze są odbierane pozytywnie przez użytkowników. Istnieje kilka ważnych powodów, dla których warto rozważyć wyłączenie tej funkcji.

Pierwszym z nich jest wpływ na wydajność baterii. Codzienne zmiany tapet na ekranie blokady, chociaż mogą dodawać estetyki, równocześnie powodują dodatkowe obciążenie procesora i zużycie energii, co może nieznacznie skrócić czas pracy urządzenia na baterii. Drugim czynnikiem jest obecność reklam. W ramach funkcji codziennych tapet użytkownicy mogą spotkać się z irytującymi elementami interfejsu. Ostatni powód jest banalny – to po prostu zwykłe przywiązanie do jednego tła, którego nie chcemy zmieniać.

Jak wyłączyć funkcję codzienne tapety?

Wyłączenie funkcji codziennych tapet na telefonie Xiaomi jest banalnie prostym procesem. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przewodnik, który pozwoli Ci szybko i łatwo to zrobić.

Najpierw, należy otworzyć menu Ustawienia na swoim urządzeniu Xiaomi. Można to zrobić poprzez kliknięcie w ikonę Ustawienia na ekranie głównym telefonu lub pociągnięcie z góry do dołu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie kliknięcie w ikonę zębatki w prawym górnym rogu. Po otwarciu menu Ustawienia, należy przejść do sekcji "Ekran zawsze włączony & Ekran blokady". Zazwyczaj znajdziesz ją w głównym menu Ustawienia, ale może również być dostępna pod nazwą "Ekran blokady i tapety" lub podobnie. W sekcji "Ekran zawsze włączony & Ekran blokady" należy znaleźć opcję o nazwie "Codzienne tapety" i kliknąć ją, aby otworzyć jej ustawienia. W ustawieniach funkcji "Codzienne tapety" znajdziesz przełącznik o nazwie "Włącz". Aby wyłączyć Codzienne tapety, wystarczy kliknąć ten przełącznik (ma być nieaktywny). Po wykonaniu tych kroków, funkcja codziennych tapet zostanie wyłączona, a Twój ekran blokady będzie pozostawał statyczny.

Jak odinstalować aplikację codzienne tapety?

Chociaż wyłączenie funkcji codzienne tapety może zatrzymać zmieniające się tło na ekranie blokady, to ikona aplikacji nadal będzie widoczna na ekranie. Aby całkowicie pozbyć się tej funkcji, konieczne będzie odinstalowanie usługi z urządzenia Xiaomi.

Otwórz menu Ustawienia na swoim urządzeniu Xiaomi, klikając na ikonę Ustawienia na ekranie głównym lub pociągając panel powiadomień z góry do dołu i klikając na ikonę zębatki w prawym górnym rogu. W menu Ustawienia przejdź do sekcji "Informacje o telefonie". Zazwyczaj znajdziesz ją w dolnej części menu, ale może być ona również dostępna pod nazwą "O telefonie" lub podobnie. W sekcji "Informacje o telefonie" znajdź i kliknij opcję "Pamięć" lub "Pamięć i pamięć podręczna", aby przejść do dalszych ustawień. W ustawieniach dotyczących pamięci, znajdź i kliknij opcję "Aplikacje i dane" lub "Zarządzanie aplikacjami", aby przejść do listy zainstalowanych aplikacji. Na liście zainstalowanych aplikacji znajdź aplikację "Codzienne tapety" i kliknij ją, aby otworzyć jej szczegóły. W szczegółach aplikacji "Codzienne tapety" znajdź i kliknij opcję "Odinstaluj aplikację" lub "Odinstaluj", aby rozpocząć proces odinstalowywania aplikacji. Po kliknięciu w opcję "Odinstaluj aplikację" zostanie wyświetlone ostrzeżenie z prośbą o potwierdzenie odinstalowania. Kliknij przycisk "OK", aby potwierdzić i zakończyć proces odinstalowywania.

Po wykonaniu tych kroków aplikacja "Codzienne tapety" zostanie całkowicie odinstalowana z Twojego urządzenia Xiaomi, a ikona zniknie z ekranu.