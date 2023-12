Wszystko, co musisz wiedzieć o Google Pay? [dodawanie karty, płatność, lista banków]

Jak płacić Google Pay? Jak dodać kartę i co zrobić, aby sfinalizować transakcję w sklepie?

Google Pay to usługa płatności zbliżeniowych stworzona przez giganta technologicznego z Mountain View. Rozwiązanie umożliwia użytkownikom dokonywanie płatności za pomocą smartfonów, zastępując tradycyjne karty płatnicze. Dzięki tej technologii możliwe jest przechowywanie informacji o kartach płatniczych w formie cyfrowej oraz wygodne dokonywanie transakcji zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w internecie. Google Pay działa w oparciu o technologię NFC (Near Field Communication), która pozwala na komunikację zbliżeniową, co umożliwia szybkie i bezpieczne przekazywanie danych płatniczych.

Dodawanie karty do Google Pay

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać chcąc korzystać z omawianej usługi, jest dodanie karty płatniczej do aplikacji Portfel Google:

Uruchom aplikację Portfel Google. Kliknij "Dodaj do Portfela" na dolnym pasku. Wybierz "Karta płatnicza" i dodaj swoją kartę kredytową lub debetową. Możesz skorzystać z aparatu, aby zeskanować dane karty, bądź wpisać je ręcznie. Po dodaniu karty zaakceptuj warunki i zapisz ustawienia. Po zakończeniu tego procesu, możesz natychmiast rozpocząć płatności za pomocą Google Pay.

Jak płacić zbliżeniowo z Google Pay w sklepach?

Korzystając z Portfela Google, możesz łatwo dokonywać płatności za produkty i usługi. Oto, jak to zrobić.

Wybudź i odblokuj telefon. Zbliż tylną część telefonu do terminala płatniczego. Po udanej transakcji na ekranie pojawi się potwierdzenie. W większości przypadków, szczególnie przy mniejszych transakcjach, nie musisz nawet odblokowywać telefonu. W przypadku jakichkolwiek problemów warto upewnić się, że telefon został właściwie zbliżony do czytnika płatności.

Gdzie można korzystać z Google Pay?

Za pomocą Google Pay możesz płacić wszędzie tam, gdzie widzisz symbol płatności zbliżeniowych lub logo Google Pay. Terminalowe płatności zbliżeniowe są coraz powszechniejsze, co oznacza, że możesz płacić za zakupy w sklepie, ale również za bilety komunikacji miejskiej czy przejazdy pociągiem. Wystarczy tylko zbliżyć swój telefon do odpowiedniego czytnika.

Co zrobić, gdy płatność Google Pay została odrzucona?

Jeśli zdarzy się sytuacja, że płatność zostanie odrzucona, warto podjąć kilka kroków:

Sprawdź, czy sklep akceptuje płatności mobilne.

Skontaktuj się ze swoim bankiem (problem może dotyczyć Twojej karty).

Upewnij się, że telefon został właściwie przybliżony do czytnika.

Pamiętaj, że jeśli transakcja zostanie odrzucona, nie zostaniesz obciążony(-na) żadną opłatą.

Google Pay to wygodne i bezpieczne rozwiązanie do płacenia za zakupy i usługi. Dzięki temu prostemu poradnikowi, dodanie karty do aplikacji i korzystanie z niej w sklepach czy w podróży stanie się dla Ciebie łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Banki i fintechy wspierające Google Pay w Polsce

Google Pay zdobyło ogromną popularność na całym świecie, w tym także w Polsce. Kluczowe jest tutaj współdziałanie z bankami i fintechami. Które z nich wspierają Google Pay w naszym kraju? Oto lista: