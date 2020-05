30 fps na Xbox Series X

Jestem zaskoczony. Szczególnie teraz, choć doceniam szczerość Ubisoftu. W ogóle wczesna promocja Assassin’s Creed Valhalla zostanie na długo zapamiętana, ale chyba nie tak jakby sobie tego życzyła francuska firma. Najpierw fajny i oryginalny pomysł z rysowaniem podczas transmisji na żywo, a później spore zamieszanie z fragmentami rozgrywki, które… nie były fragmentami rozgrywki. No i sam zwiastun, który był po prostu ładnym renderem. Niestety takie decyzje odbiją się negatywnie na premierowej sprzedaży. Nowy AC nie będzie też miał dobrej prasy po deklaracji dotyczącej płynności animacji. Ubisoft potwierdził, że gra będzie działać w 30 fps-ach na Xbox Series X, co na starcie nowej generacji reklamowanej tak wyczekiwanymi 60-fpsami nie wróży dobrze nowym konsolom. To samo tyczy się deklaracji, jakoby to producenci gier mieli decydować o framerate. To oczywiście jest logiczne, bo przecież to od nich zależy jak wykorzystają moc dostępną w Xbox Series X i PlayStation 5, ale moim zdaniem premierowe gry zewnętrznych producentów powinny skupić się na pokazani właśnie tej obiecanej mocy. Bo co mi z tych wszystkich tabelek i obietnic Sony i Microsoftu, jeśli nowy Assassin’s Creed będzie jednak działał w 30 klatkach? Nie kupuję tłumaczenia, że tak jest bardziej filmowo. Ani tego, że ważniejsza jest rozdzielczość 4K. I ciekawe czy nowa gra Ubisoftu dostanie specjalne opcje, które oddadzą w ręce graczy możliwość wyboru sposobu optymalizacji – wyższa rozdzielczość, ale 30 fps-ów albo fullHD i 60 fps-ów.

Przeczytaj też: Która konsola jest mocniejsza – Xbox Series X czy PlayStation 5?. Porównanie specyfikacji

To naprawdę niezły kontrast z niedawnymi doniesieniami o tym, że wyścigowe Dirt 5 będzie można uruchomić w aż 120 fps-ach. Różnica jak sami doskonale widzicie jest ogromna.

Mam dla Was dobrą radę. Jeśli interesują Was cyferki, tabelki i setki fps-ów – kupcie PC

Wszyscy moi znajomi twierdzą, że od wielu lat jestem zagorzałym konsolowcem. To nie do końca tak – ja po prostu lubię grać, platforma ma dla mnie drugorzędne znaczenie. W przypadku poprzedniej generacji konsol nie miałem za bardzo wyboru z uwagi na brak dobrego komputera do elektronicznej rozrywki. Przy aktualnych sprzętach mam trochę większe pole manewru, ale kiedy przychodzi do kupowania gier, wybieram te konsolowe (przede wszystkim PlayStation 4, dokładnie Pro) z kilku prostych przyczyn. Kanapa+pad, dobry, duży telewizor ze świetnym HDR to jednak coś trochę innego niż zwykły monitor. Ale od jakiegoś czasu łapię się na tym, że kupuję te same tytuły kolejny raz po to, by ograć je w większej ilości fps-ów. Grand Theft Auto 5 w 60 fps smakuje zupełnie inaczej niż w 30, to samo Destiny 2. I też od jakiegoś czasu waham się czy nie zainwestować w mocniejszy komputer, dokupując jednocześnie monitor przeznaczony przede wszystkim do gier.

No chyba, że w ogóle nie macie parcia na cyferki i walkę o tytuł najmocniejszej konsoli – wtedy najlepszym wyborem będzie Nintendo Switch. Japońska konsola niedomaga mocą, ale oferuje masę świetnych gier. I tu rozdzielczość czy fps-y schodzą na dużo dalszy plan, liczą się przede wszystkim świetne produkcje.

Jesienią będę stał przed tym samym wyborem co Wy. Nowy Xbox, czy PlayStation 5 – a może jednak skupić się przede wszystkim na PC, gdzie rozdzielczość i fps-y zależą ode mnie, a raczej od tego ile jestem w stanie wydać na upgrade sprzętu. Bo praktycznie wszystko wskazuje na to, że nowa generacja konsol będzie dokładnie taka sama jak poprzednia. Mnóstwo obietnic, zasłanianie się tabelkami, a potem srogie rozczarowanie, bo 4K+60fps zostanie na papierze i w sloganach reklamowych, a takiej jakości doświadczenie zagwarantuje raptem garstka gier, w dodatku tych, które pojawią się kilka lat po premierze nowych konsol.

źródło