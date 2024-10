Xiaomi 15 z najmocniejszym procesorem

Xiaomi wprowadza na rynek nowy model telefonu Xiaomi 15, który jako pierwszy będzie wyposażony w najnowszy układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Ten najnowszy procesor, produkowany w litografii 4 nm, który obiecuje znacząco poprawić wydajność, zapewniając nawet 42% wzrost ogólnej wydajności CPU i 44% wzrost wydajności GPU. Snapdragon 8 Elite jest zaprojektowany, aby oferować lepszą energooszczędność i większą moc obliczeniową, co czyni go idealnym dla zaawansowanych użytkowników oraz graczy. W bazowej wersji dostaniemy 12 GB pamięci RAM, a opcjonalnie nawet 16 GB, a co więcej minimalna pojemność pamięci na dane to 256 GB (UFS 4.0).

Nowy model Xiaomi 15 będzie dostępny w dwóch wersjach: zwykłej oraz Pro, które różnią się nieco specyfikacją aparatów. Xiaomi 15 posiada potrójny system kamer: główny sensor 50 MP posiada optyczną stabilizacją obrazu, ultraszerokokątny obiektyw również masz 50 MP, podobnie jak teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym. Xiaomi 15 Pro oferuje bardziej zaawansowany system kamer, w którym główny sensor ma nadal 50 MP ale jest fizycznie większy i posiada optyczną stabilizacją obrazu, ultraszerokokątny obiektyw 50 MP oraz teleobiektyw z sensorem Sony IMX858 (50 MP) z 5-krotnym zoomem optycznym i optyczną stabilizacją obrazu. Oba modele korzystają z obiektywów Leica, które poprawiają jakość zdjęć, oferując tryby takie jak Leica Authentic Look i Leica Vibrant Look.

Xiaomi 15

Xiaomi 15 jest wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,36 cala i rozdzielczości 2670 x 1200 pikseli oferując częstotliwość odświeżania na poziomie 120Hz, co zapewnia płynność obrazu. Szczytowa jasność ma wynosić nawet 3200 nitów, a ekran pokryty jest szkłem Xiaomi Dragon Crystal, które ma być 10-krotnie bardziej odporne na zarysowania niż Gorilla Glass Victus. Dodatkowo, telefon będzie wspierał technologię ładowania bezprzewodowego z mocą 50W oraz przewodowego z mocą 90W co umożliwi szybkie ładowanie baterii o pojemności aż 5400 mAh. Pomimo nieco mniejszych rozmiarów niż Xiaomi 14, w nowym modelu udało się zmieścić baterię o większej pojemności (+790 mAh) dzięki nowej technologii konstrukcji baterii.

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Pro został natomiast wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,73 cala i rozdzielczości 3200 x 1440 pikseli oferujący regulowaną częstotliwość odświeżania w zakresie od 1 do 120Hz. Szczytowa jasność ma wynosić nawet 3200 nitów, a ekran pokryty jest szkłem Xiaomi Dragon Crystal 2.0 o jeszcze większej wytrzymałości. Telefon będzie wspierał technologię ładowania bezprzewodowego z mocą 50W oraz przewodowego z mocą 90W co umożliwi szybkie ładowanie baterii o pojemności aż 6100 mAh, również wyraźnie większej niż w poprzedniku.

Oba modele wspierają technologię Dolby Vision i HDR10+, co zapewnia niesamowitą jakość obrazu i dźwięku, zarówno podczas oglądania filmów, jak i grania w gry. Xiaomi 15 będzie również kompatybilny z technologią Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, a działać będzie pod kontrolą systemu HyperOS 2.0. Ceny w Chinach zaczynają się od 4500 juanów (~2530 zł) za model Xiaomi 15 w wersji 12/256 GB, a sprzedaż rozpocznie się 31 października. Za Xiaomi 15 Pro w wersji 12/256 GB trzeba zapłacić 5300 juanów (niespełna 3000 zł).