Rysy z ekranów smartfonów już wkrótce będą znikać same

Pomimo coraz lepszych technologii wytwarzania szkła, które chroni nasze smartfony, producenci nadal muszą iść na kompromisy. Jeśli materiał będzie zbyt twardy, czyli odporny na rysy, to podczas upadku szybciej się ukruszy. Dlatego szkło pokrywające obudowę naszego smartfona musi być w pewnym stopniu również elastyczne. W rezultacie albo musimy zaakceptować mikro ryski na swoim smartfonie, albo decydujemy się na naklejenie folii lub dodatkowej warstwy, twardego szkła ochronnego. Tylko dlaczego mamy zasłaniać ekran dodatkową warstwą szkła, która zmienia percepcję obrazu i nie zawsze sprawia tak przyjemny dotyk jak oryginał?

Być może za kilka lat się to zmieni, bo jak donoszą analitycy, trwają już prace nad materiałem nowej generacji, który będzie w stanie naprawiać niewielkie ubytki w swojej powierzchni samoistnie. Na rynku już dzisiaj można spotkać tego typu folie, które do pewnego stopnia pozwalają ukryć rysy. Teraz ma to być możliwe również na szklanej powierzchni, choć rozwiązanie to jest jeszcze w powijakach i szacuje się, że pierwsze komercyjne zastosowania mogą pojawić się dopiero za 5 lat, w 2028 roku. Nowy materiał ma być w stanie odtworzyć niewielkie ubytki po kontakcie z powietrzem. Nie macie co jednak liczyć na to, że "załata" pęknięty wyświetlacz, mowa tu raczej o mikro rysach, które pojawiają się podczas codziennego użytkowania.

Osobiście bardzo chętnie powitam taką technologię, bo nie lubię dodatkowych szkieł ochronnych i nie używam ich na swoich smartfonach. Niesie to ze sobą pewne ryzyko, ale wychodzę z założenia, że nie po to producent projektował wygodny smartfon, abym go teraz chował w dodatkowej obudowie czy zakrywał warstwą szkła. Miejmy nadzieje, że nowy materiał pojawi się szybciej i problem mikro rys zostanie rozwiazany raz na zawsze.

