Zmień swoją codzienność i zadbaj o zdrowie. Jakie opaski lub smartwatche warto znać?

Dbanie o siebie i zdrowy styl życia są dziś łatwiejsze w egzekwowaniu, niż kiedykolwiek wcześniej. Pokus co prawa nie brakuje, ale istnieją też dodatkowe sposoby na to, by uzyskać pewną pomoc i wsparcie każdego dnia. Wtedy właśnie do akcji wkracza technologia, która będzie pamiętać za nas o niektórych wdrażanych nawykach, monitorować postępy i podpowiadać, co możemy zrobić jeszcze lepiej. Wszystko dlatego, że nowinki technologiczne są jeszcze bliżej nas - dosłownie i w przenośni. Urządzenia, które mamy przy sobie możemy nosić np. na nadgarstku przez cały czas, dzięki czemu wszystkie pomiary prowadzone są bez przerw, więc dane są dokładniejsze i można na nich bardziej polegać. Dodatkowo, w każdym miejscu i czasie możemy wprowadzać własne informacje oraz otrzymywać sugestie i podsumowania, dzięki którym podejmiemy właściwe decyzje.

Nasz sojusznik w dbaniu o siebie może przyjmować różną formę, a najpopularniejszymi wariantami są smartwatche, smartbandy i zegarki sportowe oraz hybrydy. Te pierwsze to nowoczesne zegarki, często z dotykowymi ekranami i wieloma dodatkowymi funkcjami opartymi o współpracę ze smartfonem. Te drugie są mniejszą i często tańszą alternatywą, dzięki której możemy zachować część funkcjonalności dla siebie, bez potrzeby noszenia większego urządzenia na nadgarstku. Trzecia kategoria urządzeń to zamknięte w klasycznej, bardzo często odpornej na uderzenia i wodę zegarki, które wyposażone są w rozwinięte technologicznie funkcje. Ostatni rodzaj, czyli hybrydy, to sprytne połączenie klasycznych czasomierzy z nowoczesnymi funkcjami, które pozwolą sterować niektórymi funkcjami smartfona czy monitorować aktywność.

Prawie każde urządzenie ze wspomnianych czterech kategorii pozwala na pomiary tych najbardziej podstawowych aktywności i parametrów życiowych. Możemy liczyć na liczenie kroków, które wykonujemy każdego dnia, monitorowanie jakości snu, mierzenie tętna i poziomu stresu, a także kalkulować skład ciała. Niektóre są nawet w stanie zrobić EKG, które pozwoli nam zorientować się, czy występują jakieś anomalie. Dane z opaski lub zegarka synchronizowane są z aplikacją na smartfonie, dzięki czemu dysponujemy pełną historią pomiarów, a to pozwala na analizowanie i zauważanie pewnych trendów. Wyciąganie wniosków, na podstawie tych danych, może odbywać się na dwa sposoby: albo sami zorientujemy się, że coś jest nie tak, albo aplikacja (dzięki algorytmom) wyśle nam stosowne powiadomienie i raport. Pod uwagę brane są przeróżne czynniki, także te, które sami wprowadzimy do aplikacji towarzyszącej opasce lub smartzegarkowi, jak ilość wypijanej wody, spożywanych pokarmów i tak dalej. Ekosystemy są już na tyle rozbudowane, że w aplikacji zapisywane mogą być wyniki z innych urządzeń, jak inteligentnej wagi, więc w jednym miejscu dysponujemy wtedy kompletem danych i informacji, co tylko zwiększa dokładność wyliczeń i pozwala jeszcze lepiej obserwować oraz kontrolować postępy w naszych staraniach.

Wśród opasek najpopularniejszymi urządzeniami są modele od Xiaomi, które dla wielu osób wypadają najlepiej, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny. Najnowsze wersje posiadają całkiem spore i kolorowe ekrany, więc dodatkowo opaski mogą pozwalać na wygodne czytanie powiadomień oraz innych informacji. Xiaomi MiBand 6 i 7 potrafią mierzyć kroki, kalorie, jakość snu, poziom natlenienia krwi (Sp02), tętno oraz poziom stresu. Dodatkowo można wybrać wariant z modułem NFC, co pozwoli korzystać z opaski także do płatności zbliżeniowych. Ponadto dość popularnymi urządzeniami są smartbandy od Fitbita należącego do Google, a także od Amazfitu.

Wśród zegarków hybrydowych prym wiedzie marka Garmin, która od wielu lat przygotowuje mnóstwo modeli w każdym przedziale cenowym, dzięki czemu klienci mogą wybierać urządzenia odpowiadające ich potrzebom bez zbędnego przepłacania. Do podstawowych zastosowań na co dzień służyć może nawet model kosztujący do 500 zł, ale dla bardziej wymagających użytkowników przygotowano droższe urządzenia oferujące dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu czy więcej sensorów, dzięki czemu w takim zegarku można śmiało wybrać się pobiegać czy na trening fitness, jeździć na rowerze czy nawet pływać. Dostępnych jest wiele wariantów kolorystycznych, a także o różnej wielkości tarczy, więc bez problemu takie urządzenie mogą dla siebie dobrać kobiety i mężczyźni. Hybrydy nie zdradzają na zewnątrz funkcji, które znajdziemy w środku, więc jest to najprawdopodobniej najlepszy wybór dla tych, którzy stawiają na tradycyjny design zegarków - obecna jest tam bowiem klasyczna tarcza ze wskazówkami, z którą często połączono cyfrowy wyświetlacz informujący o poszczególnych statystykach i tak dalej.

Odrębną kategorią są wspomniane zegarki sportowe, gdzie również znajdziemy modele od Garmina oraz Fitbita, ale również Huaweia. To modele stworzone z myślą o aktywności sportowej, także w trudniejszych lub ekstremalnych warunkach, więc w zależności od tego, czym lubicie się zajmować, powinniście wybrać urządzenie dla siebie. Na listach obsługiwanych aktywności są nie tylko fitness, siłownia, bieganie czy jazda na rowerze, ale także narciarstwo, pływanie, wioślarstwo, żeglarstwo czy golf. To zegarki ważące więcej i bardziej masywne, by były w stanie sprostać m. in. trudnym warunkom pogodowym, przypadkowym uderzeniom i zarysowaniom. Często takie modele mają większe wyświetlacze o jaśniejszym podświetleniu, by można było z nich korzystać w jasnym słońcu. Jeśli chodzi o smartwatche, kluczowym aspektem przy wyborze będzie to, z jakiego smartfona korzystamy.

08Użytkownicy iPhone’a w pierwszej kolejności spojrzą ku Apple Watchowi, który najlepiej wpasowuje się w ekosystem urządzeń, znakomicie współpracuje ze smartfonem oraz posiada rozbudowane funkcje monitorowania aktywności, treningów, snu, a także funkcji zdrowotnych. Ze względu na specyfikę systemu iOS, pozostałe smartwatche nie będą miały kilku dodatkowych możliwości, ale podłączenie smartzegarków Garmina czy Fitbita jest możliwe. Dla użytkowników smartfonów z Androidem możliwości jest naprawdę sporo, bo na liście producentów znajdują się Samsung, Garmin czy Huawei. Smartwatche różnią się wyglądem, wykończeniem i obecnością kilku funkcji, więc to po stronie użytkownika będzie leżeć wybór, co do tego, który ze smartwatchy lepiej pasować będzie do stylu życia, podejmowanych aktywności czy po prostu ze względu na gust. Taki gadżet sprawi, że codzienne zadania będą przyjemniejsze, a zdrowy tryb życia łatwiejszy do wprowadzenia.

