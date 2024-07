Xiaomi powstało w 2010 roku, więc jest młodą firmą na rynku technologii. Tworzy produkty z przeróżnych kategorii. Począwszy od smartfonów, przez urządzenia domowe, na samochodach kończąc.

W Polsce przedsiębiorstwo kojarzy się z powiedzeniem „Xiaomi lepsze”, na temat którego powstało mnóstwo memów. Popyt na urządzenia marki w naszym kraju przede wszystkim spowodowany był ich niewygórowaną ceną w stosunku do prezentowanych funkcji. Były to głównie smartfony. Zainteresowanie ofertą telefonów marki znacząco wzrosło po 2020 roku, ze względu na blokadę od rządu Stanów Zjednoczonych na wykorzystywanie usług Google w urządzeniach Huawei.

Przyjrzyjmy się marketingowi mistrza

Reklamy Apple bardzo często stawały się kultowymi. Warto wspomnieć o epickim spocie „Think Different”, który poruszał kwestię tego, by nie myśleć jak reszta społeczeństwa. Film promocyjny miał być przypomnieniem, czym kieruje się Apple. W spocie stwierdzono, że tylko odważne osoby, potrafiące wyrazić swoje przekonania zajmą ważne funkcje społeczne.

Źródło: YouTube/Harry Piotr

Głośnych reklam Apple miał znacznie więcej. Była to na przykład kampania nowych komputerów Macintosh z 1984 roku. Wyreżyserowanie jej zlecono samemu Ridleyowi Scottowi. W ostatnim czasie spore kontrowersje wzbudził spot nowego iPada Pro. Wiele środowisk uważało, iż zbędnie zniszczono te wszystkie przedmioty. Trzeba jednak przyznać, że reklama w punkt przedstawia ideę prezentowanej treści. W tym przypadku była to płaskość nowych iPadów. Spoty Apple w przystępny i zrozumiały sposób przedstawiają najważniejsze funkcje danego urządzenia. Widać po nich, że są przemyślane i nie starają się pokazać wszystkich funkcji nowego sprzętu. Wybierane są najważniejsze cechy, często jedna.

Źródło: YouTube/Apple

Konkurencja nie śpi

Głównym konkurentem Apple jest Samsung. Moim zdaniem firma największą popularność zdobyła dzięki urządzeniom serii Galaxy S. Początkowo ich reklamy były głównie animacjami urządzeń z wymienieniem najważniejszych cech. Z czasem jednak i Samsung zaczął tworzyć kampanie na godnym poziomie. Pierwszą w mojej pamięci wyróżniającą się reklamą był Samsung Galaxy S3. Tematem przewodnik kampanii była podróż. Osoby wspominały wspólne chwile. Momenty te powiązane zostały z funkcjami nowego urządzenia.

Źródło: YouTube/DIVYANSHPATEL

Pierwsze reklamy Xiaomi były marną próbą naśladowania stylu Samsunga. Była to animacja z przedstawieniem najważniejszych funkcji. Mogę stwierdzić nawet, że były to kalki spotów Samsunga. Widz po obejrzeniu takowej reklamy mógł dojść do wniosku, że produkt jest marną podróbką.

Z czasem jednak wraz z rozwojem asortymentu firma zaczęła przykładać więcej uwagi do swoich spotów. Nie chciano już być kopią Apple czy Samsunga. Przykładowo reklama Redmi Note 7 przedstawia zadowolonych użytkowników w przeróżnych miejscach. Prezentują oni w praktyce najważniejsze cechy sprzętu. Jest to dynamiczne i nie nudzi odbiorcy po kilku sekundach.

Z całą pewnością obecne reklamy Xiaomi nie różnią się poziomem od spotów Apple, czy Samsunga. Tworzone są z pomysłem i przedstawiają najważniejsze funkcje urządzenia. Widać, że Xiaomi nie stara się naśladować konkurencji, lecz szuka swojego miejsca na rynku. Spoty są przeważnie krótkie i przedstawiają najważniejsze funkcje sprzętu. Nie ma tam przepychu informacji.

Lepsze reklamy od Apple czy Xiaomi?

Porównajmy spoty Xiaomi 14 i iPhone 15. Oba urządzenia są flagowymi modelami od producentów. Reklama Xiaomi koncentruje się wyłącznie na aspekcie nagrywania. Przedstawiona została scena z filmu. W pewnym momencie przerywa ją połączenie i kadr przechodzi na mężczyznę nagrywającego daną scenę promowanym smartfonem. Jest to jedna z kilku reklam prezentujących nowy model. Apple zaś skoncentrował się na zaprezentowaniu przy skocznej muzyce najważniejszych wyróżników nowego modelu. W mojej opinii oba spoty są przemyślane oraz w niebanalny sposób przedstawiają nowości. Z tego też powodu nie mam faworyta.

Źródło: YouTube/Xiaomi

W przeciągu ostatnich lat Xiaomi dogoniło mistrza. Ich reklamy są na równi dopracowane, jak te od Apple. Firma z Chin zasiadła więc na fotelu mistrzów pomiędzy głównymi korporacjami w branży tech. Widać tu wielką pracę włożoną przez przedsiębiorstwo, co jako konsument bardzo doceniam.

