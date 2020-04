Oto nowy monitor i listwa od Xiaomi. W takiej cenie chętnie przygarnę jedno i drugie

Xiaomi to jedna z tych firm, która od lat udowadnia że da się nie tylko tanio i dobrze, ale też z designem, który nie odstrasza. I choć ich ostatni flagowiec, Xiaomi Mi 10 Pro, jest otwarciem nowego rozdziału w katalogu telefonów chińskiej firmy (i cenowo zrównuje się z konkurencją), to wciąż w ich katalogu nie brakuje przystępnych cenowo produktów. A właśnie ogłoszono dołączenie do niego dwóch świetnych urządzeń — z których oba nie tylko fajnie wyglądają, ale też w swojej cenie wydają się być doskonałym wyborem.

Xiaomi Mi 1A: piękny monitor w niskiej cenie

Monitor Xiaomi Mi A1 to 23,8-calowy monitor o wymiarach 538,7mm x 180mm x 418mm i wadze 4,2 kilograma. Jego sercem jest matryca IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080p), proporcjach 16:9, odświeżaniu 60Hz i jasności 250 cd/m2. Współczynnik kontrastu nowego monitora Xiaomi Mi 1A to 1000:1, obiecywane kąty widzenia to aż 178 stopni, zaś czas opóźnienia poddany przez producenta wynosi 6 ms. Nie jest to z pewnością najnowocześniejszy monitor na rynku z matrycą od której nie będziecie chcieli oderwać wzroku — ale to budżetowy model, który idealnie nada się jako zapasowy ekran do kolekcji ekranów na biurkach. Tym bardziej, że konstrukcja wygląda bardzo nowocześnie — i z porównaniem do poprzedniego modelu monitora chińskiego giganta, Xiaomi Mi 1A oferuje dużo mniejsze ramki. No co tu dużo mówić, to sprzęt który wygląda po prostu bardzo ładnie. A do tego czaruje ceną — na tę chwilę nie wiadomo nic na temat tego, by miał oficjalnie przywędrować do Europy. Jeżeli zdecydujecie się go importować na własną rękę, to… prawdopodobnie będziecie bardzo pozytywnie zaskoczeni jego ceną. Xiaomi Mi 1A wyceniono w Chinach na 699 juanów — czyli niespełna 415 złotych. Myślę że w tej kwocie — to kawał fajnego sprzętu.