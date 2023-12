Xiaomi na święta. Przegląd pomysłów na prezent

Jaki sprzęt Xiaomi wybrać na prezent?

Wybór odpowiedniego sprzętu Xiaomi na świąteczny prezent zależy od potrzeb i zainteresowań obdarowywanej osoby oraz budżetu jakim dysponujesz. Jeśli szukasz prezentu dla kogoś, kto jest aktywny fizycznie, dobrym wyborem będzie opaska Xiaomi Smart Band 8. Jeśli szukasz prezentu dla osoby, która ceni sobie najnowszą technologię, idealnym pomysłem będzie Xiaomi 13T Pro lub Redmi Note 12 Pro+ 5G. Jeśli poszukujesz podarunku dla osoby, która chce mieć w domu czysto i dba o jakość powietrza w swoim otoczeniu, strzałem w dziesiątkę będzie odkurzacz Xiaomi Robot Vacuum-Mop E10 lub oczyszczacz powietrza Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact. A jeśli potrzebujesz prezentu dla osoby, która lubi słuchać muzyki, trafnym wyborem będą słuchawki douszne Redmi Buds 4 Lite.

Interesuje Cię, któryś z wymienionych wyżej sprzętów Xiaomi? Przyjrzyjmy się każdemu z nich.

Xiaomi Smart Band 8

Najnowsza odsłona jednej z najpopularniejszych w Polsce serii opasek sportowych, która od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. I to nie tylko osób, które szukają elektronicznego kompana do ćwiczeń. To także urządzenie, które można połączyć z telefonem, co pozwala wyświetlać różne powiadomienia, takie jak połączenia, wiadomości, e-maile i inne zdarzenia. Wbudowane czujniki pozwalają m.in. na monitorowanie ciągłości snu oraz oddechu podczas spania czy monitorowanie tętna przez całą dobę. Ciekawostką tego modelu jest możliwość skorzystania ze specjalnego zacisku do butów, dzięki czemu uzyskuje się lepsze wyniki pomiarów biegania. Natomiast klips do wisiorka umożliwia noszenie opaski na szyi i zaprezentowanie wyjątkowych tarcz.

Xiaomi Smart Band 8 - najważniejsze cechy:

1,62” wyświetlacz AMOLED

żywotność baterii do 16 dni - przy standardowym codziennym użytkowaniu

wodoodporność 5 ATM

lekka - zaledwie 27 g z paskiem

W ramach świątecznej oferty, opaska Xiaomi Smart Band 8 dostępna jest w rekomendowanej promocyjnej cenie 169 zł.

Xiaomi 13T Pro

Smartfon oferujący bardzo dobrą wydajność, świetny aparat i jeszcze lepszy wyświetlacz. Model ten wyposażony jest w procesor MediaTek Dimensity 9200+, 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Aparat główny składający się z trzech obiektywów (50 MP + 50 MP + 12 MP) zapewnia doskonałe zdjęcia i filmy, a wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli i odświeżaniu 144 Hz zachwyca żywymi kolorami i szczegółowością wyświetlanego ekranu. Bateria o pojemności 5000 mAh, wraz z szybką ładowarką GaN 120 W dołączoną w zestawie, pozwala zapomnieć o częstym i długim ładowaniu telefonu.

Xiaomi 13T Pro - najważniejsze cechy:

procesor MediaTek Dimensity 9200+

system 3 tylnych aparatów Leica (50 MP + 50 MP + 12 MP) z dwoma stylami fotograficznymi (Leica Autentic i Leica Vibrant) + 20 MP przedni

wyświetlacz 144 Hz CrystalRes AMOLED, 6,67”

wodoodporność IP68

W ramach świątecznej oferty, smartfon Xiaomi 13T Pro dostępny jest w rekomendowanej promocyjnej cenie 3199 zł.

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Najpotężniejszym smartfonem z serii Xiaomi Redmi Note 12 jest model Pro+ 5G. Jego głównymi wyróżnikami, na tle pozostałych modeli, są przede wszystkim aparat główny o rozdzielczości 200 MP (z optyczną stabilizacją obrazu) i bateria o pojemności 5000 mAh z bardzo szybkim ładowaniem 120 W. 6,67-calowy ekran o rozdzielczości i odświeżaniu 120 Hz doskonale sprawdzi się w każdych warunkach. A wszystko, co wyżej zostało wymienione, napędza wydajny procesor MediaTek Dimensity 1080 wspierany przez 8 GB pamięci RAM.

Redmi Note 12 Pro+ 5G - najważniejsze cechy:

aparat 200 MP, OIS

ładowanie 120W HyperCharge (jak we flagowych Xiaomi 13 Pro i 13T Pro)

pojemna bateria 5000 mAh

ekran 120 Hz, 6,67 cala FHD+ Flow AMOLED (dla płynnego obrazu & żywych kolorów)

W ramach świątecznej oferty, smartfon Redmi Note 12 Pro+ 5G dostępny jest w cenie promocyjnej rekomendowanej 1749 zł.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop E10

Ci, którzy cenią sobie porządek w domu, ale nie lubią odkurzać ani myć podłóg, z pewnością docenią robota sprzątającego, który zajmie się tymi czynnościami w mgnieniu oka. Wyposażony w żyroskop, w inteligentny sposób, przygotuje swoje planowane ścieżki i zadba o czystość w najtrudniej dostępnych miejscach. Dzięki 4 poziomom regulacji siły ssania oczyszczanie z kurzu i zanieczyszczeń oraz usuwanie najmniejszych cząstek pyłu nie stanowi żadnego problemu. Podobnie jak funkcja mopowania, dzięki zbiornikowi na wodę wyposażonemu w inteligentny system trzech poziomów przepływu.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop E10 - najważniejsze cechy:

4000 Pa

żyroskop i inteligentne wyszukiwanie ścieżek, niski profil - 8 cm wysokości

3 poziomy regulacji zbiornika wody

2600 mAh (110 minut pracy na pełnym naładowaniu baterii)

W ramach świątecznej oferty, robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum-Mop E10 dostępny jest w rekomendowanej promocyjnej cenie 599 zł.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact

Mały, ale bardzo wydajny oczyszczacz powietrza sprawdzi się w każdych warunkach. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom może być postawiony w dowolnym miejscu domu lub mieszkania - na przykład na biurku czy szafce, a sterowanie z poziomu smartfona sprawia, że jego obsługa jest banalnie prosta. Zatrzymuje 99,97% cząstek o wielkości zaledwie 0,3 mikrona. Eliminuje zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach dzięki filtracji „warstwa po warstwie”, radzi sobie z pyłkami, pyłem, kurzem, dymem papierosowym, zapachem zwierząt domowych i ich sierścią oraz z innymi nieprzyjemnymi zapachami. Posiada certyfikat ochrony alergików TÜV Rheinland.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact - najważniejsze cechy:

kompaktowy rozmiar (może stać zarówno na podłodze, jak i na stole czy biurku)

filtr Xiaomi wykorzystuje topione włókna PP z technologią elektrostatyczną

zatrzymuje 99.97% cząsteczek o rozmiarze nawet 0.3 mikrona

usuwa z powietrza: pyłki roślinne | kurz | dym | popiół | zapachy i sierść zwierząt | łupież zwierzęcy | inne zapachy

W świątecznej ofercie oczyszczacz powietrza Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact jest dostępny w rekomendowanej promocyjnej cenie 309 zł.

Redmi Buds 4 Lite

Słuchawki douszne wyposażone w dynamiczne przetworniki 12 mm zapewnią wysokiej jakości dźwięk z zachowaniem niskiego poziomu zniekształceń. W porównaniu do swoich poprzedników z linii Lite, oferują głębszy bas i wyraźniejsze wysokie tony. Dzięki funkcji szybkiego parowania Google Fast Pair można błyskawicznie i bez problemu połączyć je z dowolnym urządzeniem z systemem Android (telefonem, tabletem lub telewizorem) za jednym dotknięciem. Dodatkowo, można sprawdzić gdzie się znajdują. Na jednym ładowaniu działają do 5 godzin, a dzięki etui czas ten wydłuża się do 20 godzin.

Redmi Buds 4 Lite - najważniejsze cechy:

do 20 godzin pracy (do 5 godzin na jednym ładowaniu)

szeroki wybór trybów dźwięku

najnowszy Bluetooth 5.3

stopień wodoodporności IPX4 - ochrona przed potem i deszczem

W ramach świątecznej oferty, słuchawki Redmi Buds 4 Lite dostępne są w rekomendowanej promocyjnej cenie 89 zł.

Podane ceny są cenami promocyjnymi rekomendowanymi. Mogą się różnić w zależności od miejsca zakupu.

Niezależnie od tego, na jaki sprzęt Xiaomi się zdecydujesz, masz pewność, że obdarowana osoba będzie zadowolona. Sprzęty Xiaomi charakteryzują się wysoką jakością, niezawodnością i oferują doskonałą wartość za stosunkowo niewielkie pieniądze.