Nie tylko smartfony. Tablet Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 – cena i specyfikacja

Seria Xiaomi 14 już jest, ale to nie wszystko, co przygotowała dla nas chińska firma. Poznajcie tablet Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 — co tablet chińskiej firmy ma do zaoferowania?

Tablet Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 charakteryzuje się ekranem o proporcjach 3:2 i przekątnej 12,4 cala, o rozdzielczości 3K oraz odświeżaniu aż 144 Hz. Do tego mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 3048 na 2032 pikseli i gęstością 294 pikseli na cal, co zapewnia imponującą ostrość obrazu. Ponadto znajdziemy tutaj baterię o pojemności 10000 mAh z ultraszybkim ładowaniem HyperCharge 120 W.

Sercem Xiaomi Pada 6S Pro jest chipset Snapdragon 8 Gen 2, wykonany w technologii 4 nm, który — jak mieliśmy okazję już wielokrotnie się przekonać — gwarantuje szybkość i wydajność pracy. Do tego producent zaznacza, że system operacyjny Xiaomi HyperOS wprowadza trzy nowe funkcje: Home Screen+, Cross-device Collaboration i Xiaomi Smart Hub, które zapewniają nowy standard łączności z innymi urządzeniami.

Funkcja Home Screen+ pozwala użytkownikom na interakcję ze smartfonami bezpośrednio z interfejsu tabletu, umożliwiając odpowiadanie na wiadomości i odbieranie połączeń bez konieczności korzystania z telefonu. Cross-device Collaboration pozwala na wykorzystanie funkcji fotografowania na różnych urządzeniach w aplikacji Notatki, ułatwiając tworzenie treści wizualnych. Xiaomi Smart Hub z kolei łączy do siedmiu urządzeń Xiaomi AIoT jednocześnie, zapewniając użytkownikom łatwy dostęp do ich ekosystemu.

Tablet Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, wyposażony w obsługę NFC i funkcję Tap to Share, ułatwia udostępnianie plików pomiędzy różnymi urządzeniami. Tryb Director w aplikacji Camera przekształca tablet, po połączeniu ze smartfonem, w profesjonalne narzędzie do monitorowania, umożliwiając przechwytywanie obrazu w wysokiej jakości. Nowe akcesoria tabletu Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, takie jak wszechstronny rysik Xiaomi Focus Pen i klawiatura Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard, przekształcają tablet w przenośną stację roboczą. Klawiatura zawiera gładzik, co zwiększa komfort pracy z plikami i przy edycji wideo. Rysik Xiaomi Focus Pen ma 8192 poziomy czułości nacisku i częstotliwość próbkowania 240 Hz dla precyzyjnej obsługi odręcznego pisma. Przycisk Spotlight w rysiku ułatwia szybkie robienie zdjęć i notatek.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 — cena

Xiaomi Pad 6S Pro będzie dostępny w wariancie 8 GB RAM + 256 GB ROM z Wi-Fi. Tablet został wyceniony na 2999 zł.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 — specyfikacja techniczna

Wyświetlacz:

Ekran 12.4”, rozdzielczość 3K (3048 × 2032), gęstość pikseli 294 ppi

Odświeżanie ekranu: 30/48/50/60/90/120/144Hz

68.7 mld kolorów

Dolby Vision

TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)

TÜV Rheinland Flicker Free C

TÜV Rheinland Circadian Friendly

Pokrycie ekranu szkłem Corning Gorilla Glass 5

Jasność: 700 nitów (typ), HBM 900 nitów

CPU i pamięć:

Procesor Snapdragon 8 Gen 2

Octa-core CPU, do 3.19GHz

Proces produkcyjny 4nm

Akumulator 10000 mAh (typ)

RAM+ROM: 8GB+256GB

Ładowanie: 120W HyperCharge

Aparat i dźwięk:

Tył: 50MP f/1.8 Nagrywanie wideo 4K / 60fps

Przód: 32MP f/2.2 Nagrywanie wideo 1080p / 30fps

Sześć głośników

4 mikrofony

Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless

Oprogramowanie:

Xiaomi HyperOS

Obsługa Home screen+

Funkcja Tap to Share

Xiaomi Smart Hub

Łączność:

USB 3.2 Gen 1

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 7

Akcesoria:

Rysik Xiaomi Focus Pen14

Klawiatura Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad

Wygląd i budowa: