Xiaomi szykuje monitor z którego ucieszy się każdy pecetowy gracz

Xiaomi zrobi z monitorami to, co ze smartfonami?

Jak donosi chińskie źródło, jeżeli chodzi o monitory to Xiaomi szykuje bardzo solidną propozycję dla graczy. Nowy monitor ma być następcą modelu Mi Surface, który miał przekątną 34 cali i rozdzielczość 3440 x 1440 pikseli. Łączył on dobre kolory (121 procent gamy sRGB) z krótkim czasem reakcji (4 ms) i odświeżaniem 144 Hz. Najbardziej atrakcyjna była jednak cena – można było go kupić za ok. 1300 zł. Na temat nowego modelu wiemy relatywnie niewiele. To co jest pewne to to, że będzie on sporo mniejszy – 27 cali i, co ważne, ma być odświeżany w 165 Hz. Jako, że poprzednik wspierał FreeSync, wątpliwe by tutaj firma postawiła na G-Sync. Najciekawsza będzie jednak cena. Krótki research pokazuje, że w monitory FullHD o takich parametrach kosztują około 1000 zł, podczas gdy za 1440p trzeba zapłacić o ok. 500 zł więcej.

Jeżeli Xiaomi będzie w stanie zaoferować niższą cenę za swój sprzęt, być może oprócz posiadaczy smartfonów zyska sobie także sympatię pecetowych graczy. Co musiałoby się stać, abyście rozważyli propozycje Xiaomi jako swój kolejny monitor?