Xiaomi Mi Band 6 na pierwszym zdjęciu

Na temat samej opaski Mi Band 6 wiemy już całkiem sporo, najważniejsze zmiany względem zeszłorocznego modelu 5 to przede wszystkim obecność modułu GPS, pomiar nasycenia krwi tlenem (SpO2) oraz większy wyświetlacz, który ma też zaoferować nieco więcej informacji. Wszystko to nie będzie miało jednak dużego wpływu na wygląd samej opaski, która na pierwszym zdjęciu widocznym poniżej, wygląda praktycznie identycznie jak Mi Band 5. Co prawda nie widać tutaj wyświetlacza, ale wygląda na to, że rozmiar całego urządzenia nie ulegnie zmianie. Mamy też taki sam kabel do ładowania jak w Mi Band 5, czyli magnesową końcówkę, którą podłączamy bez konieczności wyjmowania modułu z silikonowej opaski.

Co już wiemy o Xiaomi Mi Band 6?

Tak jak już wspominałem, z wyglądu Xiaomi Mi Band 6 będzie bardzo podobny do poprzednika, a także do wszystkich poprzednich opasek. Chińska firma nie zaoferuje nam tutaj nic nadzwyczajnego, bo nawet jeśli ekran będzie nieco większy, to nie wpłynie to na rozmiar samego urządzenia. Zachowamy też wszystkie dotychczas obecne możliwości takie jak pomiar tętna, ciśnienia atmosferycznego, monitorowanie snu czy szeregu różnych aktywności fizycznych. Można jednak oczekiwać, że dodanie modułu GPS sprawi, że pojawią się też nowe ćwiczenia, a część z nich jak bieganie czy jazda na rowerze nie będą już wymagały obecności telefonu. To kluczowa zmiana dla wielu użytkowników tej opaski, dla których „targanie” telefonu na trening nigdy nie było zbyt poręczne.

Dodanie pomiaru nasycenia krwi tlenem (SpO2) nie jest już wielkim zaskoczeniem bo taką funkcję zaoferowała wcześniej bliźniacza opaska Amazfit Band 5. Ciekawostką pozostanie też zapewne potencjalne wsparcie dla asystenta głosowego (Alexa), chociaż oznaczałoby to obecność wbudowanego mikrofonu, a to otwiera kolejne ciekawe perspektywy. Chociażby w kontekście tego, że Mi Band 6 ma pozwalać na odpowiadanie na SMSy i wiadomości w popularnych komunikatorach bezpośrednio z poziomu opaski. Nie będzie można ich co prawda pisać, ale będzie można wybrać jedną z predefiniowanych odpowiedzi, a kto wie, może nawet ją podyktować? Nie zabraknie też zapewne modułu NFC, ale na wsparcie Google Pay raczej bym nie liczył.

Wielką niewiadomą pozostanie natomiast kwestia czasu działania. Nie spodziewamy się aby Xiaomi udało się zmieścić większą baterię, a dodatkowe moduły takie jak GPS czy większy wyświetlacz, z pewnością będą miały wpływ na pobór energii. Pozostaje mieć nadzieje, że mimo tego i tak uda się osiągnąć chociaż tydzień pracy bez ładowania.

źródło: Notebookcheck