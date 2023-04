Xiaomi Mi Band 8 to najnowsza opaska, jaka już wkrótce trafi do portfolio chińskiej marki. Właśnie poznaliśmy jej datę premiery na chińskim rynku. Jakie konkretnie zmiany przyniesie Mi Band 8? Najprawdopodobniej jedną, ale bardzo istotną.

Chyba nie ma drugiego tak bardzo lubianego akcesorium ubieralnego, jak opaski z serii Xiaomi Mi Band. Swoją drogą wcale nie można się temu dziwić. Mi Bandy to kwintesencja tego, z czego chiński producent zasłynął wśród miłośników elektroniki użytkowej. Opaski Xiaomi oferują bardzo wiele funkcji w niewiarygodnie wręcz niskiej cenie. Czy właśnie taką opaską będzie również Xiaomi Mi Band 8? Przekonamy się o tym już niedługo, gdyż premiera najnowszej odsłony opaski, którą polubiło miliony użytkowników, zbliża się wielkimi krokami.

Xiaomi Mi Band 8: data premiery na chińskim rynku już znana

Z zapowiedzi najnowszej premiery Xiaomi dowiadujemy się, że jednym z zaprezentowanych urządzeń będzie właśnie opaska Xiaomi Mi Band 8. Wydarzenie zostało zaplanowane na 18 kwietnia 2023 roku. To dokładnie ta sama prezentacja, podczas której ujrzymy topowy smartfon tego producenta – Xiaomi 13 Ultra.

Choć prezentacja odbędzie się już za kilka dni, nie należy spodziewać się szybkiego debiutu opaski na rynkach innym, niż lokalny. Zgodnie z polityką Xiaomi produkowane przez nich urządzenia trafiają do sprzedaży w Chinach, a dopiero jakiś czas później na pozostałych rynkach. Jako że jeszcze nie doczekaliśmy się polskiej premiery Xiaomi Mi Band 7 NFC, możemy przypuszczać, że nowość zobaczymy w sklepach nie wcześniej niż za kilka miesięcy.

Najistotniejsza zmiana w opasce Xiaomi: zupełnie nowe zapięcie

Zgodnie z przewidywaniami analityków, po nowym akcesorium marki Xiaomi nie należy spodziewać się istotnych zmian w kwestii funkcjonalności. Najprawdopodobniej w specyfikacji znalazł się dokładnie ten sam wyświetlacz AMOLED, co w obecnie sprzedawanym modelu. Nie zmieniły się również czujniki odpowiedzialne za śledzenie aktywności, co może oznaczać, że nowa opaska zaoferuje identyczne funkcje sportowe i zdrowotne, co Mi Band 7.

Gdzie zatem szukać różnic? Tą najistotniejszą, widoczną już na grafikach zapowiadających prezentację, jest zmiana sposobu zapięcia paska. Do tej pory opaski Xiaomi Mi Band funkcjonowały jako pastylki, które wciskało się w przeznaczony dla danego modelu pasek. W Xiaomi Mi Band 8 zrezygnowano z dotychczasowego mocowania na rzecz zaczepów po obydwu stronach opaski.

Xiaomi Mi Band 8 zmieni sposób zapięcia paska. | fot. Xiaomi

Jak łatwo się domyślić oznacza to, że dotychczas kupione paski nie będą pasowały do nowej opaski. Klienci, którzy dotychczas korzystali z Mi Banda 7 i uzbierali własną kolekcję pasków, by zmienić opaskę na nowy model, będą musieli ją porzucić.

Xiaomi Mi Band 8 Pro również bez większych zmian

Obok podstawowego modelu opaski, który korzysta z modułu GPS w smartfonie, zadebiutuje najprawdopodobniej Xiaomi Mi Band 8 Pro, z wbudowanym odbiornikiem pozycjonowania satelitarnego. Opaski przeznaczone do sprzedaży w Chinach otrzymają również moduły NFC i obsługę asystenta głosowego. Czy tym razem te funkcjonalności trafią również poza Państwo Środka? Odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero podczas międzynarodowej premiery.

Zanim jednak do niej dojdzie zachęcamy do zapoznania się z tym, co oferuje opaska, która już wkrótce do nas trafi. Model Xiaomi Mi Band 7 NFC powinien zadebiutować w Polsce w najbliższym czasie.

Źródło: Android Authority