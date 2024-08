Xiaomi odgapia od Huaweia. Tworzą własny potrójnie składany smartfon

Rynek składanych smartfonów od lat zdominowany jest przez Samsunga. Południowokoreański producent jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw zaprezentował swoje Foldy i Flipy gotowe do użytku konsumenckiego. Początkowo pełniły one rolę piekielnie drogich ciekawostek technologicznych dla prawdziwych zapaleńców ze względu na swoją wysoką cenę, niską wytrzymałość i przeciętną specyfikację. Jednak z czasem poprawiono wszystkie mankamenty i dzisiejsze składane smartfony są sensowną alternatywą dla flagowców.

To jednak producentom smartfonów najwidoczniej nie wystarczy, dlatego już kombinują z zupełnie nową formą. Ostatnio nowy typ smartfona kilkukrotnie zauważono w rękach Richarda Yu, dyrektora generalnego firmy Huawei. Okazuje się, że nie są jedynym chińskich producentem, który pracuje nad nowością wśród składanych smartfonów.

Potrójnie składany smartfon Xiaomi. Idą w ślady Huaweia

Zaryzykuję stwierdzenie, że od jakiegoś czasu na rynku składanych smartfonów wieje nudą. Samsung jako jeden z pionierów wyznaczył kierunek, którym wszyscy teraz podążają. Jednak najnowsze doniesienia wskazują na to, że chińscy producenci planują się wyłamać. Chodzi tu o potrójnie składany smartfon, widziany w rękach Richarda Yu z Huawei. Zapytany przez jednego z klientów o dostępność nowego urządzenia ten miał zasugerować już przyszły miesiąc.

Jeżeli to prawda, to oczywiście mówimy tu o chińskiej premierze. Co więcej, nie sądzę, by pierwszy składany potrójnie model Huawei sprzedawany był gdziekolwiek poza Państwem Środka. Na chwilę obecną niewiele wiadomo o urządzeniu oprócz tego, że po złożeniu ekran będzie miał około 10 cali, co oznacza, że korzystając ze wszystkich ekranów, dostaniemy coś na wzór tableta.

To jednak nie wszystko, gdyż okazuje się, że nad podobnym urządzeniem pracuje Xiaomi. Najnowszy raport analityka z Weibo sugeruje, że urządzenie chińskiego producenta również jest bardzo bliskie ujrzenia światła dziennego. Najprawdopodobniej ich potrójnie składany smartfon zostanie pokazany na początku 2025 roku na MWC lub innym dużym wydarzeniu.

