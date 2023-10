Tak wygląda nowy system dla użytkowników Xiaomi. Sprawdź, czy Twój telefon go dostanie

Xiaomi to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych firm produkujących telefony. Oczywiście - różni ludzie mają do tego producenta różne podejście. Jedni go uwielbiają - inni wręcz przeciwnie, ale nie można mu odmówić jednego, a mianowicie - że doskonale wie, jak "robić biznes". O strategii Xiaomi na początku poprzedniej dekady napisano już wiele i widać, że strategia producenta zwyczajnie działa.

Dziś Xiaomi ma trzy główne marki - Xiaomi, Redmi i Poco oraz autorską nakładkę MiUI. Ta jednak się zmienia. Niedawno informowaliśmy was o tym, że producent zmieni ją na coś zupełnie innego. Nowa nakładka nazywa się HyperOS i ma być połączeniem Androida i systemu stworzonego na potrzeby urządzeń IoT. System ma być najpierw obecny na nowych flagowcach marki, a następnie - stopniowo wdrażany jako aktualizacja dla starszych słuchawek.

Teraz jednak udało się pozyskać więcej informacji na jego temat, w tym - jak wygląda od strony wizualnej.

Droga Xiaomi jest jasna. HyperOS garściami czerpie z iOS

Na portalu GSMArena pojawiły się screenshoty z tego, jak nowy system od Xiaomi ma się prezentować. System ma posiadać większe możliwości customizacyjne, jeżeli chodzi np. o kwestie ekranu blokady, przerobione menu szybkiego wybierania czy nowy wygląd niektórych ikon czy natywnych aplikacji, jak pogoda czy kalendarz. Zmienione zostały też widgety.

Jednocześnie, patrząc na to, jak teraz wygląda nowy system Xiaomi nie sposób nie odnieść wrażenia, że dobrze wiadomo, skąd twórczy czerpali inspirację do jego powstania. Jeżeli mówimy chociażby o ekranie blokady czy widgetach, W tym wypadku palec oczywiście musi wskazać na iOS i, patrząc na dotychczasową historię marki - nie ma w tym nic niespotykanego. Nowy system nie będzie więc wizualną rewolucją, a raczej jeszcze mocniej utwierdza w przekonaniu, że wzorowanie się na Apple jest u Xiaomi jednym z wytycznych.

Wiemy też, jakie telefony i kiedy otrzymają nowy system operacyjny. Podobnie jak w przypadku HarmonyOS od Huawei, ten będzie dystrybuowany na starsze urządzenia w formie aktualizacji. Oczywiście, w tym wypadku mówimy o liście urządzeń na rynek Chiński, więc zarówno nazwy modeli, jak i sama decyzja Xiaomi o wypuszczeniu HyperOS na te modele na zachodzie może być różna.

Póki co nie wiadomo, jaka ma być główna siła HyperOS. Oczywiście, fakt pochodzenia od systemu dla IoT może sugerować, że podobnie jak HarmonyOS, ma to być jeden system dla wszystkich urządzeń z ekosystemu Xiaomi, co może poprawić integrację pomiędzy tymi, dając nowe możliwości współpracy. Tego jednak nie wiemy i nie dowiemy się do momentu premiery. Ta jednak ma nastąpić już niedługo i kto wie, może HyperOS będzie jednym z powodów, dla których ludzie chętniej będą wybierać urządzenia producenta.